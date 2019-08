Blender 2.80 est disponible ! Quatre ans de développement pour offrir un outil open source de modélisation 3D de haute qualité 53PARTAGES 29 0 Après quatre années de développement, la version 2.80 est arrivée. Cette version est grandement attendue par la communauté et apporte d'importants changements dans le logiciel. Dès son lancement, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus le Blender de votre enfance. L'interface grise de la version 2.79 laisse place à une interface plus sombre, plus simple et plus classe. En effet, le logiciel arbore un thème sombre et a maintenant de nouvelles icônes (plus modernes). Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a aussi eu des changements dans l'interface :







les raccourcis ont été modifiés pour rendre plus accessible les outils les plus utilisés ;

le bouton gauche de la souris permet de sélectionner. Ainsi, Blender peut être facilement utilisé avec les touchpad ou avec un stylet ;

vous avez accès à un menu contextuel repensé et un menu des favoris pour y stocker vos commandes préférées ;

Blender vous propose des templates couvrant les cas génériques (modélisation 3D, animation...), les cas spécifiques à l'animation 2D, à la sculpture, aux effets visuels ou encore à l'édition de vidéo ;

des espaces de travail accessible à travers des onglets. Ainsi vous pouvez avoir votre espace pour la modélisation, un autre pour la sculpture et ainsi de suite ;

une barre de statut offrant des statistiques sur la scène ;

des menus s'affichant au besoin (popover). Il suffit de maintenir le bouton de la souris pour le voir s'afficher ;

la scène peut être affichée de manière optimisée pour le travail en cours ;

de nouveaux gizmos ont été mis en place.



Mais, l'interface ne fait pas tout. Une excellente interface ne serait rien s'il n'y avait pas un superbe outil de rendu sous-jacent. C'est ce qu'apporte cette version 2.80 avec un nouveau moteur de rendu nommé Eevee. C'est un moteur basé sur la physique (physically based rendering) qui a la particularité de gérer aussi bien l'affichage de la scène dans l'éditeur que le rendu de la scène pour le produit final. Comme vous pouvez vous y attendre, Eevee gère les réflexions et réfractions en espace écran, les volumes, le subsurface scattering, les ombres douces et de contact, la profondeur des champs, le flou de la caméra.... En bref, vous avez une expérience : what you see is what you get.





Le modèle de rendu des matériaux utilisés dans Blender est le même que celui de la majorité des moteurs de jeux vidéo. Ainsi, vous ne serez pas déçu lors de l'importation de vos modèles. Aussi, les matériaux créés dans Eevee sont créés en réutilisant les nœuds de Cycles (le moteur en lancer de rayon). Vous pouvez donc utiliser Eevee comme prévisualisation de votre scène Cycles.



L'outil d'animation 2D (Grease Pencil) est maintenant un système complet de dessin et d'animation. Les objets produits avec Grease Pencil sont nativement intégrés dans Blender permettant ainsi de réutiliser les autres fonctionnalités du logiciel pour les manipuler.





Comme vous l'avez vu, Blender 2.80 est une révolution dans la vie du logiciel. Par conséquent, la compatibilité avec les anciens scripts Python (et modules) n'est pas assurée. De plus, certains éléments ont été supprimés :

l'ancien moteur de rendu, remplacé par EEVEE ;

le moteur de jeux vidéo (l'équipe de Blender conseille de se tourner vers Godot) ;

les dupliframes et les parents lents (slow parent), qui sont complètement incompatibles avec le nouveau graphe de dépendance.



Le moteur de rendu Cycles a aussi de nouvelles fonctionnalités :

Cryptomatte ;

les cheveux BSDF ;

l'ombrage par volume ;

le random walk subsurface scattering ;

des améliorations de performances CPU, GPU, OpenCL et CUDA.



De nombreuses autres améliorations composent cette version :

édition multi-objets ;

amélioration des textes ;

support de glTF, WebM, COLLADA, Alembic ;

...

La liste complète est disponible dans l'



Le travail est remarquable et l'équipe de Blender remercie plusieurs fois, sur la page de l'annonce de la nouvelle version, les contributeurs au projet. Aussi, grâce à l'argent apporté par



Vous pouvez télécharger le logiciel sur le



Votre opinion



Avez-vous testé Blender 2.80 ? Allez-vous l'installer prochainement ?

Trouvez-vous que Blender 2.80 atteint vos attentes ? Les dépasse-t-il ?



