Meta dévoile des lunettes de réalité virtuelle légères dotées d'un écran micro-OLED 5K haute résolution, d'un son spatial, de contenus de divertissement en 3D et de la technologie Meta AI

Meta Platforms, Inc. ou Meta est une multinationale technologique américaine qui fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.
Meta revient dans le domaine de la réalité virtuelle avec un appareil qui ressemble nettement moins à un casque VR classique. La société a dévoilé ses nouvelles lunettes Meta VR Glasses lors de la conférence Connect, présentant cet appareil comme une alternative plus légère aux casques traditionnels tout en conservant la technologie daffichage immersive associée à la réalité virtuelle. Lentreprise affirme que ces lunettes pèsent cinq fois moins lourd que le Meta Quest 3, bien que leur poids exact nait pas été précisé dans les informations communiquées à ce jour. Leur structure en alliage de magnésium est conçue pour ressembler à une paire de lunettes classique plutôt quaux casques plus encombrants que Meta commercialisait auparavant.
Ce lancement reflète également un changement dans lapproche globale de Meta vis-à-vis de la réalité virtuelle. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que lentreprise avait auparavant choisi de réduire limportance accordée au métaverse et de ralentir le rythme des lancements de nouveaux matériels de réalité virtuelle, le temps de travailler à des avancées technologiques plus significatives. En présentant ce nouvel appareil, Mark Zuckerberg la qualifié de percée technologique, affirmant que les utilisateurs pouvaient être intéressés par des expériences numériques immersives sans pour autant vouloir porter un casque traditionnel.
Le divertissement est au cur de largumentaire de Meta pour ces nouvelles lunettes. Des écrans micro-OLED intégrés aux verres offrent ce que Meta appelle un « 5K Infinite Display », avec 37 pixels par degré. Le système prend également en charge Dolby Vision pour les contenus visuels compatibles et laudio Dolby Atmos. Contrairement à un téléviseur classique, ces lunettes peuvent également placer du contenu numérique dans lenvironnement physique de lutilisateur. Meta précise que cette fonctionnalité sétendra à certains films et expériences en 3D, permettant ainsi à des éléments de lenvironnement visuel de sintégrer à la présentation.
Lune des nouveautés les plus remarquables est la prise en charge du contenu IMAX Enhanced. Meta décrit cet appareil comme le premier produit de réalité virtuelle à obtenir la certification IMAX Enhanced. Lentreprise précise que les spectateurs pourront profiter des formats dimage élargis associés aux projections IMAX, même si la disponibilité des titres compatibles déterminera lutilisation qui sera faite de cette fonctionnalité.
Meta collabore également avec Disney pour proposer une sélection de films en 3D sur Disney+. À partir de novembre, les abonnés pourront accéder à certains titres, dont des films Marvel, avec des expériences conçues pour combiner images en 3D, son spatial et environnements numériques. L'appareil est équipé du processeur Snapdragon Reality Elite de Qualcomm. Plutôt que d'intégrer l'ensemble du matériel informatique et de la batterie dans les lunettes, Meta les a reliés à une base informatique distincte. Cette unité prend en charge les besoins en matière de traitement et d'alimentation, ce qui permet aux lunettes elles-mêmes de rester relativement compactes.
Les lunettes intégreront également l'IA de Meta, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de contrôler certaines fonctions par commande vocale. Selon Meta, les utilisateurs pourront demander à l'assistant d'effectuer des tâches telles que le lancement d'un film. Les gestes de la main constitueront un autre moyen d'interagir avec l'appareil, bien que Meta n'ait pas précisé tous les gestes ou commandes qui seront pris en charge dès le lancement.
La société na pas encore fourni de liste complète des spécifications techniques ni des limitations logicielles ; plusieurs aspects de lexpérience restent donc à tester en dehors des démonstrations de Meta. Meta prévoit de commercialiser ces lunettes de réalité virtuelle au printemps prochain, à un prix de départ de 1 299,99 $. Ce prix place lappareil bien au-dessus de la gamme Quest grand public de la société, ce qui suggère que Meta vise un segment différent avec cette expérience de réalité virtuelle plus spécialisée, sous forme de lunettes.
Pourtant, le métavers de Meta est un échec cuisant. La division Reality Labs qui développe le métavers de Meta a accumulé des pertes de 80 milliards depuis 2020, sans aucun résultat probant. Elle a alors licencié plus de 1 500 employés en janvier et fermé ses studios internes de contenu de réalité virtuelle. Meta réoriente Horizon Worlds vers une plateforme axée sur le mobile après que son application pour smartphone a attiré une vague d'utilisateurs qui aimaient les jeux sociaux, mais se moquaient des casques VR. Les paris futurs de Meta se concentrent désormais sur les lunettes connectées et l'IA, et non plus sur le métavers global qu'il avait autrefois promis.
Source : Annonce des Meta VR Glasses
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