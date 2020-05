les images RetroPie sont désormais basées sur Raspbian Buster ;

améliorations du système d'empaquetage RetroPie et du code de base de RetroPie-Setup pour que l'état du paquet soit mémorisé et que les mises à jour binaires soient effectuées seulement si un binaire mis à jour est disponible ;

RetroArch a été mis à jour vers la version 1.8.5 et apporte un nouveau système de notification avec support des badges cheevos, une prise en charge des vrais CD ROM et la possibilité de vider l'image disque, une prise en charge des rétroréalisations pour les CD PS1/Sega et les CD PCEngine ;

EmulationStation a été mise à jour vers la version 2.9.1, apportant des corrections du scraper pour le TheGameDBNet ;

ajout d'un support de commutation de mode vidéo à la commande d'exécution pour les cibles KMS et X11 ;

ajout du module ioquake3 pour les plateformes autres que Raspberry Pi 1-3 ;

remplacement de zdoom par lzdoom en raison du fait que zdoom n'est plus maintenu ;

amiberry a été mis à jour vers la version 3.1.3 incluant le support ipf ;

stella a été mise jour vers la version 6.0.1 ;

SDL a été mis à jour à la version 2.0.10 avec corrections rpi4/kms ;

solarus a subi de nombreuses mises à jour pour moderniser le port ;

zesarux a été mis à jour vers la version 8.0 ;

cgenius a été mis à jour vers la version 2.3.6 ;

drastic a été mis à jour vers la version 2.5.0.4 avec la compatibilité Raspberry Pi 4 ;

scummvm est passé à la version 2.1.1 ;

atari800 est passé à la version 4.2.0 (la configuration de lr-atari800 a été déplacée vers lr-atari800.cfg pour éviter les conflits) ;

etc.

RetroPie est une application permettant de transformer un Raspberry Pi, un ODroid C1/C2 ou un PC en une machine de rétrojeu. Il s'appuie sur Raspbian, EmulationStation, RetroArch, ainsi que plusieurs autres projets pour vous permettre de jouer à vos jeux d'arcade, à vos consoles de salon et à vos jeux PC classiques préférés avec un minimum de configuration. La nouvelle mise à jour de RetroPie, sa version 4.6, a été rendue publique il y a quelques jours avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Découvrons ci-après les fonctionnalités les plus notables de cette version.RetroPie est une plateforme d’émulation rétrogaming très connue des fans de jeux rétro. Pour les utilisateurs avancés, il offre également une grande variété d'outils de configuration pour personnaliser le système comme vous le souhaitez. La version 4.6 de RetroPie est sortie le 28 avril avec de nombreuses fonctionnalités, dont certaines parmi elles sont attendues depuis longtemps par ses utilisateurs. La version 4.6 prend désormais en charge le Raspberry Pi 4, offrant aux joueurs nostalgiques la possibilité de faire tourner l’OS sur un nano-ordinateur.Il devient la troisième plateforme du genre à assurer sa compatibilité avec le Raspberry Pi 4, derrière Lakka 2.3.2 et Batocera 4.6. Toutefois, c’est un support en version bêta pour le moment. En outre, à partir de RetroPie 4.6, l’équipe utilise à présent Raspbian Buster comme base pour les images préconstruites de Raspberry Pi. Raspbian Stretch n'est plus supporté par Raspberry Pi Trading Ltd. L’équipe a déclaré qu’elle supportera encore Stretch pendant un certain temps, mais qu'elle arrêtera probablement de mettre à jour les binaires pour ce logiciel plus tard cette année.L'équipe de RetroPie a aussi déclaré qu'elle espérait que le projet puisse sortir de la bêta dans quelques mois, ajoutant ce qui suit : « le nouveau Pi 4 de Raspberry nous a obligés à passer à des pilotes GPU/logiciels différents. Il y avait beaucoup de logique supplémentaire nécessaire, des corrections et des modifications de divers composants, y compris des bibliothèques de base comme sdl2 ». Voici ci-dessous les autres changements importants de la version 4.6 de RetroPie :Source : RetroPie 4.6 Qu'en pensez-vous ?