Source



Annonce officielle Après quatre années de développement, la version 2.80 est arrivée. Cette version est grandement attendue par la communauté et apporte d'importants changements dans le logiciel. Dès son lancement, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus le Blender de votre enfance. L'interface grise de la version 2.79 laisse place à une interface plus sombre, plus simple et plus classe. En effet, le logiciel arbore un thème sombre et a maintenant de nouvelles icônes (plus modernes). Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a aussi eu des changements dans l'interface :Mais, l'interface ne fait pas tout. Une excellente interface ne serait rien s'il n'y avait pas un superbe outil de rendu sous-jacent. C'est ce qu'apporte cette version 2.80 avec un nouveau moteur de rendu nommé Eevee. C'est un moteur basé sur la physique (physically based rendering) qui a la particularité de gérer aussi bien l'affichage de la scène dans l'éditeur que le rendu de la scène pour le produit final. Comme vous pouvez vous y attendre, Eevee gère les réflexions et réfractions en espace écran, les volumes, le subsurface scattering, les ombres douces et de contact, la profondeur des champs, le flou de la caméra.... En bref, vous avez une expérience : what you see is what you get.Le modèle de rendu des matériaux utilisés dans Blender est le même que celui de la majorité des moteurs de jeux vidéo. Ainsi, vous ne serez pas déçu lors de l'importation de vos modèles. Aussi, les matériaux créés dans Eevee sont créés en réutilisant les nœuds de Cycles (le moteur en lancer de rayon). Vous pouvez donc utiliser Eevee comme prévisualisation de votre scène Cycles.L'outil d'animation 2D (Grease Pencil) est maintenant un système complet de dessin et d'animation. Les objets produits avec Grease Pencil sont nativement intégrés dans Blender permettant ainsi de réutiliser les autres fonctionnalités du logiciel pour les manipuler.Comme vous l'avez vu, Blender 2.80 est une révolution dans la vie du logiciel. Par conséquent, la compatibilité avec les anciens scripts Python (et modules) n'est pas assurée. De plus, certains éléments ont été supprimés :Le moteur de rendu Cycles a aussi de nouvelles fonctionnalités :De nombreuses autres améliorations composent cette version :La liste complète est disponible dans l' annonce officielle Le travail est remarquable et l'équipe de Blender remercie plusieurs fois, sur la page de l'annonce de la nouvelle version, les contributeurs au projet. Aussi, grâce à l'argent apporté par Epic et Ubisoft , le moteur va encore s'améliorer et se professionnaliser. On peut même penser que les progrès vont s'accélérer.Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site officiel Avez-vous testé Blender 2.80 ? Allez-vous l'installer prochainement ?Trouvez-vous que Blender 2.80 atteint vos attentes ? Les dépasse-t-il ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 15 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre expert https://www.developpez.com Avez-vous testé Blender 2.80 ? Allez-vous l'installer prochainement ? Avez-vous testé Blender 2.80 ? Allez-vous l'installer prochainement ?



Trouvez-vous que Blender 2.80 atteint vos attentes ? Les dépasse-t-il ? Trouvez-vous que Blender 2.80 atteint vos attentes ? Les dépasse-t-il ?

Blender 2.8 c'est énormément de eye candy, certains étaient contre et pensaient que ça n'avait aucune utilité (et ceux-là je les maudit pour trois générations en écumant de rage), et quelques fonctionnalités très intéressantes en fonction des besoins mais pas si nombreuses que ça. En fait, si j'ose dire, le meilleur reste à venir et tout ce qui a été fait c'est surtout poser des fondations plus modernes pour accueillir le futur monument hi-tech. Trêve d'analogies foireuses.

Avoir trop d'attentes c'est ne pas avoir compris ce dont Blender était capable depuis déjà des années et des années, franchement atteindre le maximum du potentiel d'un logiciel ce n'est pas donné à tout le monde, après, bien sûr, certaines limitations se faisaient vite ressentir, mais elles n'étaient pas forcément inexistantes chez la concurrence. Il y a une limite technologique globale ... c'est logique.

Du coup non, Blender 2.8 ne dépasse certainement pas mes attentes, il les atteint, oui plus ou moins, mais comme tout superbe outil tout neuf et prometteur il est bien souvent fourbe (pour les légers connaisseurs on peut citer les addons comme boxcutter, hardops, hair tool et garment tool qui illustrent bien ce propos) on voit tout plein de jolies choses tout partout mais on se rend ensuite compte que ce n'est pas tant l'outil qui est extraordinaire que certains de ses utilisateurs ! (et que ça ne va pas être drôle du tout pour les égaler parce qu'il va falloir bosser dur et longtemps pour maîtriser tous ces foutus outils).



Ce qui dépasse mes attentes, c'est la promesse d'un avenir absolument radieux pour Blender et notamment quelque chose qui touche ma corde sensible : le sculpting ! Le sculpting va ENFIN recevoir un peu (beaucoup, voire même très beaucoup) d'amour et ÇA c'est quelque chose qui dépasse mes attentes parce que je n'y croyais plus depuis longtemps.



