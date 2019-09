Sortie de la version 4.23 du moteur de jeux vidéo Unreal Engine Avec un nouveau moteur de destruction : Chaos 0PARTAGES 5 0 Le moteur de jeux vidéo Unreal Engine passe en version 4.23. Une nouvelle fois, cette version apporte des nouveautés impressionnantes. La première est sans aucun doute le nouveau système physique et de destruction nommé Chaos. Pour l'instant en bêta, le moteur permet la destruction de l'environnement entourant le joueur.





Toutefois, pour accéder à Chaos, vous devez l'activer et compiler le moteur à partir des sources. Vous pouvez trouver



Chaos apporte un nouveau type de ressources appelées « collections de géométries » (Geometry Collections). Cela permet à l'auteur de regrouper plusieurs modèles statiques afin de les rassembler lors de leur destruction. À partir de la collection, vous pouvez utiliser l'outil de fracture afin de déterminer comment le modèle se cassera. Pour aider le créateur, il est possible d'appliquer des algorithmes tels que Voronoi en cluster pour générer les différents morceaux. De plus, vous pouvez appliquer un graphe de connexion pour indiquer au moteur quelles parties doivent être fixes (maintenues physiquement par d'autres éléments de la scène) et quelles sont les parties qui seront indépendantes et destructibles lors de leur cassure. Ensuite, vous pouvez appliquer des champs (fields) permettant de dire quelles parties sont plus lourdes que d'autres.



Finalement, la simulation de destruction peut être mise en cache, permettant au créateur de rejouer une destruction telle qu'il l'a imaginée.

Chaos est un système à part entière et peut donc être synchronisé avec Niagara (système de particules).





Le lancer de rayon est disponible depuis la version 4.22. Cette nouvelle version y apporte bon nombre d'améliorations :

support étendu de DirectX 12 ;

amélioration du réducteur de bruit ;

amélioration de la qualité de l'illumination globale en lancer de rayon ;

support de nouvelles géométries (paysage, les modèles générés à la volée) et de nouveaux matériels (la transmission sur les SubSurface Materials ) ;

) ; pour gérer les différents rebonds suite à la simulation de la réflexion, le moteur peut utiliser les techniques classiques de rendu par rasterization lorsqu’une distance maximale est dépassée ;



Le moteur intègre le texturage virtuel (Virtual Texturing), permettant ainsi de créer une immense texture dans le but de réduire l'empreinte mémoire.





Aussi, la version 4.23 apporte des aides pour les développeurs souhaitant mieux comprendre ce qui se passe dans le moteur. Cette fonctionnalité, en bêta, permet de récupérer les appels et le temps passés dans les fonctions et de les analyser, plus tard, dans un outil dédié :





En vrac, la version 4.23 apporte (liste non exhaustive) :

un support des fonctionnalités spécifiques de HoloLens 2 (bêta) ;

des améliorations dans le pipeline de production virtuel (pour les créateurs de films)





le moteur peut être contrôlé à distance (à travers le protocole HTTP) (bêta) :





support de la technologie nDisplay et de la projection sur des surfaces incurvées ;

streaming des animations (expérimental) ;

amélioration de Niagara ;

amélioration du séquenceur.



Vous pouvez consulter la liste des modifications dans l'



Annonce officielle

