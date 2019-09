Le moteur de jeux vidéo CRYENGINE passe en version 5.6 Et apporte de nombreuses améliorations de rendu 0PARTAGES 4 0 CRYENGINE, le moteur de jeux vidéo développé par Crytek passe en version 5.6. Sans plus attendre, profitons de la vidéo de présentation des nouveautés :





La version 5.6 du moteur apporte donc :

du brouillard volumétrique temps réel ;

la gestion d'une scène complètement illuminée par une lumière dynamique ;

le déplacement de la végétation suivant le contact avec un personnage ;

le flou de mouvement basé sur un objet ;

la fusion de modèle et de terrain ;

les rayons de soleil précis ;

la simulation physique de corde et autres liens ;

un champ de vision puissant ;

l'illumination globale en temps réel ;

la gestion de zones de lumière dynamiques ;

la simulation physique de vêtements ;

le IK ragdoll sur l'ensemble du corps ;

les effets de particules en ruban ;

des améliorations du workflow dans l'éditeur (création d'un projet directement dans l'éditeur, interface plus intuitive...) ;

la gestion des vêtements enfermant de l'air ;

l'intégration du middleware ADX2 de CRIWARE ;

une nouvelle interface pour l'arbre de comportement.



Il est à noter que cette version a reçu une mise à jour rapide, estampillée 5.6.1, corrigeant des bogues (les assertions ne pouvaient être désactivées, les templates de projet n'étaient pas générés lorsque le chemin d'installation comportait des caractères spéciaux) et apportant une mise à jour de Wwise.



Vous pouvez consulter la liste complète des changements



Votre opinion



Pensez-vous que le CRYENGINE reste un moteur intéressant ?

D'après vous, pourquoi les jeux indépendants n'utilisent pas ou utilisent rarement ce moteur ?



Source



Annonce officielle de la version 5.6

Annonce officielle de la version 5.6.1 , le moteur de jeux vidéo développé parpasse en version 5.6. Sans plus attendre, profitons de la vidéo de présentation des nouveautés :La version 5.6 du moteur apporte donc :Il est à noter que cette version a reçu une mise à jour rapide, estampillée, corrigeant des bogues (les assertions ne pouvaient être désactivées, les templates de projet n'étaient pas générés lorsque le chemin d'installation comportait des caractères spéciaux) et apportant une mise à jour de Wwise.Vous pouvez consulter la liste complète des changements sur cette page Pensez-vous que le CRYENGINE reste un moteur intéressant ?D'après vous, pourquoi les jeux indépendants n'utilisent pas ou utilisent rarement ce moteur ?