Sony confirme l'arrivée de la PlayStation 5 en 2020 avec un CPU AMD Zen 2 embarquant 8 cœurs / 16 threads Ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui pourraient intéresser les développeurs de jeux 0PARTAGES 3 0 Nous en savons un peu plus sur les spécifications de la future PlayStation 5 (PS5) de Sony, la console nouvelle génération qui succèdera à la PlayStation 4. Bien que la PS5 n’ait pas encore été dévoilée de façon officielle, Lisa Su, CEO d’AMD, nous avait déjà mis la puce à l’oreille en lâchant dans un tweet que la future console du géant technologique japonais embarquera une puce personnalisée basée sur l’architecture x86 Zen 2 d’AMD introduite lors de la





La fiche technique de la PS5 à ce stade



Nous savions déjà que cette console prendrait en charge l’affichage jusqu’en 8 K, l’audio 3D via une unité personnalisée incluse dans la console, un système de stockage basé sur des SSD afin de réduire les temps de chargement et le Ray Tracing (une technique permettant de modéliser le déplacement des rayons lumineux pour simuler des interactions complexes dans des environnements 3D) au niveau matériel. Elle devrait en outre être compatible avec les jeux PS4 et gérer les disques au format 4K Blu-ray jusqu’à 100 GB.



Aujourd’hui, nous apprenons que l’élément central de la PlayStation 5, probablement un APU, bénéficiant de la technologie de gravure en 7 nanomètres de TMSC, sera composé d’un CPU AMD personnalisé à 8 cœurs / 16 threads dérivé de la série Ryzen 3000 (alias Matisse). Il devrait en toute logique offrir un niveau de performance proche de celui du Ryzen 7 3700 ou mieux encore de celui du Ryzen 7 3800X. La PlayStation 5 ne sera entièrement dévoilée que l’année prochaine.



Les autres nouveautés annoncées



Mark Cerny, architecte système principal pour la PS5, a évoqué récemment les améliorations de l’interface utilisateur de la machine ainsi que celles touchant le nouveau contrôleur. En ce qui concernant les améliorations de l’IU, Cerny a révélé que les serveurs multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités joignables en temps réel, tandis que les jeux en mode solo fourniront des informations sur les missions que vous pourriez accomplir et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les avoir accomplies, en précisant que tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. De plus, l’écran d’accueil pourra afficher les données d’un jeu même s’il n’est pas en cours d’exécution et il permettra de jouer directement à certaines parties d’un jeu en fonction des données présentées.



Concernant les améliorations apportées au nouveau contrôleur de la PS5, Mark Cerny affirme qu’elle dispose de nouvelles fonctionnalités telles que les « déclencheurs adaptatifs » au niveau des boutons L2 / R2 qui offrent différents niveaux de résistance pour qu’une expérience de tir, de tir à l’arc ou de conduite sur la console de jeu se rapproche plus de la réalité ou varie en fonction du gameplay (état de la route, type de voiture ou d’arme utilisée, tension appliquée à la corde d’un arc...). Ce nouveau contrôleur serait doté d’une rétroaction haptique plus sophistiquée, d’un connecteur USB-C et d’une plus grande batterie.





Ce qui devrait changer pour les développeurs



Concernant les améliorations apportées au système de stockage de la PS5, Cerny a fait remarquer que les développeurs de jeux dupliquent souvent les données au niveau du programme d’installation afin de les rendre facilement accessibles lors des chargements. D’après Cerny, la nouvelle solution de stockage de la PS5 pourrait permettre aux développeurs de mettre fin à cette pratique et de libérer un peu plus l’espace de stockage sur les disques des utilisateurs.



Sony devrait aussi permettre aux développeurs d’identifier des parties spécifiques d’un jeu qui peuvent être installées ou supprimées si nécessaire. Ainsi, il sera possible de supprimer uniquement le mode solo d’un jeu et de conserver le mode multijoueur uniquement pour économiser l’espace sur un périphérique de stockage. À propos de ce dernier point, l’entreprise a déclaré : « Plutôt que de traiter des jeux comme un grand bloc de données, nous envisageons d’autoriser un accès plus ciblé aux données ».



Mais comme c’est souvent le cas avec les technologies propriétaires des consoles, le succès à long terme de ces dernières par les développeurs peut dépendre de leur prise en charge ou non par les deux principales consoles concurrentes - Project Scarlett de Microsoft et PlayStation 5 de Sony. À ce propos, nous pouvons rappeler le cas de la DualShock 4, la manette de la PlayStation 4, qui est dotée d’un pavé tactile offrant des possibilités de jeu intéressantes dans certains titres Sony. Malheureusement, au fil des ans, ce pavé tactile a été moins utilisé, en partie parce que la plupart des jeux sont développés multiplateformes, et que la manette Microsoft ne possède pas la même capacité.



Les améliorations affectant le système de stockage de la PS5 exigent également l’implication active de la part des développeurs quant à la manière dont les données de leurs jeux sont livrées depuis le disque d’installation et stockées chez l’utilisateur final. Ces dernières sont toutefois plus susceptibles d’être largement utilisées, car les avantages pour le développeur et l’utilisateur final sont évidents, et les deux consoles incluront cette fonctionnalité.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des améliorations qui seront introduites par la PS5 ?

Est-ce qu’elles pourront contribuer à faciliter le travail des développeurs de jeux ?



