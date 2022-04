L'année dernière, "Out Making Games", un groupe de développeurs qui défend les intérêts de la communauté LGBTQ+ travaillant dans l'industrie du jeu au Royaume-Uni, a publié une lettre ouverte à Rockstar Games demandant à l'éditeur de reconsidérer les éléments jugés "transphobes" de GTA V (Grand Theft Auto V) qui existent depuis la sortie initiale du jeu en 2013. Dans sa lettre, le groupe de professionnels du jeu LGBTQ+ a déclaré avoir été inspiré par un article publié par Kotaku, un site Web spécialisé dans le jeu vidéo, décrivant la façon dont GTA V s'appuie sur des stéréotypes transphobes et parsème son univers de blagues transphobes.« Contrairement à d'autres PNJ aléatoires dans GTA V, le jeu semble jouer délibérément sur les stéréotypes extrêmement nuisibles des personnes transgenres et des personnes de genre différent pour encourager les joueurs à être repoussés par eux et même à se réjouir de les blesser et de les tuer. Compte tenu de l'impact culturel de GTA V dans le monde entier, Rockstar a une responsabilité sociale envers vos joueurs (dont beaucoup peuvent être LGBTQ+), envers votre personnel et envers le monde en général de ne pas promouvoir la violence contre les personnes transgenres et de genre divers », a déclaré Out Making Games.Les analystes suggèrent que Rockstar modifie les parties transphobes du jeu ou fournisse aux joueurs un contexte critique, de la même manière que les studios de cinéma et d'animation conservent souvent leurs œuvres dans leur forme originale, mais en ajoutant des avertissements ou des vidéos supplémentaires reconnaissant et expliquant ces défauts. Le combat du groupe est également appuyé par la presse et d'autres défenseurs de la communauté LGBTQ+. Si Rockstar ne s'attarde pas sur la question et n'a jamais déclaré qu'il apporterait des modifications à son jeu, l'éditeur a commencé par supprimer ce type de contenus.Les joueurs de GTA V ont remarqué dernièrement un changement dans les figurines qui tapissent le mur du bureau de la salle d'arcade du jeu. Une figurine "Captain Spacetoy" vêtue d'un rose vif, dans une boîte mettant en évidence des "organes génitaux interchangeables", a été supprimée dans les nouvelles versions du jeu pour consoles ; une autre figurine avec une tenue plus réservée et une "direction de vomissement posable" reste sur le mur. Rockstar n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les changements apparents. Mais ces modifications interviennent quelques mois après la lettre ouverte de Out Making Games.Kirsty Cloud, qui participe à la gestion de la communauté de fans GTAnet, a également souligné que les modèles de personnages féminins transgenres, apparemment appelés "drag queen" dans les fichiers du jeu, n'apparaissent plus à l'extérieur du "Cockatoos", une boîte de nuit du jeu. Les observateurs notent que bien que ces modèles de personnages soient toujours accessibles dans le mode Directeur du jeu, les options de dialogue qui font explicitement référence à leur genre et à leur sexualité ont été supprimées. Certains critiques ont noté le traitement réducteur et désobligeant des personnages trans de GTA V depuis la sortie initiale du jeu.En 2020, plusieurs rapports se sont inquiétés du fait que les remasters à venir ne refléteraient pas la façon dont la conversation autour des droits, de la visibilité et de la violence des transgenres a considérablement changé au cours des sept dernières années. « Je pense qu'il y a une énorme responsabilité pour tous les jeux, tous les types de médias, de ne pas s'appuyer sur des stéréotypes paresseux. Dans la série Grand Theft Auto, beaucoup de stéréotypes me semblent être là juste pour l'effet comique », a déclaré le Dr Ben Colliver, maître de conférences à la Birmingham City University, dans une interview en 2020.Dans sa lettre ouverte, Out Making Games suggérait que les nouveaux remasters pour consoles sont "une excellente occasion de supprimer les éléments transphobes du jeu et d'avoir un impact positif sur la nouvelle génération de joueurs qui en prendront un exemplaire". Par ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que des contenus douteux sont supprimés des jeux GTA au fil du temps. Et l'on s'attend à ce que la tendance se poursuive dans toute l'industrie.Le drapeau confédéré a été retiré de certains endroits dans GTA V et du t-shirt d'un personnage dans la trilogie GTA remastérisée. Rockstar a dû rééditer une nouvelle version de "GTA : San Andreas" après que des moddeurs ont débloqué un mini-jeu sexuel "Hot Coffee" inclus sur le disque, ce qui a entraîné un changement de classification de la part de l'ESRB (Entertainment Software Rating Board), un organisme autorégulé qui évalue les jeux vidéo.Out Making Games s'est dit ravi des changements intervenus dans les versions PS5 et Xbox Series (X et S) de GTA V et s'attend à plus d'effort de la part de Rockstar. « L'année dernière, nous avons écrit une lettre ouverte à Rockstar, leur demandant de retirer le contenu transphobe de la version next gen de GTA 5. Nous sommes ravis de dire qu'ils l'ont fait. Merci à tous ceux qui, chez Rockstar, ont fait de cette question une priorité », a déclaré l'organisme dans un tweet.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression des contenus transphobes de GTA V par Rockstar ?Pensez-vous que l'on observera ce type de changement dans d'autres jeux à l'avenir ?