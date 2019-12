La rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite une excellente année 2020 : Une petite revue de l'année 2019 6PARTAGES 15 0 Voilà. L'année 2019 est terminée. La rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et espère que 2019 a été fructueuse pour vous et que 2020 le sera tout autant.



Profitons de l'occasion pour faire une petite revue de l'année 2019. Certains diront même que l'on pourrait faire une revue de toute la décennie qui s'achève, mais cela risque d'être très long. Car du côté du développement de jeux vidéo, c'est toujours mouvementé (démocratisation du développement de jeux vidéo, arrivée de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée...).



2019, l'arrivée de la technique de lancer de rayon en temps réel dans les jeux vidéo, ou plus précisément, dans les moteurs de jeux vidéo. Ainsi, les principaux moteurs de jeux vidéo (CryENGINE, Unity, Unreal Engine) ont été mis à jour afin de supporter la technologie RTX de NVIDIA (dont les cartes ont débarqué en 2018). Toutefois, ces fonctionnalités sont toujours en bêta, mais permettent déjà d'améliorer les rendus. Par conséquent, il est évident que 2020 sera l'année où la technologie sera vraiment utilisée (ce qui est d'autant plus vrai que la prochaine génération de consoles (prévue pour fin 2020) devrait aussi offrir des rendus en raytracing.



Et pour finir cette revue, que penser de l'action d'Epic Games autour du jeu Fortnite ? Pour rappel, le jeu a été hors ligne pendant 72h à l'occasion du changement de chapitre (et donc, de la mise à jour globale du jeu). Le coup de communication de cette action est sans précédent et il ne faut pas se le cacher, une réussite totale. Le jeu a fait parler de lui (encore plus fort) et tout de même, c'était osé. Personnellement, je dis chapeau !



Sur ce, bonne année !



Votre opinion



Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2019 (en relation avec le développement de jeux vidéo ) ?

Que prévoyez-vous et qu'espérez-vous pour 2020 ?

