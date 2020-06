La version 2019 au support prolongé du moteur de jeux vidéo Unity est maintenant disponible Ainsi que Unity MARS, une version conçue pour le développement d'applications en réalité augmentée 0PARTAGES 3 0 Une nouvelle version du moteur de jeux vidéo Unity est disponible tous les quatre mois environ. Ainsi, en 2019, nous avons eu les versions Unity Technologies et qu'il pouvait y avoir des bogues bloquants, forçant les studios à migrer à une nouvelle version. Une telle migration ne se passe pas toujours dans le meilleur des mondes et pouvait ralentir l'équipe.



Annonce de Unity MARS Une nouvelle version du moteur de jeux vidéoest disponible tous les quatre mois environ. Ainsi, en 2019, nous avons eu les versions 2019.1 2019.2 et 2019.3 qui, chacune d'elle, apportaient d'important changement : DOTS, un éditeur visuel pour les shaders et les effets visuels, polybrush, des améliorations sur la taille des fichiers Android, les nouveaux pipelines de rendu, une refonte des outils pour la 2D, une nouvelle interface pour l'éditeur... Toutefois, un projet de jeux vidéo ne dure qu'exceptionnellement moins de quatre mois. Par conséquent, cela voulait dire que les studios étaient obligés de prendre une version précise de l'éditeur et de s'y tenir pendant plusieurs mois, voir plusieurs années. Le problème étant que cette version ne reçoit pas beaucoup d'amour de la part deet qu'il pouvait y avoir des bogues bloquants, forçant les studios à migrer à une nouvelle version. Une telle migration ne se passe pas toujours dans le meilleur des mondes et pouvait ralentir l'équipe.Pour diminuer l'impact des bogues sur les équipes de développement de jeux vidéo, Unity Technologies propose une version annuelle au support prolongé (Long Term Support ou). Cette version regroupe toutes les nouveautés stables des versions publiées au cours de l'année 2019, tout en fournissant des corrections de bogues. Par conséquent, cette version n'apporte rien de nouveau, mais permet aux développeurs d'avoir une version repère stable sur le long terme.En plus de cette nouvelle version, Unity Technologies a indiqué vouloir produire moins de versions au cours de l'année. Ainsi, en 2020, il n'y aura que deux versions « TECH » et non trois. Le but est d'améliorer encore plus la stabilité des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, la prochaine version (2020.1) sera bientôt publiée. Suivez la rubrique 2D/3D/Jeux pour en être informé ( flux RSS Twitter ).est une version étendue de Unity conçue pour les créateurs de réalité augmentée.Pour cela, Unity propose un flux de travail basé sur les proxy, un paramétrage flou de la scène ou encore la possibilité de glisser/déposer des objets. Le but est de diminuer les problématiques liées à la création d'applications en réalité augmentée.Le logiciel est disponible sur une page dédiée . Rapidement, le lecteur verra une option pour tester Unity MARS. En effet, cette version est accessible à tous pendant 45 jours. Ensuite, il faudra débourser soit 600 $ par an, soit 50 $ par mois pour accéder à ces fonctionnalités. Il est aussi à noter que la licence de Unity que vous utilisez n'a aucun impact sur Unity MARS. Les deux licences/abonnements sont indépendants.Annonce officielle de la version 2019 LTS