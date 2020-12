EA achète Codemasters pour 1,2 milliard de dollars afin de prendre la tête du marché des jeux de course, Surenchérissant sur le distributeur de jeux vidéo Take-Two Interactive 0PARTAGES 4 0 Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts a déclaré lundi qu'il avait conclu un accord pour acheter le développeur britannique Codemasters dans une démarche qui pourrait voir l'éditeur américain prendre le contrôle des jeux vidéo de course. Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires de Codemasters auront le droit de recevoir 604 pence (environ 7,98 dollars US) en espèces pour chaque action ordinaire de Codemasters, ce qui valoriserait Codemasters à environ 1,2 milliard de dollars, d’après un communiqué de presse conjoint publié lundi.



Codemasters est l'un des plus anciens développeurs de jeux britanniques, ayant été fondé dans les années 80 et produisant des succès précoces comme Dizzy pour des systèmes qui étaient populaires au Royaume-Uni comme le ZX Spectrum et le Commodore 64. Ces dernières décennies, il est surtout connu pour avoir créé des jeux de course comme les séries Dirt, Grid et Formula 1. L'année dernière, il a racheté le développeur de Project Cars.





Sky News a d'abord appris l’offre d'EA pour le rachat de Codemasters au cours du week-end, en indiquant que la société britannique avait précédemment conclu un accord de 970 millions de dollars avec Rockstar Games et Take-Two Interactive, propriétaire de 2K Sports. Codemasters a déclaré qu'il considérait cette nouvelle offre comme supérieure à l'offre de rachat en numéraire et en actions de Take-Two, qui s'élevait à 485 pence (6,39 USD) par action. Mais Take-Two a déclaré qu'il réfléchissait à sa position, d’après Reuters.



La société californienne EA, ainsi que ses rivaux Activision Blizzard Inc et Take-Two, ont bénéficié d'une forte hausse des ventes de jeux vidéo aux États-Unis, alimentée par la tendance des gens à passer plus de temps chez eux en raison de la pandémie de covid-19. Mais cette tendance pourrait s'inverser l'année prochaine, lorsque les pays commenceront à vacciner les gens contre le virus.



« En tirant pleinement parti de la technologie, de l'expertise de la plateforme et de la portée mondiale d'EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d'offrir des expériences de course plus définies par l'industrie », a déclaré Andrew Wilson, directeur général d'EA.



« Electronic Arts et Codemasters ont l'ambition commune d'être en tête de la catégorie des jeux vidéo de course. Le conseil d'administration de Codemasters croit fermement que la société bénéficierait des connaissances, des ressources et de la vaste envergure mondiale d'EA - à la fois globalement et spécifiquement dans le secteur des courses. Nous pensons que cette union offrirait un avenir passionnant et prospère à Codemasters, en permettant à nos équipes de créer, de lancer et de servir des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné », a déclaré Gerhard Florin, le président de Codemasters.



Les actions de Codemasters cotées à Londres ont fait un bond de 18,7 % à 8,41 dollars US à 8h45 GMT - au-dessus des 7,96 dollars US par action offerts aux actionnaires de la société par EA, a rapporté Reuters. L'offre d'EA représente une prime de 13,1 % par rapport au dernier cours de clôture des actions de la société. La banque d'investissement UBS agit en tant que conseiller financier pour Electronic Arts, tandis que Jefferies est le conseiller financier pour Codemasters dans l’accord.



« Nous pensons que Codemasters est un actif attrayant avec beaucoup de qualités qu'un consolidateur pourrait rechercher... Il a également une relation stratégique avec l'opérateur chinois NetEase, offrant une voie directe sur le lucratif marché chinois », ont déclaré les analystes de Citi.



Need for Speed, F1, Grid, Project Cars, et Dirt sous le même toit pour conquérir le marché des jeux de course



L'accord mettrait les franchises de jeux de course populaires de Codemasters - y compris DiRT/DiRT Rally, Grid, F1 et Project CARS (que Codemasters a acquis en 2019) - sous le même toit que Need for Speed, Burnout et Real Racing d'EA, axé sur le mobile. Ce n'est pas vraiment un monopole dans le genre - grâce en grande partie à des exclusivités sur console comme Forza Motorsport de Microsoft et Gran Turismo de Sony - mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que l'on peut trouver dans tous les grands genres de jeux.





L'ajout de Codemasters donnerait à EA un contrôle supplémentaire sur une grande partie du marché des jeux de course.



