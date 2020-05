Nintendo aurait souffert d'une fuite importante de ses anciennes consoles, Le code source, les documents de développement et autres auraient été divulgués 7PARTAGES 3 0 Nintendo aurait subi une fuite importante d'informations concernant ses anciennes consoles. Plus de 2 téraoctets de données auraient été divulgués sur le forum anonyme 4chan au cours du week-end dernier, y compris le code source original pour la Nintendo 64, la GameCube et la Wii, a rapporté Video Games Chronicle en citant des sources comme Resetera, un forum Internet destiné principalement à la discussion sur des jeux vidéo.



Le matériel divulgué contiendrait également de la documentation interne relative au GameCube, à la Nintendo DS, à la Nintendo 64 (et à son add-on 64DD), à la Wii et à la iQue réservée à la Chine, montrant comment les systèmes fonctionnent et les processus de développement qui les sous-tendent. Des logiciels de test pour la Nintendo 64, y compris la démo "Mirror House Cornflakes", auraient également été inclus dans les données divulguées, a rapporté Video Games Chronicle.





« De nombreuses choses liées à la Nintendo ont fui dans 4chan, à commencer par les anciennes ROM de débogage et le code source des Pokémon, puis les plus récentes ROM de débogage 3DS, puis les clés de toutes les consoles jusqu'à la DSi et maintenant la plus grande de toutes : le code source complet, les fichiers de conception, la documentation et à peu près tout ce qui a servi à créer la Revolution, alias Wii », a écrit un membre du forum Resetera.



La fuite complète contiendrait également les premières démos Spaceworld de nombreux titres de la N64, mais ces données ne semblent pas encore avoir fait surface. Selon Video Games Chronicle, la communauté des émulateurs de PC pourrait même théoriquement utiliser les données pour améliorer leurs logiciels afin qu'ils imitent parfaitement les systèmes d'origine. Cependant, comme la documentation qui a fait l'objet d'une fuite a été obtenue illégalement, cela les placerait en territoire inconnu.



Les données divulguées pourraient également, en théorie, être utilisées pour créer du matériel cloné, mais illégalement, capable d'exécuter des logiciels et de fonctionner exactement comme les systèmes originaux. Selon VGC, un port PC pleinement fonctionnel de Super Mario 64 a commencé à circuler en ligne cette semaine après une percée l'année dernière lorsque les fans ont pu décompiler le code du jeu. Cependant, il n'est pas clair que la dernière fuite de données a eu une quelconque influence sur le port.



Selon l'utilisateur de Resetera, les données semblent provenir d'un piratage de serveur lié à BroadOn, une société que Nintendo avait engagée pour développer du matériel et des logiciels pour la Wii. Voici la liste du contenu de cette fuite massive qu'il a fourni dans son post :



Code source pour le boot0/1/2

Schéma fonctionnel/fiches techniques pour chaque composant du système et Verilog pour AES/SHA

Documents de BroadOn décrivant la planification et la mise en œuvre des fonctionnalités + API + documents pour les logiciels internes

Documents de planification pour la mise en œuvre du système de 2004 à 2006

Certains codes sources de la bibliothèque wii sdk (DVD, EXI)

Code source et informations sur les systèmes de fabrication et d'édition

Quelques éléments divers (SDK interne WPAD de 2005, aperçu Wii de RVL_SDK 1.0)

"sdboot", une version spéciale de boot2 qui charge les données de la carte SD

Gamecube et iQue (documents internes de GameCube, y compris la disposition physique des disques, une énorme décharge de 2 Go et plus d'iQue, y compris un CVS complet).

Voici un exemple de vidéo provenant de la fuite de fichiers N64, une ROM de démonstration utilisée par Nintendo pour tester la console :





Selon le membre de Resetera, les choses les plus importantes et les plus folles dans cette fuite, ce sont les fiches techniques, le schéma fonctionnel et les fichiers Verilog pour chaque composant. Verilog est un langage de description du matériel ; il est utilisé pour décrire les circuits par le biais de codes, ce qui a permis d'apprendre comment chaque pièce de la Wii a été fabriquée, suite à cette fuite.



Ce n'est pas la première fois que ces données de Nintendo font l'objet de fuite. Selon VGC, depuis 2018, diverses données Pokémon ont été divulguées en ligne, notamment des ROM de débogage pour Pokémon Blue, Yellow, Gold et Silver, ainsi que le code source, des démos de Spaceworld '99 et un émulateur interne de GameBoy PC.



L'importance de la dernière brèche ne sera probablement révélée qu'au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles données en ligne. Mais, selon le membre de Resetera, en comptant tout ce qui a déjà été exposé en ligne jusqu'à présent, cela pourrait être la plus grande fuite de données confidentielles de l'histoire des jeux.



Ce qui semble enthousiasmer certains commentateurs suite à cette fuite est le côté nostalgique des anciens jeux vidéo. « Vous pouvez maintenant voir ce qu'ils ont fait et comment cela a fonctionné. Cela pourrait être très important d'un point de vue historique », a écrit l'un d'entre eux.



« Dans le passé, c'était probablement plus vrai qu'aujourd'hui, puisque tant de jeux sont maintenant "en tant que service" avec des moteurs partagés, des plateformes en ligne, des mises à jour/rapports continus, des tonnes d'extensions et de DLC, etc », a réagi un autre. « L'inconvénient est que nous ne pourrons jamais vraiment jouer aux jeux d'aujourd'hui avec nostalgie comme nous le faisons avec les vieux jeux gravés sur CD-ROM. Les jeux multijoueurs en ligne ont une durée de vie qui dépend de la disponibilité des serveurs et de la présence d'autres personnes pour jouer. Il existe quelques exemples de projets communautaires visant à faire revivre les jeux classiques multijoueurs en ligne avec un succès mitigé, mais ce ne sera jamais la même chose », a-t-il ajouté.



