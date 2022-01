Microsoft veut acquérir Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars

suppression d'emplois en 2019 ;

disparité des salaires ;

plainte pour harcèlement sexuel, harcèlement moral et discrimination ;

grèves parmi les employés.

Depuis plusieurs mois, Microsoft rachète des studios de jeux vidéo. Notamment, on pourra se souvenir du rachat de Bethesda (Doom, Dishonored, Fallout..., pour 7,5 milliards), mais encore des plus lointains rachats de Mojang (Minecraft, 2,5 milliards) ou encore de Double Fine (Psychonauts).Aujourd'hui, Microsoft annonce son intention de racheté Activision Blizzard (Diablo, Overwatch, Call Of Duty...) afin que ce dernier rejoigne la famille Xbox Game Studios. Le prix annoncé est de 68,7 milliards de dollars (95$ l'action), un prix astronomique, dépassant de loin le prix du rachat de Zynga par Take Two (12,7 milliards).Pour les joueurs, cela peut être vu comme une bonne nouvelle. L'équipe de Microsoft annonce vouloir intégrer les titres de l'entreprise dans le Xbox Game Pass (qui a 25 millions d'abonnés). Par la même occasion, cela pourra être l'occasion d'intégrer de nouveaux titres à la plateforme de jeux en streaming de Microsoft.Il est aussi bon de rappeler que Activision Blizzard est aussi à l'origine d'actualités récentes, notamment :Bref, la tension était montée. Bien entendu, dans l'annonce de Microsoft il est fait mention d'inclusion et d'extension de la culture Microsoft au sein des studios intégrant le groupe, mais le CEO, Bobby Kotick restera bel et bien à son poste alors qu'une pétition ayant reçu 2000 signatures des employés (20 %) avait circulé.Avec un tel rachat, Microsoft se place comme troisième acteur dans l'industrie du jeux vidéo, derrière Tencent et Sony.