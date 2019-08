La société japonaise Sony a surpris le marché en annonçant mardi un bénéfice d’exploitation record (+ 18,4 %) au deuxième trimestre 2019 (2T19) correspondant également au premier trimestre de son année fiscale porté par la forte demande pour les dispositifs embarquant plusieurs capteurs d’images tels que les smartphones.À ce propos, le directeur financier du groupe, Hiroki Totoki, a déclaré « Les ventes de nos capteurs d’image progressent indépendamment de la croissance du marché des smartphones grâce à l’adoption par les fabricants de téléphones d’appareils photo à objectifs multiples et de capteurs d’image de grande taille ».Le bénéfice d’exploitation du groupe s’est établi à 1,92 milliard d’euros sur la période allant d’avril à juin 2019, contre un peu moins de 1,63 milliard d’euros un an plus tôt. Les analystes avaient tablé sur 1,45 milliard d’euros. L’activité capteurs de l’entreprise a réalisé un bénéfice de 413 millions d’euros environ, contre 243 millions d’euros environ un an auparavant. Le bénéfice de la division jeux a, pour sa part, reculé de 80 millions d’euros environ.Sony a profité des ventes de smartphones plus puissants chez des clients tels que Huawei, Samsung, OnePlus, Xiaomi pour compenser le ralentissement du marché des jeux vidéo en attendant l’arrivée de sa future console de salon : la PlayStation 5 . Celle-ci viendra remplacer la PlayStation 4 qui affiche déjà presque six ans de vie au compteur et arrive déjà en fin de vie.Avec 3,2 millions de consoles livrées au 2T19, la PS4 a atteint le cap des 100 millions d’unités livrées, alors que son prédécesseur (la PS3) avait à peine dépassé les 87 millions d’unités livrées. Cela fait de la PlayStation 4 la console la plus rapide à afficher de pareilles statistiques dans sa catégorie. Elle est aussi devenue la console à avoir atteint le plus rapidement la barre des 100 millions d’unités livrées 72 mois seulement après son lancement.Grâce à ce nouveau record, la PS4 talonne la Nintendo Wii et ses 101 millions d’unités vendues et la PS1 et ses 102 millions d’exemplaires vendus. Il est cependant peu probable que cette console de jeu atteigne le record établi par la Nintendo DS et la PS2 (plus de 150 millions d’unités vendues chacune). Notons tout de même qu’il aura fallu 72 mois à la PlayStation 4 de Sony pour atteindre la barre des 100 millions d’unités livrées, contre 74 mois pour la PS2.En plus des consoles PS4 distribuées, Sony a indiqué avoir livré 42,9 millions de jeux au cours de la même période, ce qui porte à 973 millions le total de softwares vendus par l’entreprise depuis le lancement de la console. Et il est tout à fait possible que le milliard soit dépassé avant 2020.Au cours du 2T19, Nintendo a enregistré des ventes solides pour sa console phare — la Switch —, avec 2,1 millions d’exemplaires vendus (+ 13 % sur un an), et les produits associés (22,62 millions de jeux écoulés, soit 26 % de plus sur un an). En parallèle, Nintendo a signalé un manque à gagner qui serait dû aux variations défavorables des cours des devises. Durant le dernier trimestre, le bénéfice net du groupe a chuté de 45 % en glissement annuel pour s’établir 138 683 509 millions d’euros (– 10 % pour son bénéfice d’exploitation), alors même que ses ventes ont progressé de 2,4 %.En dépit de ces résultats mitigés, Nintendo maintient ses prévisions annuelles et compte toujours vendre 18 millions de consoles Switch d’ici mars 2020. Il table aussi sur la sortie dans les prochains mois de la Switch Lite et pourquoi pas une Switch MAX Microsoft projette de lancer sa console Xbox Project Scarlett l’an prochain et assure qu’elle prendra en charge les graphiques en 8 K, le ray tracing et le stockage SSD comme la future PlayStation 5 de Sony. Les chiffres précis faisant état des ventes des consoles Xbox One ne sont plus fournis par la firme de Redmond, néanmoins les analystes estiment entre 30 et 60 millions le nombre d’unités déjà livrées à l’échelle mondiale.Les efforts de diversification des acteurs traditionnels de l’industrie des jeux vidéo tels que Nintendo, Sony ou Microsoft s’inscrivent dans le contexte d’un bouleversement du marché mondial des jeux vidéo avec l’arrivée de nouveaux concurrents comme Google ou Apple qui misent énormément sur le Cloud et les services de streaming pour s’imposer à l’avenir.Sources : Rapport financier du 2T19 de Sony (pdf), Reuters, Twitter Sur quelle plateforme jouez-vous le plus : PC ou console ? Pourquoi ?Quelle est votre console de jeu préférée ?Que pensez-vous de l’évolution actuelle du marché du jeu vidéo, notamment de l’arrivée de nouveaux acteurs, de la mise en avant du Cloud gaming et des services de streaming et des futures consoles de jeu annoncées pour 2020 ?