En ce qui concerne l'écosystème de la réalité virtuelle, même les fans inconditionnels comme le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, s'accordent à dire que la technologie a encore du chemin à parcourir avant d'être considérée comme quelque chose qui ressemble à une technologie de masse. Il a déclaré en 2019 qu'il faut encore quelques années pour faire des avancées - un pronostic sur l'expansion et l'adoption relativement lentes de la RV, pour un certain nombre de raisons. Mais encore, cela vient de quelqu'un qui est si optimiste sur cette technologie qu'il a poussé Facebook à dépenser 2 milliards de dollars pour acquérir Oculus.On pourrait penser que la raison pour laquelle l'adoption à grande échelle n'a pas encore eu lieu tient en partie aux technologies encombrantes et coûteuses qui y sont associées. Des choses comme les gros casques encombrants, les contrôleurs et autres - qui, même dans ce cas, offrent une expérience le plus souvent basée sur des compromis. Vous pouvez profiter d'un monde virtuel, par exemple, mais vos gestes sont limités à des manettes de poche. Ou encore, vous pouvez profiter d'un monde virtuel, mais vous ne pouvez vous déplacer que dans les dimensions de la pièce du monde réel dans laquelle vous vous trouvez.Tout cela pour dire qu'une plus grande adoption se fera peut-être au fur et à mesure que de nouvelles avancées permettront de faire disparaître ces compromis. C'est le genre de choses qui rendent la technologie inventée par les chercheurs suisses si prometteuse. Publiée dans la revue Soft Robotics, la recherche décrit une peau souple d'une épaisseur inférieure à 500 nanomètres. La peau est équipée d'actionneurs pneumatiques qui vous donneront réellement l'impression de toucher quelque chose de réel, plutôt que la simple simulation d'un moteur haptique électronique, qui ne ressemble pas du tout à la réalité.La peau artificielle est également dotée de capteurs intégrés qui envoient des données utilisées pour moduler la pression. Les scientifiques affirment que c'est la toute première fois que cela a été réalisé. Le prototype des ingénieurs devrait pouvoir offrir un retour tactile en temps réel à une fréquence de 100 Hz et avec une force d'un newton. Dans le rapport, publié en février 2020, les chercheurs ont affirmé que leur peau artificielle est un système multicouche multifonctionnel qui peut facilement être mis en œuvre en tant qu'interface bidirectionnelle portable à grande vitesse pour la détection de contact et la rétroaction vibrotactile.En d'autres , si vous portez des gants ou une combinaison faite de cette peau artificielle, elle vous permettra de sentir une surface dans un monde de réalité virtuelle. Ou quelque chose qui vous touche. La peau ne vous empêchera pas de bouger vos doigts, cependant. Lorsque les actionneurs sont activés, ils gonflent les membranes pour vous donner l'illusion du toucher, mais cela ne vous empêchera pas de déplacer vos doigts au-delà de la surface de l'objet. Les scientifiques n'ont toutefois pas donné d'échéance quant à la date à laquelle ce dispositif pourrait être produit en série.L'auteur principal de l'étude, le chercheur Harshal Sonar, a fait savoir que la prochaine étape consistera à développer un prototype entièrement portable pour des applications en rééducation et en réalité virtuelle et augmentée. « C'est la première fois que nous avons développé une peau artificielle entièrement souple où les capteurs et les actionneurs sont intégrés. Cela nous donne un contrôle en boucle fermée, ce qui signifie que nous pouvons moduler avec précision et fiabilité la stimulation vibratoire ressentie par l'utilisateur », a déclaré Sonar. Il a ajouté qu'ils envisagent de tester le prototype dans le cadre d'études neuroscientifiques.« C'est idéal pour les applications portables, par exemple pour tester la proprioception d'un patient dans des applications médicales », a-t-il expliqué. Ils prévoient que les médecins pourront "stimuler le corps humain pendant que les chercheurs étudient l'activité cérébrale dynamique dans des expériences de résonance magnétique". « Vous pouvez être sûr que - si elle fonctionne vraiment comme ils le disent - cette peau portable atteindra le marché très bientôt. Après tout, le toucher est la dernière pièce nécessaire à la véritable application de la réalité virtuelle », a déclaré un critique.Source : EHFPL Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette peau portable ?En quoi pourrait-elle révolutionner l'univers de la réalité virtuelle ?