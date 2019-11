Assassin's Creed Odyssey ;

En mars 2019, Google a fait son entrée sur le marché des jeux vidéo en annonçant Stadia , un service de cloud gaming de Google pour diffuser des jeux vidéo via Google Chrome, Chromecast et Google Pixel, à la Game Developers Conference. Le service a suscité l’enthousiasme de plus d’un et en octobre, Google a annoncé qu’il lancera Stadia le 19 novembre aux USA, mais également dans d’autres pays dont la France. Dans cette dynamique, Google a présenté ce lundi une liste de 12 jeux qui seront disponibles au lancement. D’autres sont prévus avant la fin de l’année et en 2020.Google Stadia est le nouveau service de jeu en nuage de la firme qui vous permettra de jouer à des jeux sur les serveurs de Google depuis chez vous à partir d’appareils compatibles tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléviseurs et autres. Google promet que les serveurs Stadia sont capables de fournir 4K, 60 images par seconde de performance, afin de vous fournir une expérience de jeux en continu. Stadia a été présenté en mars 2019 et sera officiellement lancé le mardi 19 novembre prochain dans plusieurs pays outre les USA.Google a promis d’intégrer une multitude de jeux à son catalogue, mais ils ne seront pas tous immédiatement disponibles au lancement de Stadia la semaine prochaine. Ainsi, ce lundi, Google a présenté la liste des premiers jeux qui seront livrés le mardi prochain avec Stadia. Cette liste comporte 12 titres comme Attack on Titan 2 : Final Battle, Baldur’s Gate 3 et Assassin’s Creed Odyssey, développé par Ubisoft, et qui a déjà été utilisé dans la phase pilote de Stadia avec Project Stream . Ce dernier permettait de jouer à Assassin’s Creed Odyssey via le navigateur Chrome.Les 12 jeux qui seront disponibles sur Google Stadia à partir du 19 novembre sont :Toutefois, il faut préciser que vous devriez payer chaque jeu, comme sur une console traditionnelle. Ce n’est pas du streaming à la Netflix. Vous devez donc souscrire à l’une des deux offres de Stadia avant de bénéficier de ce service. Cependant, le mois passé, Google a annoncé dans un billet de blogue que, si vous êtes parmi ceux qui ont précommandé depuis juin dernier et qui recevront leur pack dès le lancement, vous pourrez commencer à jouer à vos jeux préférés à partir du 19 novembre avec Stadia Founder's Edition ou Premiere Edition.Google a expliqué que Stadia Founder's Editions et Stadia Premiere Editions vont commencer à être expédiées dans l'ordre dans lequel les précommandes ont été reçues, à partir de la date de lancement. Le pack Stadia Founder's Edition comprend un contrôleur Chromecast Ultra, un contrôleur de couleur bleu nuit en édition limitée et deux abonnements Stadia Pro de trois mois. Cette édition vous donne également accès à la bibliothèque de jeux Stadia. Le pack Stadia Premiere Edition inclut également un Chromecast Ultra ainsi qu’un contrôleur.À ce niveau, il s'agit d’un contrôleur de couleur blanche avec des boutons noir au lieu de la variante bleu nuit en édition limitée. Lundi, Google a annoncé que si vous avez acheté l’une des deux offres précédentes, vous bénéficiez d'un abonnement de trois mois à Stadia Pro, où vous pouvez jouer à Destiny 2 : The Collection. « Que vous ayez acheté l'édition Fondateur ou la première édition, vous bénéficiez d'un abonnement de trois mois à Stadia Pro, où vous pouvez jouer à Destiny 2 : The Collection », a-t-il déclaré.Outre les États-Unis, Google Stadia sera immédiatement disponible dans d’autres pays, notamment au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande. Après le lancement de la semaine prochaine et avant la fin de l’année, Google proposera quatorze titres supplémentaires sur Stadia. Ces titres incluent :À noter qu’un certain nombre de titres hérités qui avaient été promis précédemment dans le cadre de la fenêtre de lancement Stadia ne sont actuellement pas inclus dans la liste des versions 2019 de Google Stadia. Mais ce n’est pas tout ce qui manque. Les grands éditeurs comme Capcom et EA sont également absents de la programmation actuelle de Stadia pour 2019, bien qu'ils aient tous deux été inscrits comme participant à la fenêtre de lancement de Stadia pas plus tard qu'en août. Google n'a pas encore répondu à une demande de commentaires sur ces omissions.Une poignée d'autres titres inédits qui avaient été promis pour la fenêtre de lancement de Stadia ont simplement été reportés à 2020. Celles-ci incluent :L’autre chose à préciser est que des 26 titres prévus pour Stadia cette année, le jeu d'horreur Gylt de Tequila Works est le seul qui ne sera pas disponible sur d'autres plateformes simultanément (bien que Google dispose d'un studio de développement interne travaillant sur d'autres exclusivités dans les prochains mois et années). Par ailleurs, Darksiders : Genesis devrait être lancé simultanément sur PC et Stadia le 5 décembre. Dans les 24 jeux Stadia 2019 restants, 15 ont été publiés pour la première fois sur d'autres plateformes en 2019, et cinq autres ont été publiés pour la première fois en 2018.La liste des versions 2018 inclut Farming Simulator 19, même si une version mise à jour 2020 de la franchise doit être disponible sur d'autres plateformes le 3 décembre. De plus, Football Manager 2020 sera également lancé sur d'autres plateformes le 19 novembre. Le développeur du jeu, Sports Interactive, a déclaré que la version Stadia offrira « le moyen le plus rapide d'expérimenter Football Manager » grâce aux centres de données en nuage de Google. Stadia sera mis à jour régulièrement. Vous pouvez suivre Stadia sur Twitter, Facebook et YouTube.Source : Google Qu'en pensez-vous ?