Fournir une connexion via un VPN sécurisé, pour se protéger des enquêtes et du vol de données.



Utiliser le même mot de passe que celui de son smartphone ou de son ordinateur de bureau, lors de tout achat via les applications de RV.



Veiller à bien ajuster le casque VR lors de son utilisation afin d'éviter toute gêne.



Utiliser les casques VR dans un espace vide où il n'y a pas d'obstruction comme des murs, des personnes, des voitures ou tout autre meuble. En cas d'envie de vomir ou de maux de tête après l'avoir utilisé, il convient d'arrêter d'utiliser l'appareil ou de consulter un médecin.

Alors que les géants de la technologie présentent la RV comme une passerelle vers l'avenir de l'humanité, les gens s'inquiètent pour leur sûreté et leur sécurité. SecurityOrg a mené des recherches et a révélé leurs expériences et leurs préoccupations concernant cette technologie émergente.Environ 53 millions d'adultes américains utilisent actuellement le système de réalité virtuelle, et le reste des personnes (8 %) ont déclaré vouloir l'utiliser et avoir hâte de l'acheter dans les six prochains mois. Cela signifie qu'il y aura 14 millions de nouveaux utilisateurs du système de RV en 2022, ce qui augmente également le taux de croissance du marché américain de 21 %.Les préoccupations des Américains concernant l'utilisation de la RV, d'autre part, donnent des résultats différents. Seul un tiers de la population est certain que la RV apportera une contribution positive à la société.Un grand nombre d'Américains ne sont pas vraiment préoccupés par les questions de sécurité de la RV, mais certains s'inquiètent du suivi de leurs données biométriques.La technologie RV a débuté dans des salles équipées de projecteurs à grand écran pour simuler des expériences réelles, mais aujourd'hui, les appareils RV portables suffisent à vous faire sentir immergé dans le monde virtuel.Dans le monde d'aujourd'hui où tout est facilement accessible, presque chaque adulte aux États-Unis a au moins une fois rencontré la RV, principalement avec les dispositifs de casque. Le "jeu en RV" est très utilisé parmi les autres activités de RV, mais de nombreux utilisateurs ont également utilisé le "voyage en RV" et le "streaming TV et film en RV".Selon l'étude de security.org, le casque Oculus VR de Facebook détient la plus grande part de marché par rapport à ses concurrents. L'année dernière, Meta a vendu environ 8,7 milliards d'appareils Oculus Quest 2, laissant derrière lui ses rivaux.Étonnamment, à ses débuts, la RV grand public a attiré et satisfait un grand nombre d'utilisateurs. Près de 80 % des utilisateurs ont déclaré qu'ils appréciaient la qualité et la résolution d'image du casque, mais peu d'entre eux étaient satisfaits car ils ne pouvaient pas accéder à différentes applications. Afin de fidéliser les utilisateurs et d'attirer de larges populations, les développeurs de RV doivent ajouter différentes applications de jeu et de multiples fonctionnalités.Comme les utilisateurs apprécient beaucoup ces appareils de RV, le besoin d'adopter la RV "personnelle" se fait de plus en plus sentir. L'étude montre que 8 % des utilisateurs qui ne possèdent pas leur propre appareil ont hâte d'en avoir un cette année.Cependant, il y a aussi des gens qui ne veulent pas encore se lancer dans la "tendance" de la RV. La raison pour laquelle ils ne possèdent pas de RV est qu'il est très coûteux. Il faut compter environ 20 dollars pour la version de base et 1000 dollars pour la version la plus récente. De nombreuses personnes ont également déclaré qu'elles n'en voulaient tout simplement pas.En éduquant les clients, en prenant des mesures de haute sécurité et en offrant une variété d'applications et d'activités, les développeurs pourraient aider à attirer plus de clients et à augmenter les ventes. Une enquête montre que les clients seraient probablement plus intéressés par l'achat d'un appareil de RV s'ils avaient la possibilité de visiter des lieux historiques et d'explorer l'espace grâce à cet appareil.La réalité virtuelle a attiré un grand nombre de personnes grâce à ses progrès constants, mais de nombreux clients s'inquiètent encore des dangers de la RV. Outre les problèmes de santé physique tels que la maladresse et les nausées, d'autres préoccupations concernent la sécurité, l'intimidation ou les troubles mentaux.Les Américains ne savent toujours pas si la technologie de RV a un effet constructif ou négatif sur la société. Ils s'inquiètent surtout des effets négatifs de la technologie RV sur leurs enfants.28% des Américains sont inquiets des violations de données, tandis que 27% sont également préoccupés par le suivi de leurs données biométriques.La RV doit prendre ces mesures de sécurité afin d'assurer la sécurité de ses utilisateurs :Les gens sont susceptibles d'explorer la réalité virtuelle, mais son coût, sa faisabilité, les problèmes de sécurité et le manque de variété des applications font que les clients hésitent à posséder un appareil de RV. Avec l'arrivée d'un plus grand nombre d'entreprises technologiques dans ce domaine, on peut s'attendre à une réduction des coûts et à une moindre interruption des forces du marché.Source : SecurityOrg Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur la réalité virtuelle ?