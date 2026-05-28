Valve a augmenté le prix du Steam Deck jusqu'à 300 $ de plus, alors que les composants informatiques et les puces mémoire continuent de renchérir en raison des pénuries provoquées par les hyperscalers IA

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Il y'a toujours un rattrapage quelques mois après une hausse d'un matériaux/composant de base sur les autres externalités.J'ai plus peur pour la hausse du carburant, tous ceux qui n'ont rien fait pour augmenter leurs revenus ou ont échoués dans cette objectif vont le sentir passer dans 3 mois quand l'alimentation, le transport/logistique/ l'énergie va augmenter.Pour les européens, il est facile de se passer d'une playstation ou d'un pc portable, on trouve des livres gratuitement dans une médiathèque pour se divertir et s'instruire et des pc pas cher en occasion pour le productif. On peut trouver un pc pour 50 dans l'occasion assez puissant pour y lancer lubuntu avec onlyoffice et firefox et regarder une video youtube en 720p, ce qui est suffisant.On peut aussi se priver de chauffage l'hiver avec un bon vêtement technique de décathlon.Mais la nourriture est une dépense difficile de se passer.Pour lAfrique, ceux qui n'auront pas fait l'effort de trouver des palliatifs aux engrais vont être dans la famine.