eBay rejette l'offre de rachat à 56 milliards $ de GameStop, la qualifiant de « ni crédible ni attrayante », en invoquant des incertitudes financières et des inquiétudes concernant la gouvernance de GameStop

eBay a rejeté l'offre publique d'achat non sollicitée de GameStop d'un montant de 56 milliards de dollars, la jugeant « ni crédible ni attrayante ». Le conseil d'administration de la société de commerce en ligne a invoqué des incertitudes financières, des risques opérationnels, des préoccupations concernant la structure de gouvernance de GameStop et des doutes quant à la valeur à long terme de la fusion, malgré la prime de 20 % par action proposée par GameStop. Afin de justifier sa décision, eBay a mis en avant ses solides performances en tant qu'entreprise autonome et son orientation stratégique, soulignant une croissance soutenue au cours des dernières années, l'amélioration du fonctionnement de sa plateforme et la rentabilité pour ses actionnaires.
GameStop Corp. est un détaillant américain spécialisé dans les jeux vidéo, l'électronique grand public et les produits dérivés liés aux jeux vidéo, dont le siège social se trouve à Grapevine, au Texas. La marque est le plus grand détaillant de jeux vidéo au monde. En janvier 2026, la société exploitait 2 206 magasins, dont 1 598 aux États-Unis, 300 en Australie et 308 en Europe, sous les enseignes GameStop, EB Games, Micromania-Zing, ThinkGeek et Zing Pop Culture. La société a été fondée à Dallas en 1984 sous le nom de Babbage's, et a pris son nom actuel en 1999.
eBay Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans le commerce électronique, dont le siège social est situé à San José, en Californie. Elle permet aux utilisateurs d'acheter ou de consulter des articles proposés à la vente au détail via des places de marché en ligne et des sites web sur 190 marchés à travers le monde. eBay a été fondée par Pierre Omidyar en septembre 1995. En 2021, eBay comptait environ 17 millions de vendeurs dans le monde. En 2023, elle a déclaré 132 millions d'acheteurs actifs par an à l'échelle mondiale et a traité 73 milliards de dollars de transactions, dont 48 % aux États-Unis.
Le mardi 12 mai 2026, eBay a rejeté l'offre publique d'achat non sollicitée de GameStop, d'un montant de 56 milliards de dollars, le conseil d'administration d'eBay ayant déclaré que cette offre n'était « ni crédible ni attrayante. »
Cette décision survient peu après que GameStop a surpris les marchés en soumettant une offre non contraignante de 55,5 milliards de dollars pour racheter eBay, à raison de 125 dollars par action, en numéraire et en actions. Cette offre représentait alors une prime de 46 % par rapport au cours de clôture d'eBay du 4 février 2026, date à laquelle GameStop avait commencé à renforcer sa position au sein du capital d'eBay. GameStop présentait cette acquisition comme une opportunité de créer des synergies et de réduire les coûts.
Paul Pressler, président d'eBay, a déclaré dans une lettre adressée à Ryan Cohen, PDG de GameStop, que six facteurs avaient motivé le rejet du conseil d'administration : les perspectives d'eBay en tant qu'entreprise indépendante, les doutes quant à la viabilité du plan de financement, les implications de l'opération pour la croissance et la rentabilité à long terme d'eBay, le poids de la dette et les risques opérationnels qu'entraînerait une fusion, l'impact de ces risques sur l'évaluation de l'opération, ainsi que des questions concernant la structure de gouvernance de GameStop et les systèmes de rémunération des dirigeants.
« eBay est une entreprise solide et résiliente qui a enregistré des résultats significatifs au cours des dernières années », a écrit Paul Pressler dans la lettre qu'il a adressée à la SEC. « Nous avons affiné notre orientation stratégique, renforcé notre capacité d'exécution, amélioré notre plateforme et l'expérience des vendeurs, et régulièrement redistribué du capital aux actionnaires. »
La proposition, dévoilée la semaine précédente, prévoyait l'acquisition d'actions eBay au prix de 125 dollars chacune soit une plus-value de 20 % par rapport au cours de clôture de l'action le vendredi précédent , la moitié du montant devant être réglée en espèces et l'autre moitié en actions GameStop. La capitalisation boursière d'eBay s'élève à environ 48 milliards de dollars, tandis que celle de GameStop est d'environ 10,3 milliards de dollars.
