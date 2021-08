Dans une proposition d'action collective, les actionnaires d'Activision Blizzard affirment qu'ils ont subi un « préjudice économique » du fait que les dirigeants de la société ont dissimulé des informations et des allégations qui ont été révélées par le procès pour discrimination et harcèlement intenté contre la société par le DFEH. La plainte en recours collectif, déposée devant un tribunal fédéral de Californie par le cabinet d'avocats Rosen, nomme spécifiquement Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, Dennis Durkin, actuel directeur financier, et Spencer Neumann, ancien directeur financier. Selon la plainte, ces dirigeants et d'autres personnes étaient « conscients du fait que des déclarations fausses et trompeuses étaient publiées au sujet de la société ».Pour étayer cette affirmation, l'action en justice cite de nombreux documents déposés auprès de la SEC par Activision Blizzard à partir de la mi-2016. Ces dépôts comprenaient un langage passe-partout concernant les risques pour l'entreprise imposés par diverses affaires juridiques. Activision Blizzard a déclaré que « ces réclamations et procès de routine ne sont pas significatifs et nous ne nous attendons pas à ce qu'ils aient un effet négatif important sur notre activité, notre situation financière, nos résultats d'exploitation ou nos liquidités », indique la plainte.Cette phrase et d'autres similaires dans les documents déposés cachent le fait qu'Activision Blizzard a reçu « de nombreuses plaintes pour harcèlement illégal, discrimination et représailles qui ont été déposées auprès du personnel et des cadres des ressources humaines et qui n'ont pas été traitées », selon la plainte. Il est également indiqué que « la culture omniprésente de harcèlement, de discrimination et de représailles au sein de la société entraînerait de graves perturbations dans les activités d'Activision Blizzard ».Les employés ont été informés du départ de J. Allen Brack en debutb de ce mois, et une annonce d'Activision Blizzard indique que l'ancienne dirigeante de Vicarious Visions, Jen Oneal, et l'ancien cadre de Xbox, Mike Ybarra, sont désormais co-dirigeants de la maison. Une note sur le site officiel de Blizzard indique que les deux hommes « sont profondément engagés envers tous nos employés, envers le travail à accomplir pour que Blizzard soit le lieu de travail le plus sûr et le plus accueillant possible pour les femmes et les personnes de tout sexe, de toute origine ethnique, de toute orientation sexuelle ou de toute origine, envers le maintien et le renforcement de nos valeurs et envers la reconstruction de votre confiance ». Voici, ci-dessous, le communiqué de Blizzard à ce sujet :J. Allen Brack a pris la tête de Blizzard en 2018, et avant cela, il a dirigé le développement de World of Warcraft, où l'équipe comprenait la seule autre personne spécifiquement nommée dans le procès du Département de l'emploi et du logement équitable de Californie (DFEH), Alex Afrasiabi. Ce dernier a déclaré que travailler dans l'entreprise s'apparentait à « travailler dans une maison de fraternité ». L'équipe de World of Warcraft a été spécifiquement citée comme une source « intouchable » de la culture toxique, en raison de l'argent que la franchise rapporte et de la longévité des employés de haut niveau.Les employés n'ont pas été surpris par la nouvelle, affirmant que Oneal et Ybarra semblaient avoir été préparés pour être les prochains sur la liste. « Jen Oneal a toujours été le choix parfait pour remplacer J. Allen Brack , a déclaré un employé actuel de Blizzard. Elle a dirigé une entreprise axée sur la diversité qui vante de bonnes valeurs. » L'employé a ajouté : « de plus, politiquement parlant, elle est la personne idéale pour faire remonter le cours des actions. J. Allen Brack a été cité dans le procès, l'action a baissé. Les gens veulent du changement, et Activision veut de l’argent. La société n'est pas si stupide ». Depuis un compte Twitter anonyme, des employés de Blizzard ont tweeté qu'ils avaient hâte de travailler avec la nouvelle direction pour répondre aux diverses préoccupations. « Aucune personne n'est responsable de la culture de Blizzard ; les problèmes de J. Allen Brack vont au-delà de Blizzard et nécessitent un changement systémique ».Avant leur débrayage, les employés ont dressé une liste de quatre revendications, dont un audit du personnel de direction, la fin des clauses d'arbitrage forcé et d'autres changements visant à améliorer la diversité et l'équité pour les groupes marginalisés de l'entreprise. Ces demandes ont fait suite à une réponse incohérente de la part de l'entreprise, avec une lettre de J. Allen Brack dans laquelle il affirme avoir combattu la « culture de la fraternité » tout au long de sa carrière, alors que l'action en justice allègue qu'il était au courant du comportement cité et qu'il l'a favorisé. Le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, n'a pas abordé ces questions depuis sa lettre de la semaine dernière, et l'annonce du départ de J. Allen Brack provient du directeur des opérations, Daniel Alegre.« Je suis convaincu que Jen Oneal et Mike Ybarra apporteront le leadership dont Blizzard a besoin pour réaliser son plein potentiel et qu'ils accéléreront le rythme du changement. Je pense qu'ils le feront avec passion et enthousiasme et qu'on peut leur faire confiance pour diriger avec les plus hauts niveaux d'intégrité et d'engagement envers les éléments de notre culture qui rendent Blizzard si spécial », a déclaré J. Allen Brack.Sources : DFEH Quel est votre avis sur le sujet ?