3D Movie Maker (communément abrégé en 3DMM) est un programme informatique pour enfants développé par la filiale Microsoft Kids de Microsoft Home en 1995. Grâce à ce programme, les utilisateurs peuvent réaliser des films en plaçant des personnages et des accessoires en 3D dans des environnements préenregistrés, et en ajoutant des actions, des effets sonores, de la musique, du texte, de la parole et des effets spéciaux. Les films sont ensuite enregistrés dans le format de fichier .3mm.Le programme comporte deux personnages d'aide qui guident les utilisateurs à travers les différentes fonctions du programme : le personnage McZee (interprété par Michael Shapiro) fournit de l'aide dans tout le studio tandis que son assistante Melanie fournit d'autres tutoriels divers. Dans Nickelodeon 3D Movie Maker, l'utilisateur est plutôt guidé par Stick Stickly.À part la sortie de versions de Movie Maker spécifiques à Doraemon et Nickelodeon par la suite, Microsoft n'est jamais vraiment revenu sur ce logiciel... jusqu'à maintenant. Scott Hanselman, responsable de la communauté de la division des développeurs de Microsoft, a annoncé que Microsoft ouvrait le code de 3D Movie Maker, en le publiant sur Github dans un dépôt en lecture seule sous une licence MIT.Le code source a été publié non pas parce que Microsoft a de grands projets pour 3D Movie Maker, mais parce que quelqu'un l'aurait demandé. Foone Turing, qui se décrit lui-même comme un « nécromancien du matériel et des logiciels », a demandé à Microsoft de publier le code source de 3D Movie Maker en avril dernier parce qu'il voulait « l'étendre et le développer ». Hanselman et Jeff Wilcox, directeur du bureau des programmes open source de Microsoft, ont ensuite travaillé avec le service juridique de Microsoft pour que cela se produise.Le moteur de rendu 3D utilisé dans 3D Movie Maker s'appelle BRender et a été utilisé dans les jeux PC d'Argonaut Software du milieu des années 90, comme Carmageddon et FX Fighter. Turing a également reçu l'autorisation de publier le code de BRender sous la même licence MIT que 3D Movie Maker au début du mois d'avril, après avoir demandé la permission à Jez San, ancien PDG d'Argonaut Software.3D Movie Maker est également construit sur BRender, un moteur graphique 3D créé par Argonaut Software. Les modèles et les arrière-plans ont été réalisés par Illumin8 Digital Pictures (un studio graphique aujourd'hui disparu) à l'aide du logiciel de modélisation Softimage, tandis que l'introduction cinématographique et les séquences d'aide ont été réalisées par les Productions Jarnigoine, une société de production aujourd'hui inactive fondée par Jean-Jacques Tremblay. En 1998, un utilisateur nommé Space Goat a créé le site 3dmm.com qui permet aux utilisateurs de télécharger des films et des mods pour 3DMM. 3dmm.com est encore utilisé aujourd'hui par de nombreux amateurs de 3DMM.Microsoft a publié le code source du programme sous la licence MIT en mai 2022, suite à une demande de l'utilisateur de Twitter Foone un mois plus tôt. A la question de savoir pourquoi Microsoft prenait la peine de mettre le code de 3D Movie Maker à disposition après toutes ces années, « parce qu'il n'y a jamais eu d'application comme celle-ci, a répondu Hanselman. Même maintenant, 25 ans plus tard, il y a une communauté excitée par cet outil ». 3D Movie Maker dispose toujours d'une base d'utilisateurs enthousiastes, petite mais active, et qui produit toujours un contenu.L'open-sourcing de l'application pourrait conduire à toutes sortes de versions expérimentales bifurquées, mais Turing a prévu des mises à jour spécifiques qu'ils prévoient également de publier sous une licence open source.Ces améliorations comprendront des versions mises à jour du moteur BRender et de 3D Movie Maker qui fonctionnent en mode natif sur les systèmes modernes, ainsi qu'unPlus qui supprime la limite de 256 couleurs de l'application, améliore le support audio, ajoute des fonctions d'exportation vidéo en mode natif, etc. L'objectif est d'étendre les fonctionnalités du logiciel tout en le gardant aussi simple et facile à utiliser que l'original.3D Movie Maker a une autre réalisation douteuse à son actif : les boîtes de dialogue de 3D Movie Maker sont la première apparition documentée de Comic Sans, qui a été développé pour Microsoft Bob mais n'était pas prêt lorsque ce logiciel a été livré. Comic Sans a ensuite conquis la signalétique de bureau partout grâce à son inclusion dans le pack Windows 95 Plus ! Pack, Internet Explorer et d'autres produits Microsoft des années 90.Avez-vous une expérience avec 3dmm ?Quel est votre avis sur le sujet ?