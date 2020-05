« Task Force Admiral , une expérience solo centrée sur le commandement d'un porte-avions de la marine américaine au début de la guerre du Pacifique qui vous met dans le rôle éprouvant de l'amiral en charge » ;

, un jeu tactique au tour par tour accessible sur la Seconde Guerre mondiale, qui offre toute la profondeur d'un wargame sur papier et la facilité d'une simulation sur ordinateur » ; « Sea Power, une simulation de guerre navale moderne et profonde qui oppose l'OTAN et le Pacte de Varsovie dans une confrontation tendue, à cache-cache. Du concepteur principal de Cold Waters ».

Créé en 1982 par Sid Meier et Bill Stealey, MicroProse est un éditeur de jeu vidéo connu pour ses simulations aériennes, militaires ou automobiles ainsi que ses jeux de stratégie. Parmi les titres les plus populaires, on peut citer la série X-COM, le jeu de stratégie Civilization ou le jeu de simulation de sous-marin Silent Service. Suite à des difficultés financières, la société a été rachetée par Spectrum Holobyte en 1993, puis Hasbro en 1998, avant de fermer ses portes vers les années 2000.Depuis janvier, MicroProse a commencé à renaître de ses cendres. L’éditeur, dont les locaux sont basés en Australie, est dirigé par David Lagettie, qui travaille avec la société iEntertainment Network de Bill Stealey.MicroProse annonce trois nouveaux jeux PC :« Mais ce n’est que le début de notre retour. D’autres annonces suivront, donnant forme à notre vision de l’avenir des jeux de stratégie et de simulation », promet MicroProse.Source : MicroProse Qu'en pensez-vous ?