Take-Two Interactive est une holding américaine de jeux vidéo, société mère de Rockstar Games (le développeur de Grand Theft Auto ) et 2K. Le siège de la société se trouve à New York et son siège international à Windsor, au Royaume-Uni. Récemment, Take-Two a lancé des poursuites contre des développeurs pour avoir publié des versions remastérisées des Grand Theft Auto (GTA) de l'ère de la PlayStation 2 (PS2). En effet, au début de l'année, un groupe de programmeurs et de passionnés de GTA dispersé à travers le monde a publié les projets "re3" et "reVC", deux versions de GTA 3 et Vice City issues d'une ingénierie inverse.Le code permet de profiter de ces jeux anciens, mais très appréciés avec des améliorations significatives des jeux originaux, notamment des corrections de bogues, une caméra rotative, la prise en charge de la manette XInput sur PC, le support des écrans larges et l'absence d'écrans de chargement entre les îles. Il y a également des ports des jeux pour Switch, Wii U et Vita. Cependant, le plaisir ne devait pas durer longtemps. En réponse à ces projets, Take-Two et Rockstar Games ont déposé au début du mois une notification DMCA sur Github, où le code était stocké, demandant la suppression des dépôts "re3" et "reVC".Dans un premier temps, le chef des projets, surnommé "aap", a mis en doute l'authenticité du retrait. « Ce n'est pas impossible que ce soit juste un troll. Difficile à dire. Mais il vaut mieux supposer que c'est réel », a-t-il déclaré. Conformément aux exigences légales, GitHub s'est conformé à la demande de retrait. Mais l'équipe derrière les projets avait la possibilité de déposer un contre-avis DMCA si elle était sûre que son travail est autorisé par la loi sur le droit d'auteur. Après avoir évalué ses options, c'est ce qu'elle a fait, laissant à Take-Two seulement deux semaines pour intenter une action en justice afin d'empêcher la réapparition du contenu sur Github.À l'expiration de ce délai, la plateforme de codage a rétabli les projets "re3" et "reVC", conformément à la loi. « Nous affirmons que notre projet relève de l'usage loyal : notre objectif n'est clairement pas le piratage ou quoi que ce soit, car vous avez toujours besoin du jeu original. Au lieu de cela, nous voulons plutôt prendre soin du jeu en le réparant et en l'améliorant, et en l'amenant sur de nouvelles plateformes », avait déclaré "aap". « Cela a poussé de nombreuses personnes à acheter ou réacheter le jeu chez Take-Two, donc ce n'est pas comme s'ils perdaient de l'argent, bien au contraire », a-t-il ajouté.Alors que Take-Two n'a pas agi dans le délai imparti pour empêcher la restauration de "re3" et "reVC" sur GitHub, l'entreprise a maintenant intenté un procès complet visant ses développeurs. Il faut noter que de nombreuses équipes de rétro-ingénierie estiment que leur travail est techniquement légal parce qu'elles n'utilisent pas de code source ayant fait l'objet d'une fuite et recréent les jeux originaux à partir de zéro en utilisant des langages de codage modernes. Les projets comme ceux-ci ne contiennent pas non plus de ressources créées par Take-Two ou Rockstar Games, telles que la musique, les dialogues et les images.Les joueurs doivent donc posséder une copie de GTA III pour créer leur propre portage à l'aide du code de rétro-ingénierie. Récemment, un effort similaire de la part d'un fan a permis de réaliser une ingénierie inverse complète de Super Mario 64 et de le porter sur PC et d'autres plateformes. Ces efforts ont duré plus de deux ans et, jusqu'à présent, Nintendo n'a pas engagé d'action en justice contre les créateurs. Malgré cela, Take-Two poursuit maintenant l'équipe du projet GTA, affirmant que les développeurs "sont bien conscients qu'ils ne possèdent pas le droit de copier, d'adapter ou de distribuer le code source dérivé de GTA".Take-Two estime qu'ils n'ont pas non plus le droit de copier les éléments audiovisuels des jeux, et que cela constitue une violation du droit d'auteur. L'action en justice prétend que les projets causent "un préjudice irréparable à Take-Two" et que les programmeurs se sont approprié un marché qui appartient à Take-Two, et ont permis à d'innombrables personnes de créer leurs propres versions dérivées non autorisées des jeux. « En copiant, adaptant et distribuant le code source et d'autres contenus liés aux jeux, les défendeurs ont délibérément et intentionnellement porté atteinte à l'expression protégeable de Take-Two », a allégué la société.« Take-Two n'a jamais autorisé ou donné son consentement aux défendeurs pour qu'ils utilisent leurs œuvres protégées par le droit d'auteur de la manière dont ils se plaignent ici. En conséquence, les défendeurs ont violé les droits exclusifs de Take-Two en vertu du droit d'auteur », s'est plaint Take-Two. Selon certaines sources, la plainte de Take-Two serait également liée au fait que la société travaille sur un projet similaire. En effet, des sources ont indiqué Rockstar Games se préparait à sortir des versions remastérisées de GTA III, Vice City et San Andreas sur tous les systèmes modernes, y compris la Switch.Les projets "re3" et "reVC" sont les derniers exemples en date de programmeurs qui tentent de porter des jeux protégés par le droit d'auteur sur d'autres systèmes en procédant à une rétro-ingénierie et en reconstruisant leur code source à partir de zéro afin qu'il n'utilise techniquement aucun élément réel de l'œuvre originale. Après un projet de recompilation en 2019 qui a vu des fans faire de l'ingénierie inverse sur le code source de Super Mario 64, un portage PC 4K écran large entièrement fonctionnel a été publié en 2020, suivi des ports 3DS et DSi. Dans ce conflit, beaucoup ont pris parti pour les développeurs de "re3" et "reVC".« Peu importe qui est légalement dans le vrai, j'aimerais que ces grandes entreprises aient un meilleur sens de l'humour et comprennent et apprécient que les personnes qui se donnent du mal pour comprendre et recréer le code original ne sont pas leurs ennemis, mais leurs plus grands fans », a commenté un ingénieur.Source : Plainte de Take-Two (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les développeurs ont violé le droit d'auteur de Take-Two ?Pensez-vous que les créateurs de mods sont les plus grands fans des jeux vidéo ?