« Rien n'a vraiment changé » : Valve réaffirme son engagement à lancer la Steam Machine avec Arch Linux SteamOS en 2026, malgré les rumeurs d'un nouveau retard

Valve s'est à nouveau engagé à lancer la Steam Machine au cours de l'année 2026, après avoir craint que la crise de la mémoire vive ne provoque un retard même s'il semble que l'objectif initial de livrer le matériel aux utilisateurs avant la fin du mois de mars ne sera pas atteint. « Rien n'a changé de notre côté », a déclaré Kaci Aitchison Boyle, responsable des relations publiques chez Valve. Il est clair que la pénurie actuelle de RAM, due à la demande croissante des centres de données IA, a eu un impact sur tous les fabricants de matériel informatique.
Valve Corporation, également connue sous le nom de Valve Software, est une société américaine de développement et d'édition de jeux vidéo, de matériel informatique et de distribution numérique dont le siège social est situé à Bellevue, dans l'État de Washington. Elle est le développeur de la plateforme de distribution de logiciels Steam et des franchises de jeux Half-Life, Counter-Strike, Portal, Day of Defeat, Team Fortress, Left 4 Dead et Dota. La société a fait son entrée sur le marché du matériel informatique en 2015 avec la Steam Machine, une gamme d'ordinateurs de jeu, puis a lancé la Steam Deck, une console de jeu portable, en 2022.
SteamOS est un système d'exploitation axé sur les jeux vidéo lancé par Valve qui intègre la boutique de jeux vidéo de la société, Steam. Basé sur Arch Linux et conçu spécifiquement pour prendre en charge Steam, il s'agit de la distribution Linux par défaut pour la gamme de matériel de jeu de Valve, notamment Steam Deck, Steam Machine et Steam Frame. À partir de 2025, Valve a étendu son support officiel à des appareils tiers désignés comme « compatibles SteamOS », tels que les appareils portables Lenovo Legion Go et Asus ROG Ally. Il peut également être installé sur des ordinateurs personnels sans le support officiel de Valve. Le système d'exploitation de base est un logiciel libre et open source, tandis que le client Steam reste propriétaire.
Valve navait plus touché au concept de Steam Machine depuis léchec cuisant de 2015. Le marché avait tourné la page, lindustrie lavait rangée dans la catégorie des expérimentations avortées, et les joueurs eux-mêmes ny croyaient plus. Pourtant, en 2025, Valve revient avec une audace qui surprend jusquaux observateurs les plus aguerris : une nouvelle Steam Machine, pensée cette fois comme un véritable mini-PC de salon, propulsée par SteamOS et surtout annoncée comme plus de six fois plus rapide quune Steam Deck.
Ce retour sexplique par un contexte beaucoup plus favorable. Lécosystème SteamOS est désormais mature, la compatibilité avec les jeux Windows via Proton (la couche de compatibilité qui permet aux jeux développés pour Windows de fonctionner sous Linux) s'est améliorée, et la pression exercée par les consoles traditionnelles pousse Valve à occuper un segment où personne na réellement pris lavantage : le PC de salon clé en main, silencieux, efficace, évolutif et relié à un catalogue de plusieurs dizaines de milliers de jeux.
Mais Valve a annoncé début février que la Steam Machine ne seraient plus commercialisés début 2026 comme prévu initialement. La raison : l'impact de la bulle de l'IA sur le marché des modules mémoire. A cause de la frénésie des investissements dans l'IA, les prix des kits de mémoire connaissent une forte hausse dernièrement. « La disponibilité limitée et la hausse des prix de ces composants essentiels nous obligent à revoir notre calendrier de livraison et nos tarifs (en particulier pour la Steam Machine et la Steam Frame) », peut-on lire dans un article publié sur le blog Steam Hardware.
Dans un article de blog, Valve avait initialement déclaré « nous espérons livrer en 2026 » concernant la Steam Machine. Cela a alarmé certains et semblait remettre en question les promesses faites de lancer l'appareil dans le courant de cette année. Cependant, Valve a depuis précisé que la Steam Machine serait bien commercialisée cette année. « Rien n'a changé de notre côté », a déclaré Kaci Aitchison Boyle, responsable des relations publiques chez Valve.
Le libellé de l'article de blog a également été mis à jour en conséquence, confirmant la sortie de la Steam Machine en 2026, ainsi que du casque de réalité virtuelle sans fil Steam Frame et du Steam Controller qui sert d'accessoire pour les deux. La confirmation que la Steam Machine sera commercialisée courant 2026 est une excellente nouvelle, même si les promesses initiales d'un lancement « début 2026 » ou au premier trimestre (janvier, février, mars) semblent peu susceptibles d'être tenues à ce stade.
Il est clair que la pénurie actuelle de RAM, due à la demande croissante des centres de données IA, a eu un impact sur tous les fabricants de matériel informatique. Valve a déjà admis que les restrictions de la chaîne d'approvisionnement en mémoire ont un impact sur les niveaux de stock de Steam Deck OLED. Il reste à voir comment cela se traduira finalement en termes de disponibilité et de prix de la Steam Machine. Ce mini-PC de type console sera équipé de 16 Go de RAM DDR5 et de 8 Go de VRAM GDDR6, conformément aux spécifications précédemment publiées par Valve.
« D'autres informations seront communiquées lorsque nous aurons finalisé nos plans », explique Valve. Restez donc à l'écoute. Le mois dernier, tout indiquait que l'appareil serait commercialisé au cours du premier semestre, Valve ayant annoncé qu'il allait « revoir » son calendrier de livraison et ses tarifs.
Il est intéressant de rappeller que Valve a annoncé en janvier 2025 l'extension de SteamOS au-delà de sa console de jeu portable Steam Deck. Le système d'exploitation basé sur Linux et optimisé pour le jeu pourra être installé et utilisé sur une variété d'appareils, ce qui fait monter la pression sur Microsoft. SteamOS pourrait permettre à Linux de grignoter des parts de marché à Windows sur le bureau. En mai 2025, Valve a annoncé un système d'évaluation de la compatibilité des appareils sous SteamOS. Il indiquera aux utilisateurs si un jeu et ses logiciels intermédiaires sont pris en charge par SteamOS, y compris les fonctionnalités du jeu, les fonctionnalités du lanceur et le support de l'anti-triche.
