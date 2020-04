Après un bras de fer qui aura duré près de deux ans, Epic abandonne le combat et publie Fortnite sur PlayStore, Regrettant que Google rende extrêmement mince la possibilité d'éviter le Play Store 0PARTAGES 8 0 Fortnite est un jeu en ligne développé par la société Epic Games qui a été publié sous la forme de différents progiciels proposant différents modes de jeu qui partagent le même gameplay général et le même moteur de jeu. Les modes de jeu incluent Fortnite Sauver le monde, un jeu coopératif de tir et de survie jusqu’à quatre joueurs pour combattre les hordes de zombies et défendre des objets avec des fortifications qu’ils peuvent construire, et Fortnite Battle Royale, un jeu de bataille royale free-to-play où jusqu’à 100 joueurs se battent dans des espaces de plus en plus petits pour être la dernière personne debout. Les deux modes de jeu ont été publiés à partir de 2017 en accès anticipé. Sauver le monde est disponible uniquement pour Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que Battle Royale a été publié pour ces dernières plateformes, mais aussi pour Nintendo Switch, les appareils iOS et Android.



« Le 9 août, nous avons lancé la bêta Android de Fortnite sur certains appareils de nos partenaires chez Samsung. Quelques jours plus tard, nous avons lancé des invitations à un sous-ensemble de propriétaires d'appareils Android auprès de divers fabricants de combinés. Nous avons beaucoup appris de la version bêta en ce qui concerne les performances, la sécurité, la compatibilité des appareils et la fourniture de Fortnite sur Android via Fortnite Installer », raconte l’équipe dans un long billet technique ».









« Livrer le même jeu sur toutes les plateformes, tout en prenant en charge le jeu croisé, représentait un défi unique. Généralement, lorsque vous essayez de faire évoluer un jeu pour des appareils mobiles, vous simplifiez le contenu et même la conception, afin de vous adapter aux contraintes de performance de la plateforme. Par exemple, vous pouvez éliminer des objets plus proches de la caméra pour réduire les appels de dessin. Dans Fortnite, les joueurs Android peuvent être dans le même match avec leurs amis sur PC et sur console, donc nous devons faire un rendu de tout ce qui affecte le gameplay ».



En 2019, Epic Games a approché la filiale d’Alphabet pour lui proposer d’accueillir à nouveau son jeu Fortnite sur le Play Store, mais sous certaines conditions :



En guise de réponse, Google s’est fendu d’un commentaire expliquant : « Google Play a un modèle d’affaires et une politique de paiement qui nous permettent de développer notre plateforme et nos outils pour aider les développeurs à générer de l’argent tout en gardant nos utilisateurs en sécurité. Nous accueillons tous les développeurs qui reconnaissent la valeur de Google Play et nous attendons d’eux qu’ils participent sous les mêmes termes que les autres ». En clair,





Suite aux propos de Google, Epic Games a réagi afin d’exposer les réelles motivations de sa récente démarche (dénoncer le caractère illégal et abusif du système de rémunération de Google sur le Play Store) :



« Nous n’avons pas demandé d’exception pour nous ;; nous espérons plutôt voir un changement général dans les pratiques de l’industrie des smartphones à ce sujet. Nous avons demandé à Google de ne pas appliquer sa mesure pour que les produits distribués par Google Play utilisent le service de Google pour les achats intégrés. Nous pensons que le fait de lier un service de paiement obligatoire à une commission de 30 % est illégal dans le cas d’une plateforme de distribution avec plus de 50 % de parts de marché ».



Epic Games a également attiré l’attention sur le fait que « l’accord de distribution des développeurs de Google Play ne requiert pas que les développeurs utilisent le paiement de Google. Il référence simplement un certain nombre de documents non contractuels demandant aux développeurs de le faire ». L’éditeur de Fortnite a poursuivit en rappelant qu’il « propose une boutique majeure de jeux sur PC avec un service de paiement » et qu’il ne force pas les développeurs à utiliser sa boutique pour accéder à son écosystème de paiement.



Epic a désormais abandonné sa lutte contre la plateforme et a finalement rendu Fortnite disponible sur le Google Play Store.



« Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme les logiciels malveillants et les nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store ».



Une partie de cette déclaration pourrait faire référence à un problème de sécurité entre Google et Epic juste après le lancement du jeu sur Android. Là, Epic a corrigé une vulnérabilité potentielle du programme d'installation d'Android Fortnite après en avoir été alerté en privé par Google. En pratique, cette vulnérabilité permettait à un hacker de contourner le processus de téléchargement pour installer des applications malicieuses au lieu de télécharger le jeu à partir du serveur d’Epic, ce qui laissait l’utilisateur vulnérable à ce qui est communément appelé l'attaque de l'homme du milieu (HDM) ou man-in-the-middle attack (MITM).



Mais lorsque Google a révélé la (première) vulnérabilité une semaine après la publication du correctif, Epic a déclaré «



L'installation de Fortnite en dehors du magasin Google Play peut obliger les utilisateurs à modifier les paramètres de sécurité de leur téléphone, et durant le processus les utilisateurs voient généralement s’afficher une multitude d'avertissements sur les dangers de l'installation d'applications à partir de « sources inconnues ». Cela dit, de telles installations de « source inconnue » sont l’un des principaux vecteurs de propagation des logiciels malveillants Android, ce n'est donc pas comme si Fortnite était particulièrement ciblé par ce processus. Bien entendu, il existe également de nombreux logiciels malveillants sur le Google Play Store.



Le mois dernier, Google a lancé un nouveau programme de protection avancée pour les téléphones Android qui bloque complètement les applications latérales comme Fortnite. Ce programme d'adhésion s'appuie sur le programme Google Play Protect, un antivirus lancé en 2017.



Depuis le lancement de Fortnite en août 2018, Google a inclus un message spécial pour les utilisateurs qui recherchent le jeu sur le Google Play Store, les avertissant que le jeu n'est pas disponible.



« Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres d'atteindre et de s'engager dans le commerce avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur des règles du jeu équitables », a déclaré Epic dans un communiqué à ce sujet.



