La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a fait une offre surprise de 55,5 milliards $ pour racheter la société de commerce en ligne eBay, avec des réductions de coûts envisagées

GameStop a soumis une proposition non contraignante visant à acquérir 100 % deBay au prix de 125,00 dollars par action, en numéraire et en actions. Cette offre représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture non influencé d'eBay le 4 février 2026, jour où GameStop a commencé à renforcer sa position dans eBay. La valeur totale des capitaux propres non diluée s'élève à environ 55,5 milliards de dollars.
GameStop (EB Games, anciennement Babbage's) est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique. Le siège de la société est situé à Grapevine, au Texas. En janvier 2022, la société comptait 4 537 points de vente répartis dans le monde entier. eBay est une entreprise de marché en ligne américaine, connue pour son site web de commerce en ligne créée en 1995 par le Français Pierre Omidyar. Elle est devenue une référence mondiale dans son secteur et un phénomène de société. En 2021, elle compte 185 millions dutilisateurs actifs dans le monde. Porté par le boom d'Internet et du commerce électronique, le site eBay connaît un très grand succès dès ses débuts.
Récemment, GameStop a soumis une proposition non contraignante visant à acquérir 100 % deBay au prix de 125,00 dollars par action, en numéraire et en actions. Cette offre représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture non influencé d'eBay le 4 février 2026, jour où GameStop a commencé à renforcer sa position dans eBay. GameStop a constitué une participation économique de 5 % dans eBay par le biais de produits dérivés et de la propriété effective d'actions ordinaires. GameStop déposera un formulaire 13D et une notification HSR. La lettre de proposition complète et les documents d'accompagnement sont disponibles sur investor.gamestop.com/ebay.
L'offre proposée s'élève à 125,00 dollars par action, composée à 50 % d'espèces et à 50 % d'actions ordinaires GameStop, avec des droits de vote complets pour les actionnaires quant au type de contrepartie et à la répartition au prorata. La valeur totale des capitaux propres non diluée s'élève à environ 55,5 milliards de dollars, sur la base du nombre d'actions non diluées le plus récemment publié par eBay, ce qui représente une prime de 27 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur 30 jours et une prime de 36 % par rapport au VWAP sur 90 jours.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. La contrepartie en espèces devrait être financée par une combinaison de trésorerie et de placements liquides figurant au bilan de GameStop, qui totalisaient environ 9,4 milliards de dollars au 31 janvier 2026, et dun financement dacquisition par un tiers, pour lequel GameStop a reçu une lettre dengagement ferme de TD Securities pour un montant maximal de 20 milliards de dollars.
eBay a dépensé 2,4 milliards de dollars en ventes et marketing au cours de l'exercice 2025, tout en n'ajoutant qu'un million d'acheteurs actifs nets (passant de 134 millions à 135 millions, soit une augmentation nette de moins de 0,75 %). GameStop réalisera 2 milliards de dollars de réductions de coûts annualisées dans les douze mois suivant la clôture :
- ~1,2 milliard de dollars provenant des ventes et du marketing. Une augmentation des dépenses ne génère pas davantage d'utilisateurs sur une place de marché où la notoriété de la marque est quasi universelle.
- ~300 millions de dollars provenant du développement de produits. Les dépenses de développement de produits ont augmenté de 11 % au cours de l'exercice 2025, contre une croissance du chiffre d'affaires de 8 %.
- ~500 millions de dollars provenant des frais généraux et administratifs. Regroupement des services financiers, RH, immobiliers, juridiques, informatiques et professionnels au sein de la société fusionnée.
Rien quen termes de réduction des coûts, le bénéfice par action dilué selon les PCGR deBay provenant des activités poursuivies passerait de 4,26 $ à 7,79 $ dès la première année. Au-delà des coûts, les quelque 1 600 points de vente de GameStop aux États-Unis offrent à eBay un réseau national pour lauthentification, la réception, lexécution des commandes et le commerce en direct.
À lissue de la clôture, Ryan Cohen occupera le poste de directeur général de la société fusionnée. Cohen dirige GameStop depuis janvier 2021. Au cours de cette période, GameStop est passé dune perte nette de 381 millions de dollars pour lexercice 2021 à un bénéfice net de 418 millions de dollars pour lexercice 2025, a réduit ses frais généraux et administratifs denviron 800 millions de dollars (47 %), a remboursé sa dette historique et a levé 4,2 milliards de dollars de dette à long terme à un taux dintérêt de 0 %. Il détient environ 9 % de GameStop et ne perçoit ni salaire, ni primes en espèces, ni indemnités de départ. Sa rémunération sera exclusivement basée sur les performances de la société fusionnée.
GameStop est confrontée à des difficultés depuis des années, ce qui fait que cette proposition soit surprenante. En 2025, le PDG, Ryan Cohen, a suggéré que le wokisme et la DEI (diversité, équité, inclusion) sont en grande partie responsables du déclin de la chaîne de magasins. Il a laissé entendre sur X (ex-Twitter) que ces politiques sont à l'origine de la fermeture de la chaîne de magasins au Canada et en France. Ce qui est très controversé. GameStop a fermé plus de 700 magasins depuis 2020, alors que la distribution des jeux vidéo passe de plus en plus par le numérique.
Sources : Annonce de GameStop, Proposition
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