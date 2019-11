Microsoft : « Personne ne demande de la réalité virtuelle », Mais Sony et les fans de jeux ripostent 0PARTAGES 6 0 Phil Spencer, dirigeant de Xbox de Microsoft, est revenu sur la position de Microsoft concernant la réalité virtuelle (VR) lors d’une interview avec Stevivor, un site indépendant de jeux vidéo d'Australie. Microsoft aurait considéré la VR comme une expérience « isolante ». Cependant, dans des commentaires de son opinion, un dirigeant de Sony et certains fans de jeux ont montré qu’ils ne sont pas d’accord avec cet avis. A partir de cet échange d’opinions, il semble que la VR est une technologie importante et transformatrice pour certains acteurs de l’industrie, tandis que pour certains, cette technologie est destinée à être subsumée en « réalité mixte ».



Dans une interview accordée à Stevivor lors de X019, un événement mondial qui célèbre tout l'univers Xbox, Spencer aurait minimisé la technologie VR : « J'ai quelques problèmes avec la VR – c'est isolé et je considère les jeux comme une expérience commune, une sorte d'expérience commune. Nous répondons aux demandes de nos clients et... personne ne demande de RV » a déclaré Spencer. « La grande majorité de nos clients savent que s'ils veulent vivre une expérience de VR, il y a des endroits où aller les chercher. Nous voyons les volumes de ceux qui sont sur PC et ailleurs », a-t-il ajouté, selon Stevivor.





Pour ces raisons, l'entreprise ne prévoit pas de supporter la VR sur



Dans un tweet publié mardi, Shuhei Yoshida, qui a mené les studios mondiaux de Sony dans une grande partie de la croissance de PlayStation VR - un casque qui a eu du succès – plus de 4 millions d'unités vendues –, n’a pas approuvé l’opinion de Phil Spencer. Dans sa réplique non agressive, Yoshida a écrit que « nous travaillons souvent dur pour faire des choses qu'aucun client ne demande ».





Stevivor a aussi rapporté que Spencer a admis qu'une partie de la décision était basée sur de l'argent, car il a ajouté que « personne ne vend des millions et des millions » d'unités de VR. « Je pense qu'on y arrivera peut-être[éventuellement] », a-t-il conclu. « Mais oui, ce n'est pas là qu'on se concentre », a-t-il ajouté.



La position de Microsoft, à ce stade, ne surprend personne, de même que celle de son concurrent Sony. En effet, Microsoft a placé ses plus gros paris de réalité mixte sur la réalité augmentée, lançant deux casques Hololens – uniquement pour les entreprises – tout en fournissant un support peu enthousiaste pour Windows VR, et abandonnant une initiative naissante de VR pour la Xbox One X. En revanche, Sony a complètement adopté la VR pour ses consoles PlayStation actuelle et prochaine génération. La société a promis que la PlayStation VR existante et son logiciel fonctionneront sur la nouvelle console, ainsi qu’avec une nouvelle génération de casque VR après le lancement de la PlayStation 5 en 2020.



En disant que « personne ne vend des millions et des millions » d'unités de VR, peut-être que Spencer considérait le contexte de Microsoft en parlant des clients Xbox, mais les fans de la VR, sur les médias sociaux, ont aussi trouvé que sa déclaration était inexacte, à en juger par leurs commentaires. En effet, plusieurs commentaires du tweet de Yoshida soutiennent Sony pour avoir pris des risques avec la VR, et disent que quel que soit l'intérêt du consommateur, PSVR a « suscité un intérêt » pour la VR qui va payer dans la prochaine génération. Dans sa réponse, @JRPyznar, un des fans a dit que « Je le demande et des millions d'autres le demandent ». « La VR va prendre d'assaut les portes de la prochaine génération et Sony a déjà une fondation massive », a-t-il ajouté.





Les tweets, qui commentent l’opinion de Spencer, expriment également des sentiments similaires. « Comment pouvez-vous regarder les données et dire ça ? », a demandé @Slashim. « N'avez-vous pas vu Oculus s'élever au cours de la dernière décennie ? C'est la prochaine frontière », a-t-il ajouté. Et bien d’autres fans encore contredisent l’idée du chef de Xbox de Microsoft selon laquelle les fans de Xbox ne veulent pas de VR. « Bien que je suis en train d’obtenir la Scarlett, c'est vraiment frustrant », a dit @iN7trepid, un autre fan de la VR et utilisateur de Xbox. « Je suis définitivement l'une de ces "personnes" qui veulent de la VR sur ma Xbox », a-t-il ajouté.





Mais tout le monde n'est pas en désaccord avec l’opinion de Spencer. Quelques tweets de fans de Xbox ont rejeté la VR comme peu attrayante ou peu pratique pour le marché de console.



Sur un site d’information sociale, un commentateur pense également que la VR se limitera à un créneau où elle va rester, comme la Wiimotes, le Kinect et la télévision 3D. Mais selon un autre commentateur, la VR s’étendra à bien d’autres créneaux : « Comment pouvez-vous vraiment considérer que 4 millions d'unités ont été vendues dans un créneau ? Sans parler de la sortie de la prochaine version de half life entièrement en VR. Ce sont des indicateurs que la VR est plus qu'un créneau ».



« Si Sony continue d'itérer sur le PSVR (ce qui, d'après la réponse de Sony, est un oui), il pourrait s'agir d'une catégorie de jeux très solide, tout comme le jeu mobile n'est pas un créneau, ou le jeu sur console.... C'est tout ce qu'il faut pour que quelque chose cesse d'être un créneau, c'est un soutien continu et une valeur solide », a-t-il ajouté.



Considérant ces commentaires, tout porte à croire que la réalité virtuelle a encore du chemin, et que Sony aura le marché des VR pour consoles en grande partie pour lui-même dans la génération à venir, à moins que, Nintendo ne choisisse de porter ses efforts de VR à un meilleur niveau dans l'avenir pour convaincre les fans.



Source : Tweet



Et vous ?



Que pensez-vous des positions des deux entreprises vis-à-vis de la VR ?

Pensez-vous aussi que la VR est une expérience « isolante » ? Pourquoi ?

Que pensez-vous de l’avenir de la VR ?



