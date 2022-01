Les casques XR joueront un rôle important dans l'avenir de la technologie, pour faciliter l'intégration du métaverse dans la vie des gens. Avec des sociétés de grande envergure comme Facebook qui ont changé de marque pour faire du métaverse leur principal centre d'intérêt, il est facile de voir d'où vient cette croissance et il y a de fortes chances que cela se traduise par une augmentation des livraisons de ces casques à l'avenir.Selon les prévisions de Counterpoint, les casques XR connaîtront une croissance massive au cours des deux ou trois prochaines années. L'Oculus Quest 2 a déjà été à l'origine d'une grande partie de cette croissance en 2020 et 2021, et il est prévu que ce taux de croissance augmente encore en 2022. De plus en plus de casques axés sur la réalité augmentée sont fabriqués, ce qui entraînera une adoption plus généralisée.Les prochaines lunettes de réalité augmentée d'Apple vont probablement faire augmenter ce taux de croissance, et avec ces projections, il semble pour le moins probable que les expéditions mondiales de casques XR dépasseront les 100 millions d'ici 2025. Cela indiquerait une multiplication par dix, et nous pourrions même assister à un ajustement de ces projections, car ces technologies innovantes battent souvent des records et se développent à un rythme plus rapide que ce que l'on aurait pu prévoir.Source : Counterpoint Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée ?