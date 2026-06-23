Valve a officiellement ouvert les réservations pour la Steam Machine via un système de tirage au sort, avec un prix de départ fixé à 1 049 $, qui n'inclut même pas la nouvelle manette Steam Controller

Valve a ouvert les réservations pour sa nouvelle Steam Machine, un PC de jeu aux allures de console, via un système de tirage au sort pour le premier lot de production. Le prix de l'appareil commence à 1 049 dollars pour le modèle de 512 Go, hors manette Steam Controller facturée 99 dollars. Les réservations sont ouvertes jusquau 25 juin et les acheteurs sélectionnés recevront un e-mail de confirmation dachat à partir du 29 juin. Valve explique que ce prix reflète la hausse des coûts de la mémoire et du stockage, tout en précisant que la prise en charge étendue des ordinateurs de bureau par SteamOS permet aux utilisateurs de construire leur propre PC de type « Steam Machine ».
Cette initiative fait suite à plusieurs mois de reports et de révisions tarifaires dus à la folie de la bulle de l'intelligence artificielle (IA) qui affecte l'ensemble du secteur technologique. En février 2026, Valve avait annoncé que le lancement de la Steam Machine ne pourrait pas avoir lieu au début de l'année 2026, et que son prix augmenterait en raison de la pénurie de RAM causée par les centres de données IA. La société a également expliqué que cette situation touchait d'autres produits de sa gamme matérielle, dont la Steam Frame.
Ce mois de juin 2026, Valve a officiellement ouvert les réservations pour la Steam Machine via un système de tirage au sort pour son premier lot. Le prix de ce nouveau PC de type console est sans aucun doute lélément le plus controversé, puisque le modèle de 512 Go est proposé à partir de 1 049 dollars, sans même inclure la nouvelle manette Steam Controller. Le pack comprenant la manette coûte 1 128 dollars, soit une réduction de 21 dollars par rapport à lachat séparé de la manette à 99 dollars. Une version de 2 To est disponible au prix de 1 349 dollars, ou 1 428 dollars avec la manette, et comprend des façades en tissu rouge et en noyer massif.
Toutes les variantes de la Steam Machine utilisent le même matériel, à lexception des options de stockage et de façade, ce qui permet de prendre en charge un programme de vérification de la compatibilité des jeux similaire à celui de la Steam Deck. Le système comprend un processeur AMD Zen 4 semi-personnalisé à six curs et douze threads, une carte graphique AMD RDNA3 dotée de 28 unités de calcul, 16 Go de mémoire vive DDR5 et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. La capacité de stockage est extensible grâce à un emplacement pour carte microSD, ce qui facilite le transfert des fichiers de jeux entre la Steam Machine et la Steam Deck.
Les réservations sont ouvertes jusquau 25 juin à 13 h (heure de lEst) pour les comptes Steam en règle ayant effectué au moins un achat avant le 27 avril. Les participants seront tirés au sort à lissue de la période dinscription, et les utilisateurs sélectionnés recevront des e-mails de confirmation dachat à partir du 29 juin.
Malgré ce prix élevé, la société a reconnu que les pénuries de mémoire et de stockage lavaient contrainte à revoir sa politique tarifaire, le marché actuel de la RAM rendant les coûts des composants plus difficiles à maîtriser. Valve a également présenté la version officielle en boîte comme une simple option parmi dautres, soulignant que la prise en charge des ordinateurs de bureau par SteamOS sest étendue depuis la version 3.8, ce qui permet aux utilisateurs de se construire leur propre PC de type « Steam Machine » sils le souhaitent.
La hausse des prix de la Steam Machine s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sur le marché mondial de la mémoire. La bulle IA alimente en effet une pénurie de RAM qui fait grimper le prix de tout ce qui nous tient à cur. Au cours des derniers mois, les prix de différents types de mémoire ont triplé, quadruplé, voire sextuplé, ce qui renchérit le coût de nombreux produits électroniques. Les effets de cette situation se font déjà sentir dans plusieurs secteurs, des ordinateurs personnels aux consoles de jeu, en passant par les équipements médicaux et agricoles. Alors que les analystes mettent en garde contre une pénurie susceptible de durer plusieurs années, les consommateurs pourraient continuer à subir les conséquences de cette inflation.
Source : Steam
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