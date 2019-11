Epic Games rachète Quixel Et rend les ressources de la bibliothèque Megascans gratuites pour les utilisateurs d'Unreal Engine 10PARTAGES 8 0 Le studio de développement de jeux vidéo Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears of War) et du moteur de jeux vidéo Unreal Engine a racheté le studio Quixel.



Quixel est à l'origine de nombreux modèles en très haute résolution réalisés grâce à la photogrammétrie. Cette banque de données s'appelle Megascans et contient plus de 10 000 modèles. Grâce à ce rachat, ces modèles sont maintenant disponibles gratuitement pour les utilisateurs du moteur Unreal Engine (uniquement). Les prix des ressources ont aussi été réduits. De plus, les acheteurs vont être remboursés suite à ce changement dans le prix.



Plus tôt dans l'année, Quixel avait publié une vidéo montrant le niveau de réalisme possible grâce au moteur de jeux vidéo et aux scans haute définition :





Les modèles créés par Quixel avaient déjà été utilisés dans Destiny 2, Battlefield V, mais aussi dans des productions cinématographiques comme le Roi Lion ou Pacific Rim Uprising.



De plus, les outils



Pour l'occasion, Quixel a réalisé une vidéo montrant le cofondateur de Quixel, Teddy Bergsman et présentant les différentes annonces suite au rachat.







Le truc c'est, vu qu'ils ajoutent Quixel, vont-ils augmenter le pourcentage qu'ils prennent sur ta rente ?



Ici je m'adresse au développeur de jeux vidéo: Si vraiment vous voulez un moteur au top du top, il est stratégiquement que vous soyez indépendant ou une grosse société plus intelligent d’invertir dans du gratuit de bout en bout que du payant.

Ce n'est pas gratuit, puisque quand tu commercialises avec Unreal, tu paies, à l'instar de Godot par exemple, ou de A à Z, tu ne paies pas.

Le truc c'est, vu qu'ils ajoutent Quixel, vont-ils augmenter le pourcentage qu'ils prennent sur ta rente ?

Ici je m'adresse au développeur de jeux vidéo: Si vraiment vous voulez un moteur au top du top, il est stratégiquement que vous soyez indépendant ou une grosse société plus intelligent d'invertir dans du gratuit de bout en bout que du payant.

Donc il est plus intéressant de faire un don pour les créateurs de Godot (par exemple), afin qu'ils recrutent toujours plus de compétences et qu'à la fin, vous puissiez vendre votre jeu sans que votre éditeur ne vous prennent 60%, steam ne vous prennent 30%, Unreal ne vous prennent 7% et qu'à la fin, le jeu que vous aviez mis 5 ans à faire, ne vous rapporte sur admettons 300 000 euros, que 10 000, parcequ'actuellement, c'est ce qu'il se passe.

