Google Stadia sera amputé de plusieurs fonctionnalités à son lancement prévu la semaine prochaine Parmi lesquelles Stream Connect Game, Family Sharing, Google Assistant, State Share et bien d'autres 0PARTAGES 10 0 Alors que Google s’apprête à lancer son nouveau service de jeu en streaming basée Stadia avec un lancement prévu la semaine prochaine, la société a profité d’une session de AMA (Ask Me Anything) récemment organisée sur Reddit pour annoncer par la voix de son Directeur de Produit Stadia, Andrey Doronichev, que certaines fonctionnalités prévues à l’origine pour sa plateforme de Cloud Gaming ne seront pas d’emblée disponibles. La filiale d’Alphabet a, néanmoins, tenu à atténuer l’impact de cette nouvelle en soulignant que les fonctionnalités absentes « commenceront à faire leur apparition une semaine après le lancement » de Stadia.



Les plateformes de Cloud Gaming débarquent souvent avec des fonctionnalités et des titres limités qui s’enrichissent au fil des mises à jour. Cela dit, la liste des fonctionnalités promises qui ne seront pas prêtes lorsque Stadia fera sa rentrée officielle est surprenante dans son ampleur et sa variété. Entre le faible nombre de jeux disponibles, le fait qu’aucun titre ne soit offert avec l’option Stadia Pro pour le moment et que les restrictions techniques soient très nombreuses dès lors qu’il faille utiliser Stadia avec la manette en situation de mobilité ou sur un ordinateur, les premiers jours du nouveau service de Cloud Gaming de la firme de Mountain View s’annonce assez compliqué.





Voici un bref aperçu des limitations auxquelles les utilisateurs précoces de Stadia seront confrontés le jour ou pendant les premiers jours de sa mise en service :



seuls les détenteurs de Chromecast Ultra inclus dans les bundles Founders / Premiere auront accès au service. Les autres devront attendre la publication d’une mise à jour logicielle à une date ultérieure non précisée ;

le gameplay sur la version PC de Chrome ne supportera pas le K, le HDR, ou le son 5.1 surround. Ces fonctionnalités seront ajoutées en 2020 pour les joueurs sur PC ;

seuls 12 titres seront disponibles à l’achat sur Stadia lors du lancement, et 14 autres devraient faire leur apparition d’ici la fin de l’année ;

l’intégration de Google Assistant sera limitée à la possibilité d’allumer le téléviseur et de démarrer un jeu. Par la suite, le bouton Assistant du contrôleur Stadia fonctionnera sur l’écran d’accueil Stadia de Chromecast. Le support des assistants sur PC et smartphones et pendant le gameplay viendra un peu plus tard ;

sera limitée à la possibilité d’allumer le téléviseur et de démarrer un jeu. Par la suite, le bouton Assistant du contrôleur Stadia fonctionnera sur l’écran d’accueil Stadia de Chromecast. Le support des assistants sur PC et smartphones et pendant le gameplay viendra un peu plus tard ; il faudra de toute évidence se servir d’un dispositif éligible (smartphones Google Pixel et tablettes ChromeOS uniquement lors du lancement) et d’une application Android (iPhone et iOS exclu de ce démarrage donc) pour se connecter et acheter des jeux sur Stadia — du moins, c’est ce qui semble prévu au début ;

l’achat de jeux par le biais d’un Chromecast Ultra ou du Web n’est pas pris en charge ;

Stream Connect Game , une fonctionnalité qui offre la possibilité à plusieurs joueurs de partager ce que chacun voit avec les autres, ne sera pas de la partie, car aucun des jeux prévus pendant la phase de lancement de Stadia ne supporte cette fonctionnalité. Le premier titre compatible devrait arriver d’ici la fin de l’année ;

, une fonctionnalité qui offre la possibilité à plusieurs joueurs de partager ce que chacun voit avec les autres, ne sera pas de la partie, car aucun des jeux prévus pendant la phase de lancement de Stadia ne supporte cette fonctionnalité. Le premier titre compatible devrait arriver d’ici la fin de l’année ; State Share , une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers de sauvegardes via des liens et de convier d’autres utilisateurs à jouer à ce jeu, dans les mêmes conditions que celles affichées par la sauvegarde), ne sera disponible que l’année prochaine ;

, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers de sauvegardes via des liens et de convier d’autres utilisateurs à jouer à ce jeu, dans les mêmes conditions que celles affichées par la sauvegarde), ne sera disponible que l’année prochaine ; Crowd Play , une fonctionnalité qui permet à n’importe quel utilisateur de rejoindre une partie multijoueur qu’il est en train de visualiser en direct sur YouTube, ne sera disponible que l’année prochaine ;

