Valve a augmenté le prix du Steam Deck jusqu'à 300 $ de plus, alors que les composants informatiques et les puces mémoire continuent de renchérir en raison des pénuries provoquées par les hyperscalers IA

Valve a discrètement augmenté le prix du Steam Deck OLED jusqu'à 300 dollars de plus aux États-Unis, alors que les puces mémoire et les composants informatiques deviennent plus chers en raison des pénuries d'approvisionnement provoquées par l'intelligence artificielle (IA). Le modèle 1 To du Steam Deck OLED est désormais vendu 950 dollars, contre 650 dollars auparavant, ce qui le rend plus cher que la console PS5 Pro de Sony. Valve a précisé que le matériel n'avait pas changé, mais que la hausse des coûts dans l'ensemble du secteur l'avait contrainte à ajuster ses prix.
Le Steam Deck est une console de jeu portable fabriquée par Valve Corporation, conçue pour faire tourner les jeux disponibles sur sa plateforme Steam. S'appuyant sur l'expérience acquise lors des précédentes initiatives de Valve avec la Steam Machine originale de 2015 et la manette Steam Controller, le Steam Deck intègre un APU AMD sur mesure et SteamOS, un système d'exploitation basé sur Linux. Le Steam Deck marque le tournant de Valve vers une approche de développement matériel entièrement en interne, suite aux défis rencontrés avec la dépendance des Steam Machines vis-à-vis des fabricants OEM et la nécessité d'une prise en charge native des jeux sous Linux.
Valve a procédé discrètement à une augmentation du prix du Steam Deck pouvant aller jusqu'à 300 dollars, alors que les composants informatiques et les puces mémoire continuent de renchérir en raison des pénuries provoquées par les hyperscalers spécialisés dans l'IA. Un Steam Deck OLED de 1 To coûte désormais près de 1 000 dollars.
Cette initiative survient alors que l'IA assèche le marché du matériel informatique. Depuis plusieurs mois, l'industrie est confrontée à une flambée généralisée des coûts des composants, due à des pénuries persistantes et à une concurrence accrue pour l'accès aux ressources critiques. Cette tension se manifeste tout particulièrement sur les marchés de la RAM, des GPU et du stockage, qui sont devenus des ressources sous tension permanente. Les prix des disques durs ont ainsi augmenté de 46 % depuis septembre 2025, tandis que les pénuries de mémoire continuent d'affecter l'ensemble du secteur.
Le 27 mai, Valve a augmenté le prix des deux versions du Steam Deck OLED. Et pas seulement de quelques dollars. Il s'agit là d'augmentations considérables. Aux États-Unis, le nouveau prix du Steam Deck OLED 1 To est désormais de 950 dollars, contre 650 dollars auparavant. La version 512 Go est quant à elle passée de 550 à 790 dollars.
Cette hausse de prix fait du Steam Deck, autrefois relativement abordable, une option désormais bien plus coûteuse pour jouer à des jeux PC. Sans oublier que le Steam Deck a déjà quelques années et peine à faire tourner les jeux les plus récents et les plus exigeants. Et pourtant, le Steam Deck est aujourdhui plus cher que jamais. En fait, le Steam Deck OLED 1 To coûte désormais plus cher quune PS5 Pro aux États-Unis.
« Le Steam Deck en elle-même n'a pas changé », a déclaré Valve dans un communiqué publié en ligne. « Ces nouveaux prix reflètent l'évolution actuelle du coût des composants et les autres difficultés logistiques mondiales auxquelles est confronté l'ensemble du secteur. Nous vous tiendrons informés si la situation venait à évoluer. »
La bonne nouvelle, c'est que le Steam Deck est de nouveau disponible en stock pour le moment. Mais pour combien de temps encore ? Qui sait ? Autre bonne nouvelle : Valve propose des modèles LCD plus anciens et reconditionnés à moins de 400 dollars. Il s'agit probablement de la meilleure option pour ceux qui souhaitent acquérir un Steam Deck. Cependant, il est conseillé de ne pas tarder, car les stocks risquent de s'épuiser rapidement, les acheteurs se ruant sur cette version du Steam Deck en raison de la récente hausse des prix des modèles OLED.
Ces nouveaux prix sont exorbitants et rendent le gaming encore plus inaccessible pour beaucoup de gens. Cette situation fait également craindre le prix de la Steam Machine, le futur appareil de Valve qui s'apparente à une console, lors de sa sortie prévue plus tard dans l'année. La Steam Machine étant plus puissante qu'un Steam Deck, elle coûtera probablement plus de 1 000 dollars aux États-Unis. Vous vous souvenez quand le matériel de jeu vidéo devenait moins cher au fil des ans ? C'était sympa.
Au-delà de l'épisode Steam Deck, Valve a récemment réaffirmé son intention de lancer la Steam Machine sous Arch Linux SteamOS en 2026, malgré les rumeurs d'un nouveau retard causé par la crise de la mémoire vive. « Rien n'a changé de notre côté », a déclaré Kaci Aitchison Boyle, responsable des relations publiques chez Valve, tout en reconnaissant que la hausse de la demande des centres de données d'IA avait un impact sur tous les fabricants de matériel informatique.
Source : Steam
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