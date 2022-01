L'acquisition de Zynga par Take-Two Interactive marque l'entrée de la société sur le marché des jeux mobiles. Take-Two est à l'origine de certaines des séries de jeux les plus connues, notamment Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock, Borderlands et NBA 2K.De son côté, Zynga possède un portefeuille assez impressionnant, définissant un genre en implantant certains de ses premiers jeux, comme FarmVille, sur Facebook. Le développeur de jeux mobiles a également créé le jeu ultra-populaire Words With Friends, qui a fini par s'imposer sur Messenger. L'entreprise s'apprête également à lancer un jeu du type Among Us sur Snapchat, appelé Revamp.« La combinaison de l'expertise de Zynga dans le domaine des plateformes mobiles et de nouvelle génération avec les capacités et la propriété intellectuelle de Take-Two, qui sont les meilleures de leur catégorie, nous permettra de faire progresser notre mission, qui est de connecter le monde à travers les jeux », a déclaré Frank Gibeau, le PDG de Zynga.Nous sommes incroyablement heureux d'avoir trouvé en Take-Two un partenaire qui partage notre engagement à investir dans nos joueurs, à amplifier notre culture créative et à générer plus de valeur pour les actionnaires. Avec cette transaction, nous entamons un nouveau voyage qui nous permettra de créer des jeux encore meilleurs, d'atteindre un public plus large et de réaliser une croissance significative en tant que leader de la prochaine ère du jeu », a ajouté Frank Gibeau, PDG de Zynga.Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, s'est étendu sur cette synergie lors d'une conférence téléphonique organisée lundi 10 janvier pour discuter de l'acquisition. « Peut-être plus important encore, nous avons ensemble la capacité, tant du point de vue du développement que de l'édition, d'optimiser la création de nouveaux titres basés sur la propriété intellectuelle de base de Take-Two », a-t-il déclaré. « Nous pensons avoir la meilleure collection de propriété intellectuelle pour consoles et PC dans le secteur du divertissement interactif, et elle est en fait presque entièrement inexploitée sur les mobiles et les jeux gratuits dans le monde entier. Les studios de Zynga, les meilleurs de leur catégorie, peuvent nous aider à développer cette propriété », explique-t-il.Take-Two pense que Zynga est un bon choix. Mais pour certains analystes, cela ne signifie pas nécessairement que la société vaut l'évaluation record d'aujourd'hui. Le prix payé aujourd'hui par Take-Two représente une prime significative de 64 % par rapport au cours de clôture de l'action Zynga vendredi, ce qui montre à quel point l'éditeur est impatient de prendre une part du marché des jeux mobiles. L'évaluation actuelle de 12,7 milliards de dollars dépasse les 10 milliards de dollars versés pour Supercell, le fabricant de Clash of Clans, en 2016 et les 7,5 milliards de dollars versés par Microsoft pour Bethesda Softworks en 2020.La collection de titres mobiles populaires de Zynga vaut-elle vraiment plus que Doom, Fallout, The Elder Scrolls et tous les autres jeux de Bethesda réunis ? C'est possible, si cela aide Take-Two à s'emparer ne serait-ce que d'une petite partie du marché des jeux mobiles, dont la valeur a été estimée à 100 milliards de dollars en 2020.L'entreprise combinée est bien positionnée pour tirer parti des vents arrière forts de l'industrie du divertissement interactif, y compris une position de leader dans le mobile. Le secteur des jeux vidéo a connu une croissance rapide au cours des dernières années et constitue désormais le plus grand secteur vertical de l'industrie du divertissement2. Le jeu mobile est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au sein de l'industrie, avec des réservations brutes estimées à 136 milliards de dollars2 en 2021, et un taux de croissance annuel composé attendu de 8 %2 au cours des trois prochaines années.La transaction devrait permettre à Take-Two de s'imposer comme un leader dans le domaine des jeux mobiles, le mobile devant représenter plus de 50 % de ses réservations nettes au cours de l'exercice 2023 (contre environ 12 % au cours de l'exercice 2022). La transaction renforcera les offres mobiles de Take-Two, qui comprennent des jeux populaires tels que Dragon City, Monster Legends, Top Eleven, Two Dots et WWE SuperCard, et se compose d'une gamme diversifiée de titres qui se concentrent sur plusieurs des genres les plus populaires dans les jeux mobiles, y compris les jeux casual, hyper-casual, lifestyle, mid-core, puzzle, social casino et sports.L'acquisition de Take-Two, pour un montant de 12,7 milliards de dollars, est l'une des plus importantes de l'histoire du jeu vidéo, et ce, de loin. Elle devance même le rachat de Bethesda par Microsoft, pour 7,5 milliards de dollars, finalisé en mars dernier, et l'acquisition par Tencent d'une participation majoritaire dans Supercell, pour 8,57 milliards de dollars.