Lapsus$ soupçonné

Les développeurs réagissent aux fuites de GTA VI

Uncharted 4 de Naughty Dog en version préalpha est sans doute l’exemple le plus frappant

Le jeu français A Plague Tale Requiem, chef d’oeuvre artistique, dans une de ses versions initiales

Loué pour sa qualité graphique, Control de Remedy s’affiche lui aussi en pré-version

Et même le récent Cult Of The Lamb prouve qu’en 2D non plus, le graphisme n’est pas la priorité.

Les forces de police de Londres ont confirmé l'arrestation d'un suspect d'Oxford sur un canal de médias sociaux régulièrement utilisé pour les mises à jour sur les arrestations par la police, et ont précisé l'âge du suspect, une vague accusation de "suspicion de piratage", et que l'enquête était coordonnée avec l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) du Royaume-Uni et plus précisément son unité nationale de lutte contre la cybercriminalité.Si les autorités n’ont encore rien confirmé, plusieurs journalistes britanniques réputés affirment qu’il s’agit bien du hacker de GTA 6. Cette accusation a été suivie, quelques heures plus tard, d'un article du journaliste indépendant américain Matthew Keys, selon lequel l'arrestation s'inscrivait dans le droit fil du vol et de la distribution récents d'actifs inédits du studio de jeux vidéo britannique Rockstar North. Cet article cite des "sources" pour affirmer que le FBI était impliqué dans cette enquête et que les données saisies comprenaient également des parties d'une violation massive liée à Uber. Le rapport de Keys, à l'heure où nous mettons sous presse, n'a pas été corroboré par les grandes rédactions des États-Unis et du Royaume-Uni.La fuite en question est l'une des plus importantes de l'histoire récente, car elle contient essentiellement la première mondiale du jeu vidéo très attendu Grand Theft Auto VI. Jusqu'à la fuite de cette semaine, les fans de la série n'avaient que des rumeurs et des ouï-dire sur son cadre potentiel (une ville semblable à Miami- qui ressemble à Vice City) et ses protagonistes (un couple de protagonistes "Bonnie and Clyde", dont la première femme jouable dans un jeu GTA). Ces deux rumeurs ont été confirmées par la fuite, dont Rockstar a finalement confirmé qu'elle était légitime et provenait d'une version du jeu vieille de trois ans.Avant l'arrestation de jeudi, l'auteur de la fuite de gameplay de GTA VI avait initialement revendiqué son implication dans une récente violation massive des données d'Uber, et Uber a publiquement accusé le collectif de pirates Lapsus$ de cette intrusion. Auparavant, au moins un adolescent d'Oxford avait été lié aux efforts de piratage de Lapsus$ par un article de la BBC. Les autorités britanniques n'ont pas confirmé la véracité de ce rapport à l'époque, en raison des règles de confidentialité concernant les suspects mineurs. Ainsi, si la fuite de GTA VI pourrait être liée aux efforts de Lapsus$, ce lien n'est toujours pas confirmé à l'heure actuelle.Les efforts de piratage de Lapsus$ tels ont été décrits par les membres sur leurs canaux de discussion Telegram officiels. La plupart des méthodes du groupe, du moins telles qu'elles ont été révélées publiquement, ont tiré parti des vulnérabilités des systèmes d'authentification multifactorielle standard à " deux facteurs ", qui s'articulent généralement autour d'options de connexion de secours moins sûres qu'un attaquant peut exploiter. L'auteur de la fuite de GTA VI a précédemment suggéré qu'il avait obtenu un accès non autorisé au code source de Rockstar en accédant à l'interface de discussion Slack de la société, mais à l'heure où nous mettons sous presse, il n'est pas clair s'il s'agissait là aussi d'un "bombardement MFA" visant à inciter un employé à accepter à son insu quelque chose comme un appel téléphonique.Si l'arrestation de cette semaine à Oxford est liée à la fuite de GTA VI, la chronologie serait beaucoup plus rapide que celle d'une autre fuite de code source européenne mémorable. Le pirate allemand Axel Gembe a fini par raconter l'histoire de son arrestation après avoir pénétré dans les systèmes informatiques de Valve pour télécharger le code source de Half-Life 2. Cette descente de police et l'arrestation qui s'en est suivie ont eu lieu environ huit mois après que la fuite a été signalée pour la première fois.Les fuites de ce weekend concernant Grand Theft Auto VI continuent de faire beaucoup de bruit pour différentes raisons. On y retrouve des débats censés, et d'autres...moins. C'est notamment le cas d'une petite minorité d'internautes n'ayant pas hésité à vivement critiquer l'aspect visuel des images et vidéos volées à Rockstar, étalant leur auto-proclamée connaissance en affirmant que GTA VI, tel qu'il a a été vu par le grand public ce weekend, était graphiquement décevant. Cependant, il se trouve que visuellement, pour un jeu en cours de développement, GTA VI est plutôt impressionnant. Certains développeurs ont saisi cette occasion pour corriger cette idée pré-conçue qu'un jeu devait, en tout temps du développement, être beau, en partageant des archives de certains des titres sur lesquels ils ont travaillé. Le résultat est aussi fascinant qu'intéressant.Lorsqu’on s’intéresse a minima à la création des jeux, on sait que les étapes de conception peuvent certes changer d’un développeur à l’autre, mais que certains points communs les relient ; jamais la réalisation graphique n’a été une priorité dans ce domaine. Dans une série de tweets, chacun a alors décidé d’exposer des photos ou vidéos de ses créations au stade de préalpha, pour mieux illustrer leur propos. Une belle solidarité avec Rockstar Games, mais aussi une vraie mine d’or, source de précieuses informations pour les passionnés du média. À suivre, un petit florilège des plus célèbres jeux ainsi exposés dans des versions de travail, inachevées.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?