Pour financer cette acquisition, Ryan Cohen a fait état d'un engagement de financement de 20 milliards de dollars obtenu auprès de TD Securities, une filiale de la Banque TD, ainsi que d'environ 9,4 milliards de dollars de liquidités dont disposait GameStop dans son bilan au 31 janvier 2026. eBay a souligné que la lettre de TD Securities était le seul document qu'elle avait reçu avec la proposition de GameStop et que GameStop avait elle-même omis de mentionner dans ses propres communications publiques, a indiqué la société.
Parmi les arguments opérationnels avancés par Ryan Cohen figuraient notamment la promesse de réaliser 2 milliards de dollars d'économies annuelles chez eBay dans les douze mois suivant la finalisation de l'opération, ainsi qu'une vision selon laquelle les quelque 1 600 magasins GameStop aux États-Unis assumeraient des fonctions d'authentification et de traitement des commandes au sein de la place de marché eBay. Lors d'une interview, le PDG de GameStop a déclaré que la structure des coûts de la société fusionnée serait radicalement différente, citant notamment la taille des effectifs et ce qu'il a qualifié de budget marketing démesuré comme des domaines sur lesquels il comptait agir.
Malgré ces arguments, le déficit de financement a suscité des interrogations. Ryan Cohen a refusé de préciser d'où proviendraient les fonds restants durant son interview, se contentant d'indiquer que GameStop avait la possibilité d'émettre de nouvelles actions.
Le conseil d'administration ayant rejeté sa proposition, la prochaine étape pour du PDG de GameStop pourrait être de s'adresser directement aux actionnaires d'eBay une stratégie qu'il avait déjà laissée entrevoir, selon Bloomberg, en déclarant qu'il contournerait le conseil d'administration si nécessaire et présenterait lui-même les arguments en faveur de l'opération.
Cette offre avait déjà suscité le scepticisme de certains investisseurs. L'investisseur Michael Burry a vendu l'intégralité de sa participation dans GameStop après l'annonce de la proposition, estimant que le niveau d'endettement nécessaire pour mener à bien l'opération était incompatible avec sa stratégie d'investissement pour l'entreprise. Il a calculé que le ratio d'endettement atteindrait environ 7,7 fois l'EBITDA selon la valorisation proposée un niveau qu'il a qualifié de proche de la situation de détresse financière.
L'offre initiale, sans engagement, a été rendue publique un dimanche ; à cette occasion, GameStop a également révélé qu'elle avait discrètement acquis une participation d'environ 5 % dans eBay, en combinant des achats directs d'actions et des produits dérivés pour constituer cette position. Au moment de l'annonce, Ryan Cohen a déclaré qu'il envisageait de diriger la société issue de la fusion en tant que directeur général, renonçant à la fois à un salaire et à des primes en espèces au profit d'une rémunération liée exclusivement aux performances de l'entreprise fusionnée.
Selon la société, des marchandises d'une valeur de près de 80 milliards de dollars ont été échangées sur la plateforme eBay en 2025.
Alors que le rejet d'eBay met en lumière les interrogations quant à la viabilité de la stratégie de GameStop, cette décision intervient dans un contexte de fragilité pour le distributeur de jeux vidéo.
Ces derniers mois, le PDG de GameStop, Ryan Cohen, a suscité la controverse en attribuant une grande partie des difficultés de l'entreprise au wokisme et aux politiques de DEI, alors que le groupe cherchait à vendre ses activités au Canada et en France. Cette prise de position est intervenue alors que lenseigne avait déjà fermé plus de 700 magasins depuis 2020, en raison de lessor continu de la distribution numérique de jeux vidéo, une mutation qui continue de fragiliser son modèle économique historique.
Source : Lettre adressée à la SEC
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