, une fonctionnalité qui permet à n’importe quel utilisateur de rejoindre une partie multijoueur qu’il est en train de visualiser en direct sur YouTube, ne sera disponible que l’année prochaine ; Family Sharing, une fonctionnalité qui permet d’acheter un jeu une seule fois et de le partager avec les comptes détenus par les membres de votre famille, ne sera disponible que l’année prochaine ;

une fonctionnalité qui permet d’acheter un jeu une seule fois et de le partager avec les comptes détenus par les membres de votre famille, ne sera disponible que l’année prochaine ; le Buddy Pass qui permet aux premiers utilisateurs du service d’offrir un essai gratuit de trois mois de Stadia à un ami sera envoyé « environ deux semaines après que vous ayez reçu votre bundle » ;

qui permet aux premiers utilisateurs du service d’offrir un essai gratuit de trois mois de Stadia à un ami sera envoyé « environ deux semaines après que vous ayez reçu votre bundle » ; les fonctionnalités sans fil du Controller Stadia ne fonctionneront qu’avec Chromecast Ultra au lancement. Pour utiliser ce contrôleur avec un téléphone ou une tablette, vous devrez le brancher avec un câble USB-C. Les contrôleurs USB génériques fonctionneront également avec Stadia sur PC ou téléphones, mais pas sur Chromecast.



Notez qu’au plus haut niveau de qualité visuelle, l’application Stadia prévient que « l’utilisation des données peut atteindre 20 GB/h ». C’est plus beaucoup que les estimations initiales qui annonçaient 15,75 GB/h pour un signal HDR 4K avec son surround 5.1. Toutefois, limiter le flux de données à une qualité vidéo en 720p en mode stéréo via l’appli réduirait la consommation de données à 4,5 GB/h.



Source :



Et vous ?



Ces annonces pourraient-elles avoir un impact sur l’attrait de Stadia auprès du grand public au moment de son lancement ?

N’aurait-il pas fallu que Google retarde le lancement de Stadia afin de proposer aux utilisateurs un produit plus abouti ?



Voir aussi



Google dévoile enfin à la GDC, Stadia, son service de cloud gaming pour diffuser des jeux vidéo via Google Chrome, Chromecast et Google Pixel

Google Stadia, le service de jeux vidéo en streaming, sera lancé le 19 novembre prochain dans plusieurs pays, outre les Etats-Unis

Google Stadia Connect : un pack commercialisé à 129 € pour profiter de la plateforme de streaming de jeux et de nouveaux titres annoncés

Google annonce que seulement 12 jeux seront disponibles à temps sur Google Stadia pour le lancement du 19 novembre prochain Alors que Google s’apprête à lancer son nouveau service de jeu en streaming basée Stadia avec un lancement prévu la semaine prochaine, la société a profité d’une session de AMA (Ask Me Anything) récemment organisée sur Reddit pour annoncer par la voix de son Directeur de Produit Stadia, Andrey Doronichev, que certaines fonctionnalités prévues à l’origine pour sa plateforme de Cloud Gaming ne seront pas d’emblée disponibles. La filiale d’Alphabet a, néanmoins, tenu à atténuer l’impact de cette nouvelle en soulignant que les fonctionnalités absentes « commenceront à faire leur apparition une semaine après le lancement » de Stadia.Les plateformes de Cloud Gaming débarquent souvent avec des fonctionnalités et des titres limités qui s’enrichissent au fil des mises à jour. Cela dit, la liste des fonctionnalités promises qui ne seront pas prêtes lorsque Stadia fera sa rentrée officielle est surprenante dans son ampleur et sa variété. Entre le faible nombre de jeux disponibles, le fait qu’aucun titre ne soit offert avec l’option Stadia Pro pour le moment et que les restrictions techniques soient très nombreuses dès lors qu’il faille utiliser Stadia avec la manette en situation de mobilité ou sur un ordinateur, les premiers jours du nouveau service de Cloud Gaming de la firme de Mountain View s’annonce assez compliqué.Voici un bref aperçu des limitations auxquelles les utilisateurs précoces de Stadia seront confrontés le jour ou pendant les premiers jours de sa mise en service :Notez qu’au plus haut niveau de qualité visuelle, l’application Stadia prévient que « l’utilisation des données peut atteindre 20 GB/h ». C’est plus beaucoup que les estimations initiales qui annonçaient 15,75 GB/h pour un signal HDR 4K avec son surround 5.1. Toutefois, limiter le flux de données à une qualité vidéo en 720p en mode stéréo via l’appli réduirait la consommation de données à 4,5 GB/h.Source : Reddit AMA Wednesday Ces annonces pourraient-elles avoir un impact sur l’attrait de Stadia auprès du grand public au moment de son lancement ?N’aurait-il pas fallu que Google retarde le lancement de Stadia afin de proposer aux utilisateurs un produit plus abouti ?