Plus que cela, l'acquisition reflète une tendance continue à la consolidation des plus grands éditeurs de l'industrie du jeu. Cette tendance inclut



L'acquisition ferait probablement aussi en sorte que les titres actuels et futurs de Codemaster fassent partie du service d'abonnement EA Play et, par extension, du Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft. Outre ses simulateurs de course modernes, Codemasters possède un catalogue qui remonte à l'époque du ZX Spectrum et du Commodore 64, avec des titres comme Micro Machines et la série d'aventures sur plateforme Dizzy, qui étaient particulièrement populaires au Royaume-Uni.



« Nous pensons qu'il y a une opportunité très intéressante à réunir Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de course étonnants et innovants pour les fans. Notre industrie est en pleine croissance, la catégorie des jeux de course se développe, et ensemble, nous serons en mesure d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de divertissement de course. Nous admirons le talent créatif de Codemasters et la qualité de ses jeux depuis de nombreuses années », a déclaré Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts.



« En tirant pleinement parti de la technologie, de l'expertise de la plateforme et de la portée mondiale d'EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d'offrir à une base de fans mondiale des expériences de course qui définissent mieux le secteur. Nous sommes heureux que nos deux conseils d'administration recommandent cette transaction, et nous nous réjouissons d'accueillir une équipe aussi passionnante et talentueuse au sein de la famille Electronic Arts », a-t-il ajouté.



Parmi les motifs stratégiques de l'association d'EA et de Codemasters, Electronic Arts cite une croissance et un succès accrus pour Codemasters et les franchises de course populaires et innovantes d'EA. La société pense également que « la combinaison de l'expertise et du talent des franchises de Codemasters dans le domaine des sports et des courses automobiles - Formule 1, DiRT, DiRT Rallye, Grid et Project Cars - avec la franchise mondiale Need for Speed d'EA, le jeu mobile Real Racing, très apprécié des fans, et les marques EA SPORTS permettra à nos équipes d'innover davantage et d'accroître de manière significative la diffusion de contenus et d'expériences à un public mondial croissant dans le domaine des courses automobiles », lit-on dans le communiqué de presse.



L'union crée également des moyens permanents et élargis pour les joueurs de s'engager dans le portefeuille combiné de jeux de sport et de course par le biais des services d'abonnement multi-plateformes d'EA, leaders du secteur. Selon le communiqué, Frank Sagnier, directeur général de Codemasters, et Rashid Varachia, directeur financier de Codemasters, ainsi que l'équipe de direction de Codemasters, ont l'intention de rester chez Codemasters après l'acquisition et continueront à diriger les activités de Codemasters au sein de l'organisation d'EA.



Selon le communiqué, Frank Sagnier, directeur général de Codemasters, et Rashid Varachia, directeur financier de Codemasters, ainsi que l'équipe de direction de Codemasters, ont l'intention de rester chez Codemasters après l'acquisition et continueront à diriger les activités de Codemasters au sein de l'organisation d'EA.

Source : Communiqué de presse

Que pensez-vous du rachat de Codemasters par EA ?

Selon vous, qu'apportera l'accord à chaque partie ?

Que pourrait-il arrivé à des jeux comme Dirt Rally après le rachat par EA ?



> Que pensez-vous du rachat de Codemasters par EA ?

Une acquisition de taille comme une autre de ces deux dernières années. Le fait que ces licenses de course automobile se retrouvent sous un même toit pourrait faire spécialiser les genres de chaque licence, ce qui serait pas un mal en soi. J'attends toujours le retour d'un Need for Speed aux allures d'Underground 2, d'un Grid comme Autosport et Rally, et il me semble que le dernier Project Cars était une déception auprès des fans de la license puisqu'elle s'est éloignée de l'aspect simulation exemplaire du 1.

Un truc peut-être sympa dans tout ça, c'est peut-être la possibilité d'avoir plus de contrats auprès des constructeurs automobiles pour avoir plus de véhicules réels en jeu. Sur ce coup-là, les Forza m'ont vraiment gâté et je suis toujours déçu du nombre de véhicules dans les autres jeux.



> Selon vous, qu’apportera l’accord à chaque partie ?

De la thune pour l'un et de la thune pour l'autre, ce qui mènera les deux à faire plus de jeux. Puisque les jeux de courses suivent plutôt le même design que ce soit une license ou une autre, je ne m'inquiète pas de l'influence que pourrait avoir EA sur Codemasters sur le développement de leurs jeux.



> Que pourrait-il arriver à des jeux comme Dirt Rally après le rachat par EA ?