En résumé Blender 2.8 c'est super cool, c'est arrivé nettement plus tôt que prévu à la base grâce à l'engouement de la foule, mais comme il a fallu satisfaire la foule, le projet a dû diminuer pour pouvoir être réalisable, du coup c'est le futur qui va nous montrer si Blender est vraiment un outil phénoménal (oui bon, avis biaisé, et alors ?).



PS. Bon faut reconnaître que le grease pencil et son évolution m'ont un peu déchiré le popotin ces dernières années, mais bon en 3D stricte c'est un apport quelque peu accessoire (oui, juste quelque peu !) 4 0 Steam m'a pas trop demandé mon avis donc oui on peut dire que j'ai testé ... Je me le suis pris en pleine poire même au point que j'ai dû réinstaller de suite la 2.79b et que les serveurs semblaient totalement à la ramasse vu qu'il m'a fallu une journée entière pour pouvoir la télécharger ... Je n'ai perdu que quelques jours à rendre mes travaux compatibles mais bon.C'est une question vachement plus épineuse qu'il n'y paraît.Blender 2.8 c'est énormément de eye candy, certains étaient contre et pensaient que ça n'avait aucune utilité (et ceux-là je les maudit pour trois générations en écumant de rage), et quelques fonctionnalités très intéressantes en fonction des besoins mais pas si nombreuses que ça. En fait, si j'ose dire, le meilleur reste à venir et tout ce qui a été fait c'est surtout poser des fondations plus modernes pour accueillir le futur monument hi-tech. Trêve d'analogies foireuses.Avoir trop d'attentes c'est ne pas avoir compris ce dont Blender était capable depuis déjà des années et des années, franchement atteindre le maximum du potentiel d'un logiciel ce n'est pas donné à tout le monde, après, bien sûr, certaines limitations se faisaient vite ressentir, mais elles n'étaient pas forcément inexistantes chez la concurrence. Il y a une limite technologique globale ... c'est logique.Du coup non, Blender 2.8 ne dépasse certainement pas mes attentes, il les atteint, oui plus ou moins, mais comme tout superbe outil tout neuf et prometteur il est bien souvent fourbe (pour les légers connaisseurs on peut citer les addons comme boxcutter, hardops, hair tool et garment tool qui illustrent bien ce propos) on voit tout plein de jolies choses tout partout mais on se rend ensuite compte que ce n'est pas tant l'outil qui est extraordinaire que certains de ses utilisateurs ! (et que ça ne va pas être drôle du tout pour les égaler parce qu'il va falloir bosser dur et longtemps pour maîtriser tous ces foutus outils).Ce qui dépasse mes attentes, c'est la promesse d'un avenir absolument radieux pour Blender et notamment quelque chose qui touche ma corde sensible : le sculpting ! Le sculpting va ENFIN recevoir un peu (beaucoup, voire même très beaucoup) d'amour et ÇA c'est quelque chose qui dépasse mes attentes parce que je n'y croyais plus depuis longtemps.En résumé Blender 2.8 c'est super cool, c'est arrivé nettement plus tôt que prévu à la base grâce à l'engouement de la foule, mais comme il a fallu satisfaire la foule, le projet a dû diminuer pour pouvoir être réalisable, du coup c'est le futur qui va nous montrer si Blender est vraiment un outil phénoménal (oui bon, avis biaisé, et alors ?).PS. Bon faut reconnaître que le grease pencil et son évolution m'ont un peu déchiré le popotin ces dernières années, mais bon en 3D stricte c'est un apport quelque peu accessoire (oui, juste quelque peu !) Membre éclairé https://www.developpez.com …. Son interface buggée à mort et son coté "austère" m'ont vite découragé… dans le coup, je m'étais acheté une licence Truespace qui me convenait largement…



Quelques années plus tard, j'ai redécouvert Blender dans une version 2.X, et là…. Incroyable, interface beaucoup plus sexy (à mon gout), des fonctionnalités en constante évolution, soft plus stable (moins de bug), et au regard des réalisations de certains artistes… il n'a certainement plus à rougir face à la concurrence. Bref que du bonheur.



Aujourd'hui, la 2.80 arrive et propose une interface un peu déroutante du fait de mes vielles habitudes, certes, mais avec encore plus de possibilités… et finalement je le trouve un peu plus intuitif, j'ai un meilleur feeling.



