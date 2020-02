La Nintendo Switch dépasse la Super Nintendo en terme de ventes, avec 52,48 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement Contre 49,1 millions pour la SNES 0PARTAGES 3 0 D'après les résultats financiers de Nintendo au 31 décembre 2019, les 1,63 million d'euros de bénéfices engrangés entre avril et décembre 2019 sont notamment portés par les ventes de la Nintendo Switch. Depuis son lancement le 3 mars 2017, la Nintendo Swich cumule un total de 52,48 millions d'unités écoulées à travers le monde, dépassant ainsi la Super Nintendo (également appelé SNES ou Super NES), qui a été vendue en 49,1 millions d'exemplaires durant sa commercialisation.





La Switch et la Switch Lite (en bas)



Le 30 janvier, Nintendo a publié ses résultats financiers des neuf premiers mois de son année fiscale 2019-2020. La firme affiche un bénéfice net de 1,63 million d'euros sur cette période, soit une hausse de 16,4 % sur un an.



Cette hausse est entre autres portée par les ventes de la Nintendo Switch, qui ont atteint 17,74 millions d'unités du 1er avril au 31 décembre 2019, soit 22,5 % de plus que sur la même période de 2018.



Lancée le 3 mars 2017, la Switch est la première console de jeu hybride disponible sur le marché. En effet, elle est composée d'une tablette, de deux manettes amovibles appelées Joy-Con, une manette classique ainsi qu'une station d'accueil, lui permettant de faire office de console de salon ou de console portable.



Le 10 juillet 2019, Nintendo a également lancé la Nintendo Switch Lite, une console uniquement portable, avec des Joy-Con qui ne peuvent pas être retirés.



Au fil des années, les ventes de la Nintendo Switch n'ont cessé d'augmenter, passant de 14,86 millions d'exemplaires écoulés en 2017, puis 32,27 millions l'année suivante, pour atteindre 52,48 millions (dont 5,18 millions de Switch Lite) fin 2019. Ce chiffre dépasse les 49,10 millions d'unités vendues de la Super Nintendo, sortie en 1990 et dont la production a pris fin en septembre 2003. De plus, 310,65 millions de jeux disponibles sur la Switch ont été vendus depuis son lancement et plus de 165 millions sont des jeux Nintendo, dont un peu moins de 23 millions uniquement pour Mario Kart 8 Deluxe.







Par ailleurs, Nintendo espère vendre 1,8 million de Switch supplémentaires d'ici au 31 mars prochain pour atteindre un total de 19,5 millions à la fin de l'année fiscale.



