La version 2019.2 du moteur de jeux vidéo Unity est disponible Et apporte des améliorations dans le rendu des jeux 2D 31PARTAGES 9 0

Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 2019.2. Cette version apporte :

un éditeur graphique pour les shaders pour les scènes en 2D (shader applicable sur les sprites) ;

ajout des groupes dans l'éditeur graphique de shaders ;

les sprites peuvent être interchangés tout en conservant le squelette et l'animation ;

de nouvelles fonctionnalités au pipeline de rendu léger (Lightweight Render Pipeline (LWRP)) pour les scènes 2D telles que les lumières 2D (vous pouvez d'ailleurs ajouter une normal map pour les sprites 2D) ;

pour les sprites 2D) ; de nouvelles fonctionnalités au pipeline de rendu HD (High-Definition Render Pipeline (HDRP)) telles que les variables de sortie arbitraire, la résolution dynamique, la réalité virtuelle, un mode de visualisation pour le débogage des scènes sombres et des améliorations du SSAO ;

des améliorations dans la suppression du bruit des lightmap (fonctionne maintenant sur toutes les plateformes supportées par l'éditeur, peu importe le constructeur de GPU) ;

la possibilité de choisir si un objet contribuant à l'illumination globale doit recevoir sa lumière d'une sonde ou de la lightmap. En bref, cela peut permettre de grosses réductions dans les temps de génération de lightmap et une diminution de l'occupation mémoire ;

le support des encarts dans les écrans de téléphone mobile ;

la vérification des tailles des APK ;

une API unifiée pour le contrôle de la luminosité des écrans des appareils mobiles ;

le support de AR Foundation 2.2 (suivi de visage, suivi d'image 2D, suivi d'objets en 3D, sonde environnementale)

Polybrush est disponible au travers du gestionnaire de paquets (preview) ;

ProBuilder 4.0 est maintenant intégré comme module stable dans le moteur ;

un nouveau système de rendu/mixage audio est disponible en preview dans le gestionnaire de paquets : DSPGraph ;

des améliorations au compilateur Burst qui passe en version 1.1 ;

le ramasse-miettes incrémental est maintenant disponible sur toutes les plateformes sauf WebGL.

Évidemment, cette version apporte aussi de nombreuses corrections de bogues.



Vous pouvez visualiser cette vidéo pour avoir un condensé visuel des nouveautés :



Vous pouvez télécharger le moteur à l'adresse habituelle :



Votre opinion



Aimez-vous ces nouveautés ?

Avez-vous mis à jour ? Allez vous mettre à jour prochainement ? Comment gérez-vous les mises à jour du moteur ?



Source



Annonce officielle Le moteur de jeux vidéo Unity passe en version 2019.2. Cette version apporte :Évidemment, cette version apporte aussi de nombreuses corrections de bogues.Vous pouvez visualiser cette vidéo pour avoir un condensé visuel des nouveautés :Vous pouvez télécharger le moteur à l'adresse habituelle : http://unity3d.com/download ou mettre à jour directement à partir du moteur lui-même.Aimez-vous ces nouveautés ?Avez-vous mis à jour ? Allez vous mettre à jour prochainement ? Comment gérez-vous les mises à jour du moteur ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre actif https://www.developpez.com 0 0 Cool. Il est temps de le tester. Membre habitué https://www.developpez.com



les sprites peuvent être interchangés tout en conservant le squelette et l'animation ; les sprites peuvent être interchangés tout en conservant le squelette et l'animation ; 0 0 Han .. les dieux m'ont entendu ..Le hasard fait que j'ai justement bloqué sur un problème comme celui ci ce week-end alors que je m’entraîne pour le week-end de dev de jeu fin août.

Stage Developpeur Full-Stack (H/F) ↳ Af2M - Ile de France - La Garenne Colombes (92250) Ingénieur Développeur WEB (H/F) - Boulogne Billancourt (France) ↳ Cegedim - Ile de France - Boulogne-Billancourt (92100) Voir plus d'offres