Merci aux dev, à la communauté, à la fondation… 3 0 J'ai connu blender dans les années 2000…, il était proposé gratuitement dans certains magasines spécialisés de la presse informatique… Je cherchais un logiciel 3D simple et pas trop cher pour m'initier… j'ai testé…. Son interface buggée à mort et son coté "austère" m'ont vite découragé… dans le coup, je m'étais acheté une licence Truespace qui me convenait largement…Quelques années plus tard, j'ai redécouvert Blender dans une version 2.X, et là…. Incroyable, interface beaucoup plus sexy (à mon gout), des fonctionnalités en constante évolution, soft plus stable (moins de bug), et au regard des réalisations de certains artistes… il n'a certainement plus à rougir face à la concurrence. Bref que du bonheur.Aujourd'hui, la 2.80 arrive et propose une interface un peu déroutante du fait de mes vielles habitudes, certes, mais avec encore plus de possibilités… et finalement je le trouve un peu plus intuitif, j'ai un meilleur feeling.Merci aux dev, à la communauté, à la fondation… Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par moueza Envoyé par Dommage pour le moteur de jeux. 1 0 Vu la vitesse où évolue Godot , je pense que c'est plus logique de proposer ça comme solution. Membre actif https://www.developpez.com 1 0 Comme beaucoup j'avais testé à l'époque mais franchement j'ai préféré Softimage devenu XSI et Maya. Malheureusement après leur rachats et la politique d'autodesk, je me suis remis à Blender. Perso. j'ai surtout apprécié la version 2.7. Je me suis mis à la 2.8 rc1 autant dire il y a pas longtemps. Ca fait un peu bizarre de découvrir cette interface et les raccourcis, bien qu'on puisse revenir à l'ancienne version si on veut dans les paramètres. Mais ça fait du bien de changer un peu ses habitudes. Par contre ils ont retiré quelques fonctionnalités ce qui oblige à faire quelques acrobaties. En espérant que ce ne soit pas définitifs. Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par Aiekick Envoyé par je suis surpris qu'il la sorte après seulement 3 rc,

alors qu'il y encore de sacré bug, comme celui qui crache blender quand les addon python génère des mesh au rendu.

De ce qu'on en lit dans le suivi du bug, ça se produisait aussi sur la 2.79 (même si moins fréquemment). Il est classé en majeur/prioritaire, la résolution va venir... faut juste trouver la bonne personne pour se pencher dessus! 1 0 Dans ce cas, c'est plutôt dans l'addon que se trouve le bug que dans Blender... quoique peut-on parler de bug dès qu'on change de version et que l'API s'en trouve modifiée???De ce qu'on en lit dans le suivi du bug, ça se produisait aussi sur la 2.79 (même si moins fréquemment). Il est classé en majeur/prioritaire, la résolution va venir... faut juste trouver la bonne personne pour se pencher dessus! Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par plegat Envoyé par Dans ce cas, c'est plutôt dans l'addon que se trouve le bug que dans Blender... quoique peut-on parler de bug dès qu'on change de version et que l'API s'en trouve modifiée???

De ce qu'on en lit dans le suivi du bug, ça se produisait aussi sur la 2.79 (même si moins fréquemment). Il est classé en majeur/prioritaire, la résolution va venir... faut juste trouver la bonne personne pour se pencher dessus!

et le bug ici ce produit a chaque fois, c'est du 100% pas de l'occasionnel. ca n'a pas été rapporté que par moi, donc c'est pire et incapacitant pour les studios qui se servent de ces addons 1 0 en l’occurrence non car comme tu sais un addon ce sert de fonction exposée par blender pour creer des mesh, donc le bug ce situ du coté de blender dans ce cas ci.et le bug ici ce produit a chaque fois, c'est du 100% pas de l'occasionnel. ca n'a pas été rapporté que par moi, donc c'est pire et incapacitant pour les studios qui se servent de ces addons Membre habitué https://www.developpez.com Wooww Blender a vraiment grandit !! je l'utilisais en 2014-2015, je pense me remettre dans la 3D avec le temps pour le coupler a MonoGame ! Je suis ravis du 2.80 0 0 Wooww Blender a vraiment grandit !! je l'utilisais en 2014-2015, je pense me remettre dans la 3D avec le temps pour le coupler a MonoGame ! Je suis ravis du 2.80 Membre à l'essai https://www.developpez.com 0 0 Sa tourne pas mal pour top Membre actif https://www.developpez.com 0 0 En train de la tester. Au debut, le changement de raccourci est plutôt déroutant pour ceux qui sont habitué à l'ancienne mais on peut s'y faire à la longue, et je le trouve theoriquement plus intuitif. Membre régulier https://www.developpez.com

Dommage pour le moteur de jeux.

Mieux que la 2.79, c'est une merveille.

Bravo les gars, énorme travail. 0 0 Oh que oui je vais le tester !Dommage pour le moteur de jeux.Mieux que la 2.79, c'est une merveille.Bravo les gars, énorme travail. Poster une réponse Signaler un problème

Consultant en Cybersécurité PwC Lyon CDI H/F ↳ PwC - Rhône Alpes - Lyon (6900) Administrateur réseaux H/F ↳ Arve Interim Bonneville - Rhône Alpes - Marnaz (74460) IT EXPERT SOLUTION (SAP Technique) H/F ↳ Tereos - Ile de France - Moussy-le-Vieux (77230) Voir plus d'offres