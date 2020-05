Nintendo a publié aujourd’hui son bilan financier pour l’année fiscale se terminant le 31 mars. Il en ressort que le bénéfice du japonais a triplé au premier trimestre de cette année, à 89,4 milliards de yens (778 millions d’euros), grâce à la forte demande pour sa console Switch et le jeu Animal Crossing : New Horizons.Le japonais vendu 168,72 millions de titres sur l’ensemble de l’année fiscale, un chiffre en croissance de 42,3 % par rapport à la période précédente. Dans son bilan, il note particulièrement l’explosion des ventes d’Animal Crossing : New Horizons, qui est sorti le 20 mars. 11,77 millions d’exemplaires ont été vendus jusqu’à la fin de l’année fiscale et 13,41 millions ont été en circulation six semaines après son lancement.Pokémon Sword et Pokémon Shield se trouvent quant à eux en tête des titres vendus, avec 17,37 millions d’exemplaires vendus. Mario Kart 8 Deluxe arrive à la troisième place, avec 8 millions de ventes et reste le jeu le plus populaire (24,77 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie).Du côté des consoles, Nintendo a écoulé un peu plus de 21 millions d’exemplaires entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, soit 24 % de plus sur un an. La Nintendo Switch a été la mieux vendue, avec 14,83 millions d’appareils écoulés contre 6,19 millions de Switch Lite vendus. Comptabilisant 55,77 millions d’unités écoulés depuis son lancement, la Switch dépasse désormais la N64 et le GameCube combinés en termes de ventes. Toutefois, elle est encore loin derrière la Nintendo DS (154 millions), la Wii (101,63 millions) et la 3DS (75,77 millions).Par ailleurs, l’entreprise prévoit d’écouler 19 millions de Switch et de Switch Lite pour l’exercice en cours. Elle ajoute également que des problèmes de production et d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19 l’ont empêché de profiter pleinement de l’explosion de la demande. La crise actuelle peut également avoir un impact sur le développement des jeux, explique Nintendo. Les dates de sortie de certains titres pourraient ainsi être repoussées.Source : Nintendo Qu'en pensez-vous ?