« Nous sommes ravis d'annoncer notre transaction avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader dans le mobile, le segment de l'industrie du divertissement interactif qui connaît la croissance la plus rapide. Cette combinaison stratégique réunit nos franchises pour consoles et PC, les meilleures de leur catégorie, avec une plateforme d'édition mobile diversifiée et leader du marché, qui possède une riche histoire d'innovation et de créativité », a déclaré Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two.« Zynga possède également une équipe très talentueuse et très expérimentée, et nous sommes impatients de l'accueillir dans la famille Take-Two dans les mois à venir. La transaction renforcera les offres mobiles de Take-Two, qui comprennent des jeux populaires tels que Dragon City, Monster Legends, Top Eleven, Two Dots et WWE SuperCard, et se compose d'une gamme diversifiée de titres qui se concentrent sur plusieurs des genres les plus populaires dans les jeux mobiles, y compris les jeux casual, hyper-casual, lifestyle, mid-core, puzzle, social casino et sports.Formation d'un portefeuille de premier plan, comprenant les meilleures propriétés intellectuelles de Take-Two et les célèbres titres mobiles de Zynga. La transaction créera un portefeuille puissant et diversifié de titres de premier plan qui couvrent les plateformes et les genres clés du divertissement interactif, développés par certains des talents les plus créatifs et avant-gardistes du secteur. En partageant les meilleures pratiques et les données clés à travers l'entreprise, la société devrait bénéficier d'importantes synergies de développement et d'édition, débloquer de nouvelles sources de revenus et atteindre de nouveaux publics dans le monde entier.L'entité combinée a une échelle beaucoup plus grande, avec 6,1 milliards de dollars de réservations nettes, et 769 millions de dollars3 de flux de trésorerie d'exploitation ajustés et non restreints sur une base proforma pour la période de douze mois de suivi se terminant le 30 septembre 2021. À l'avenir, la société combinée devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 14 % pour les réservations nettes (à l'exclusion des opportunités de réservations nettes annuelles et de toute acquisition future) sur la période de trois ans allant des exercices fiscaux 2021 à 2024 de Take-Two.L'ajout des titres mobiles de Zynga élargira la base des dépenses récurrentes des consommateurs ("RCS") de la société. Grâce à l'ajout de l'activité mobile de Zynga, en particulier son portefeuille diversifié de services en direct et son pipeline de nouvelles versions à venir, Take-Two augmentera ses sources de dépenses récurrentes des consommateurs, une source de revenus très attrayante qui contribue à réduire la volatilité entre les périodes de déclaration qui a historiquement été déterminée par la cadence des sorties de Take-Two sur console et PC.Take-Two a également identifié plus de 500 millions de dollars d'opportunités de revenus nets annuels supplémentaires à débloquer au fil du temps, grâce à : la création de nouveaux jeux mobiles pour de nombreuses franchises emblématiques du portefeuille de propriété intellectuelle de Take-Two. L'entreprise dispose d'un vaste catalogue de titres pour consoles et PC ayant connu un succès commercial et critique, avec des communautés de joueurs engagées et fidèles, et il existe une opportunité significative de créer des jeux mobiles et de nouvelles expériences multiplateformes pour nombre de ces propriétés. Parmi les quelque 3 000 employés de Zynga figurent des développeurs mobiles de grand talent, ce qui permettra à Take-Two d'accélérer cette initiative stratégique et de présenter ses propriétés intellectuelles emblématiques sur la plateforme qui connaît l'une des croissances les plus rapide du secteur.Source : Take-Two Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, Zynga vaut-elle 12,7 milliards de dollars ?Que pensez-vous de ce montant qui semble exorbitant ?