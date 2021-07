La popularité croissante des jeux, ainsi que du fitness, a contribué à sensibiliser les consommateurs à la RV, tandis que des entreprises comme Facebook ont rendu la technologie plus accessible., a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les trackers de dispositifs mobiles et grand public d'IDC.En plus d'Oculus, les entreprises chinoises DPVR et Pico ont également enregistré de bonnes performances au cours du trimestre, terminant en deuxième et troisième position et affichant une croissance de 108,6 % et 44,7 % respectivement en glissement annuel. Chacune de ces sociétés est déjà bien implantée en Chine et s'efforce de développer sa présence internationale en s'adressant au segment commercial. En outre, les perspectives à court terme de ces entreprises, et de Pico en particulier, sont de bon augure, car elles répondent au besoin de casques bon marché à 3 degrés de liberté (DoF) tout en faisant passer une partie de leurs utilisateurs à des casques et des contenus plus immersifs à 6 DoF. HTC et Sony complètent le top 5 des fabricants de casques VR.Pour le futur, IDC prévoit que les expéditions de casques VR augmenteront de 28,9 % d'une année sur l'autre en 2021. Toutefois, ces prévisions reflètent les contraintes liées à l'offre, car certains fournisseurs devront faire face à des pénuries de composants au cours de l'année. Les perspectives à long terme restent assez solides puisque les expéditions mondiales devraient atteindre 28,6 millions en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 41,4 %., a déclaré Tom Mainelli, vice-président du groupe, Device & Consumer Research chez IDC.Source : IDCQu'en pensez-vous ?