Voir aussi



PS4 vs Xbox One : Sony a vendu deux fois plus de consoles que Microsoft, selon les chiffres d'Electronic Arts

Sony s'intéresse à l'utilisation de la blockchain dans les DRM et annonce le développement d'une plateforme de gestion des droits numériques

RPT-CP1 : la nouvelle tablette E-Ink de Sony à 600 dollars, qui intègre le partage de fichiers avec iOS, Android, Windows et Mac

Nintendo pourrait lancer, non pas sur une, mais deux nouvelles versions de sa console de jeu portable Switch qui sortiraient cet été Nous en savons un peu plus sur les spécifications de la future PlayStation 5 (PS5) de Sony, la console nouvelle génération qui succèdera à la PlayStation 4. Bien que la PS5 n’ait pas encore été dévoilée de façon officielle, Lisa Su, CEO d’AMD, nous avait déjà mis la puce à l’oreille en lâchant dans un tweet que la future console du géant technologique japonais embarquera une puce personnalisée basée sur l’architecture x86 Zen 2 d’AMD introduite lors de la présentation des puces EPYC Rome et NAVI, l’architecture GPU post VEGA de l’écurie des rouges.Nous savions déjà que cette console prendrait en charge l’affichage jusqu’en 8 K, l’audio 3D via une unité personnalisée incluse dans la console, un système de stockage basé sur des SSD afin de réduire les temps de chargement et le Ray Tracing (une technique permettant de modéliser le déplacement des rayons lumineux pour simuler des interactions complexes dans des environnements 3D) au niveau matériel. Elle devrait en outre être compatible avec les jeux PS4 et gérer les disques au format 4K Blu-ray jusqu’à 100 GB.Aujourd’hui, nous apprenons que l’élément central de la PlayStation 5, probablement un APU, bénéficiant de la technologie de gravure en 7 nanomètres de TMSC, sera composé d’un CPU AMD personnalisé à 8 cœurs / 16 threads dérivé de la série Ryzen 3000 (alias Matisse). Il devrait en toute logique offrir un niveau de performance proche de celui du Ryzen 7 3700 ou mieux encore de celui du Ryzen 7 3800X. La PlayStation 5 ne sera entièrement dévoilée que l’année prochaine.Mark Cerny, architecte système principal pour la PS5, a évoqué récemment les améliorations de l’interface utilisateur de la machine ainsi que celles touchant le nouveau contrôleur. En ce qui concernant les améliorations de l’IU, Cerny a révélé que les serveurs multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités joignables en temps réel, tandis que les jeux en mode solo fourniront des informations sur les missions que vous pourriez accomplir et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les avoir accomplies, en précisant que tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. De plus, l’écran d’accueil pourra afficher les données d’un jeu même s’il n’est pas en cours d’exécution et il permettra de jouer directement à certaines parties d’un jeu en fonction des données présentées.Concernant les améliorations apportées au nouveau contrôleur de la PS5, Mark Cerny affirme qu’elle dispose de nouvelles fonctionnalités telles que les « déclencheurs adaptatifs » au niveau des boutons L2 / R2 qui offrent différents niveaux de résistance pour qu’une expérience de tir, de tir à l’arc ou de conduite sur la console de jeu se rapproche plus de la réalité ou varie en fonction du gameplay (état de la route, type de voiture ou d’arme utilisée, tension appliquée à la corde d’un arc...). Ce nouveau contrôleur serait doté d’une rétroaction haptique plus sophistiquée, d’un connecteur USB-C et d’une plus grande batterie.Concernant les améliorations apportées au système de stockage de la PS5, Cerny a fait remarquer que les développeurs de jeux dupliquent souvent les données au niveau du programme d’installation afin de les rendre facilement accessibles lors des chargements. D’après Cerny, la nouvelle solution de stockage de la PS5 pourrait permettre aux développeurs de mettre fin à cette pratique et de libérer un peu plus l’espace de stockage sur les disques des utilisateurs.Sony devrait aussi permettre aux développeurs d’identifier des parties spécifiques d’un jeu qui peuvent être installées ou supprimées si nécessaire. Ainsi, il sera possible de supprimer uniquement le mode solo d’un jeu et de conserver le mode multijoueur uniquement pour économiser l’espace sur un périphérique de stockage. À propos de ce dernier point, l’entreprise a déclaré : « Plutôt que de traiter des jeux comme un grand bloc de données, nous envisageons d’autoriser un accès plus ciblé aux données ».Mais comme c’est souvent le cas avec les technologies propriétaires des consoles, le succès à long terme de ces dernières par les développeurs peut dépendre de leur prise en charge ou non par les deux principales consoles concurrentes - Project Scarlett de Microsoft et PlayStation 5 de Sony. À ce propos, nous pouvons rappeler le cas de la DualShock 4, la manette de la PlayStation 4, qui est dotée d’un pavé tactile offrant des possibilités de jeu intéressantes dans certains titres Sony. Malheureusement, au fil des ans, ce pavé tactile a été moins utilisé, en partie parce que la plupart des jeux sont développés multiplateformes, et que la manette Microsoft ne possède pas la même capacité.Les améliorations affectant le système de stockage de la PS5 exigent également l’implication active de la part des développeurs quant à la manière dont les données de leurs jeux sont livrées depuis le disque d’installation et stockées chez l’utilisateur final. Ces dernières sont toutefois plus susceptibles d’être largement utilisées, car les avantages pour le développeur et l’utilisateur final sont évidents, et les deux consoles incluront cette fonctionnalité.Source : Sony Que pensez-vous des améliorations qui seront introduites par la PS5 ?Est-ce qu’elles pourront contribuer à faciliter le travail des développeurs de jeux ?