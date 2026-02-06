La Steam Machine de Valve, désormais également victime de la folie de la bulle IA, ne sera pas disponible début 2026 et son prix augmentera en raison de la pénurie de RAM causée par les centres de données IA

Si vous attendiez pour acheter l'un des tout nouveaux PC de jeu Steam Machine de Valve, il semble que vous devrez patienter encore un peu. Le fabricant de matériel informatique a annoncé que ses PC en forme de boîte ne seraient plus commercialisés début 2026 comme prévu initialement. Valve attribue ce retard à la pénurie actuelle de mémoire vive. « La disponibilité limitée et la hausse des prix de ces composants essentiels nous obligent à revoir notre calendrier de livraison et nos tarifs (en particulier pour la Steam Machine et la Steam Frame) », peut-on lire dans un article publié sur le blog Steam Hardware.
La Steam Machine est une série d'ordinateurs de jeu compacts conçus par Valve pour fonctionner sous SteamOS et offrir une expérience similaire à celle d'une console de salon. Pour prendre en charge la Steam Machine et SteamOS, Valve a lancé le Steam Controller, une manette de jeu personnalisable avec retour haptique basé sur un pavé tactile, et le Steam Link, un appareil qui permet aux consommateurs disposant du logiciel Steam de diffuser du contenu en continu sur un moniteur. Après une période de test de deux ans, les Steam Machines et le matériel associé ont été commercialisés le 10 novembre 2015.
Cependant, Valve navait plus touché au concept de Steam Machine depuis léchec cuisant de 2015. Le marché avait tourné la page, lindustrie lavait rangée dans la catégorie des expérimentations avortées, et les joueurs eux-mêmes ny croyaient plus. Pourtant, en 2025, Valve revient avec une audace qui surprend jusquaux observateurs les plus aguerris : une nouvelle Steam Machine, pensée cette fois comme un véritable mini-PC de salon, propulsée par SteamOS et surtout annoncée comme plus de six fois plus rapide quune Steam Deck.
Ce retour sexplique par un contexte beaucoup plus favorable. Lécosystème SteamOS est désormais mature, la compatibilité avec les jeux Windows via Proton (la couche de compatibilité qui permet aux jeux développés pour Windows de fonctionner sous Linux) s'est améliorée, et la pression exercée par les consoles traditionnelles pousse Valve à occuper un segment où personne na réellement pris lavantage : le PC de salon clé en main, silencieux, efficace, évolutif et relié à un catalogue de plusieurs dizaines de milliers de jeux.
La demande provenant de Google, OpenAI et d'autres fait exploser les prix et menace l'accessibilité financière des appareils électroniques grand public. Les prix de certains kits de mémoire ont plus que triplé en l'espace de trois mois. Le PDG d'Epic Games a alerté sur la menace : « la hausse des prix de la RAM va poser un réel problème ». L'industrie redoute une pénurie causée par la demande pour l'IA.
Les unités matérielles Steam Machine et Steam Frame avaient initialement été annoncées pour fin 2025. La Steam Machine est un appareil de jeu miniature qui fonctionne avec le même système d'exploitation que la Steam Deck, mais qui offre six fois plus de puissance.
L'éditeur de Steam n'a pas encore annoncé le prix de la Steam Machine, et on comprend facilement pourquoi. Le coût de la RAM ayant plus que triplé dans certains cas, le marché est actuellement si volatil que le fabricant ne peut pas fixer un prix concret qui lui permette de maintenir une marge bénéficiaire raisonnable. La raison de cette flambée des prix est due au fait que les fermes de serveurs d'IA absorbent la grande majorité des stocks mondiaux de RAM, les fabricants ayant du mal à répondre à la demande. Un rapport récent a montré que la plupart des stocks jusqu'à la fin de 2027 sont déjà alloués et que les nouvelles usines de fabrication ne pourront pas avoir d'impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement avant 2028.
Nous savons qu'il y aura deux variantes de la Steam Machine. Les deux auront les mêmes performances, mais l'une sera équipée d'un SSD de 512 Go tandis que l'autre aura une capacité de stockage de 2 To. Les deux seront équipées d'un emplacement pour carte microSD permettant d'étendre la mémoire interne. Cela permettra également de transférer physiquement des jeux d'une Steam Deck vers une Steam Machine et même vers un casque Steam Frame VR.
Quant à la date de sortie de la Steam Machine, Valve ne l'a pas encore précisée. « Notre objectif de commercialiser les trois produits au cours du premier semestre n'a pas changé », indique-t-il. « Mais nous avons encore du travail à faire pour fixer des prix et des dates de lancement concrets que nous pourrons annoncer en toute confiance, en tenant compte de la rapidité avec laquelle les circonstances peuvent changer dans ces deux domaines. Nous vous tiendrons informés autant que possible dès que nous aurons finalisé ces plans. »
Cette nouvelle arrive alors que Nintendo confirme que le prix de la Switch 2 n'augmentera pas dans un avenir proche, même si cela n'est pas totalement exclu à l'avenir. Il est également question d'un report de la sortie de la PlayStation 6 jusqu'en 2029. De son côté, Xbox semble prêt à lancer sa propre console de nouvelle génération dès l'année prochaine.
Si l'arrivée de Steam sur le marché des PC salon semble retarder, Steam possède déjà un avantage sur le marché des jeux PC. La plateforme de Valve a supplanté ses concurrents malgré les efforts des géants tels qu'Amazon et Microsoft. Une étude menée par Atomik Research pour la plateforme Rokky révèle que 72 % des développeurs de jeux considèrent Steam comme un monopole de fait dans la distribution de jeux PC. En outre, 88 % ont déclaré qu'au moins les trois quarts de leurs revenus proviennent de Steam, tandis que 37 % ont indiqué que la plateforme représente 90 % de leur chiffre d'affaires total. Cependant, un procès pour monopole contre Steam a été rejeté par le passé.
