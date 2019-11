Crytek publie sa démonstration Neon Noir dévoilée à la GDC 2019 et qui promet le lancer de rayons en temps réel sur n'importe quelle carte graphique. Testez la sur votre machine ! 0PARTAGES 8 0 Crytek a publié la démo Neon Noir (sous la forme d'un test de performance (benchmark)) dans son





Quel score obtenez-vous sur votre machine ? (N'oubliez pas d'indiquer aussi votre configuration .) Crytek a publié la démo(sous la forme d'un test de performance (benchmark)) dans son magasin en ligne . La démonstration avait fait grand bruit lors de la Game Developers Conference 2019, car elle profite des techniques de lancer de rayons sans pour autant nécessiter le matériel spécifique vendu par NVIDIA (c'est-à-dire, les cartes estampillées RTX). Grâce à cette version, vous pouvez exécuter la démonstration sur votre propre machine et voir les performances de la technique d'illumination globale de Crytek. Toutefois, ce n'est qu'une démo et non pas un projet pour le moteur de jeux vidéo CRYENGINE. Par conséquent, vous n'aurez pas accès aux ressources ni au code de la démonstration. D'autant plus que la fonctionnalité n'est pas encore intégrée au moteur (stade expérimental). Le lancer de rayons devrait débarquer dans la version 5.7 du moteur de jeux vidéo CRYENGINE, plus précisément au printemps 2020.Quel score obtenez-vous sur votre machine ? (N'oubliez pas d'indiquer aussi votre configuration.)