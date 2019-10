Dévoilé en mars dernier lors de la Game Developers Conference 2019, Google Stadia, le service de cloud gaming de Google pour diffuser des jeux vidéo via Google Chrome, Chromecast et Google Pixel sera lancé le 19 novembre 2019. Google l’a annoncé le mardi lors de son événement matériel Made by Google édition 2019.Google Stadia est le nouveau service de jeu en nuage de la firme qui vous permettra de jouer à des jeux sur les serveurs de Google depuis chez vous à partir des appareils compatibles tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléviseurs et autres. Google promet que les serveurs Stadia sont capables de fournir 4K, 60 images par seconde de performance, afin de vous fournir une expérience de jeux en continu.Si vous êtes parmi ceux qui ont précommandé depuis juin dernier et qui recevront leur pack dès le lancement, vous pourrez commencer à jouer à vos jeux préférés à partir du 19 novembre avec Stadia Founder's Edition ou Premiere Edition, a dit Google dans un billet de blog publié mardi. « Vous pouvez jouer à Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Kine, et plus encore sur votre téléviseur, ordinateur portable, ordinateur de bureau, tablettes et téléphones », lit-on.Pour ceux qui sont impatients de recevoir leur commande, Google dit que Stadia Founder's Editions et Stadia Premiere Editions commenceront à être expédiées dans l'ordre dans lequel les précommandes ont été reçues, à partir de la date de lancement.C’est en ce moment qu’ils pourront payer pour les packs, disponibles en précommande, au prix de 129,99 dollars. Le pack Stadia Founder's Edition comprend un contrôleur Chromecast Ultra, un contrôleur de couleur bleu nuit en édition limitée et deux abonnements Stadia Pro de trois mois. Cette édition vous donne également accès à la bibliothèque de jeux Stadia. Le pack Stadia Premiere Edition inclut également un Chromecast Ultra ainsi qu’un contrôleur. Cependant, il s'agit du contrôleur de couleur blanche avec des boutons noir au lieu de la variante bleu nuit en édition limitée.D’après Google, outre les États-Unis, Stadia sera immédiatement disponible au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande.C’est à San Francisco, lors de Game Developers Conference que le géant de l’Internet a présenté, pour la première fois, Stadia, sa vision de l’avenir des jeux vidéo. La phase pilote de Stadia a été lancée par Google sous le nom de Project Stream en octobre 2018 et a pris fin en février de cette année. Il s’agissait d’un service de streaming de jeux vidéo via le navigateur Google Chrome. Sur ce service de cloud gaming, Google avait donné la possibilité à une poignée de testeurs de jouer gratuitement au jeu AAA “Assassin’s Creed Odyssey” développé par Ubisoft.Les services dits de cloud gaming commencent à peine à émerger, mais ils semblent peu à peu se positionner comme l’avenir des jeux vidéo et poussent les grandes entreprises comme Google et Microsoft à investir dans leurs mises en place et leurs développements. Microsoft a présenté Project xCloud , sa plateforme de jeu en streaming à la demande en octobre 2018. L’objectif annoncé de Project xCloud étant de fournir aux joueurs, qu'ils soient sur console ou sur PC, de nouveaux choix quant au moment et à l'endroit où ils jouent, « tout en permettant aux joueurs uniquement mobiles d'accéder à des mondes, des personnages et des histoires immersives qu'ils n'ont jamais pu expérimenter », disait le Vice Président de la branche Gaming Cloud de Microsoft il y a un an.En juillet dernier, Google a tenté de rassurer les joueurs sur sa vision à long terme pour Stadia , sa plateforme de cloud gaming :« Nous avons investi énormément dans la technologie, les infrastructures et les partenariats pour Stadia au cours des dernières années. Rien dans la vie n'est certain, mais nous sommes déterminés à faire de Stadia un succès. Bien sûr, vous pouvez douter de mes paroles. Il n'y a rien que je puisse dire maintenant pour vous donner confiance si pour l’instant vous exprimez quelques doutes. Mais je rassure que nous allons lancer le service et continuer à y investir dans les années à venir », avait déclaré Andrey Doronichev, directeur du produit Google Stadia.Pour ceux qui ont précommandé l’un des packs Stadia, Google a indiqué qu’après les trois premiers mois, le service coûtera 9,99 dollars par mois. Aussi l'année prochaine, la société prévoit d'offrir un abonnement Stadia Base qui vous permet d'acheter des jeux individuellement.Source : Google Quel est votre avis sur Stadia, le cloud gaming de Google ?Avez-vous déjà précommandé l’un des packs Stadia ? Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans le service de jeux vidéo de Google ?