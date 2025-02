Le PDG de GameStop fustige le wokisme et la DEI alors que l'entreprise cherche à vendre ses activités au Canada et en France

il semble à court de raison pour expliquer le déclin du distributeur de jeux vidéo

GameStop face aux défis posés par la transition vers le numérique

Email M&A@gamestop.com if you’re interested in buying GameStop Canada or Micromania France. High taxes, Liberalism, Socialism, Progressivism, Wokeness and DEI included at no additional cost if you buy today! — Ryan Cohen (@ryancohen) February 18, 2025

La réponse de GameStop à ces défis : fermer plusieurs magasins

Ryan Cohen blâme le wokisme et la DEI pour le déclin de GameStop

Le leadership de Ryan Cohen remis en cause dans la communauté

Envoyé par Critique Envoyé par



Je suis toujours surpris que Ryan Cohen occupe encore un poste de PDG chez GameStop. Outre la brève hausse de GameStop en 2021 (sans rapport avec les performances) qui a conduit à l'anéantissement des positions courtes, les performances de cette société ont été plutôt médiocres depuis.



Ryan Cohen a essayé à tout prix d'être le « Elon Musk » de GameStop en étant énigmatique sur Twitter, mais en fin de compte, toutes ses initiatives sont tombées à plat - cartes à échanger, vente de matériel, marché cryptomonnaie/NFT, tentative de se repositionner en tant que plateforme.



Aujourd'hui, il tente de s'attirer des faveurs en surfant sur la vague politique. On a presque l'impression qu'il s'efforce de garder la tête hors de l'eau en vendant des actifs.





L'orientation future de GameStop suscite des inquiétudes



GameStop est une entreprise américaine fondée en 1984 et basée à Grapevine, au Texas. L'entreprise est spécialisée dans la distribution de jeux vidéo, de consoles et de matériel électronique. À son apogée, GameStop exploitait plus de 4 000 magasins à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe, sous diverses enseignes telles que EB Games et Micromania-Zing. GameStop a racheté le français Micromania en octobre 2008.Micromania était alors le premier revendeur de jeux vidéo en France. Mais le marché de la distribution de jeux vidéo a considérablement évolué au cours de la dernière décennie et les chaînes de magasins tels que GameStop ont été confrontées à des défis majeurs qui ont parfois menacé leur survie.Entre autres défis, l'industrie du jeu vidéo a évolué vers la distribution numérique, réduisant la demande pour les copies physiques vendue en magasin. Cette tendance a directement impacté le modèle économique traditionnel de GameStop, basé sur les ventes en boutique. GameStop n'a pas su se réinventer pour s'adapter à la nouvelle ère. Et la montée en puissance des plateformes en ligne et des services de streaming de jeux a fortement intensifié la concurrence.GameStop a perdu progressivement des parts de marché et est ensuite rentré dans une phase de déclin qui dure depuis plusieurs années. Pendant la pandémie de Covid-19, GameStop a réussi à survivre grâce à l'infâme frénésie de mémorisation . GameStop est rattrapé par la réalité après cette accalmie.En réponse à ces nombreux défis, GameStop a entrepris plusieurs actions afin de continuer à survivre. GameStop a notamment réduit le nombre de ses points de vente pour diminuer les coûts opérationnels. D'après certains rapports, GameStop a fermé plus de 700 magasins à travers le monde depuis 2020. Et dans le cadre de ce que GameStop appelle « une évaluation de ses actifs internationaux », l'entreprise devait continuer à vendre certaines de ces opérations.Un récent communiqué de GameStop indique que la société a l'intention de poursuivre la vente de ses activités en France et au Canada. Selon un document récent, GameStop comptait fin 2024 plus de 200 magasins au Canada et 647 magasins en Europe. GameStop évoque notamment des raisons financières.Au cours des deux dernières années, GameStop a également fermé ses magasins en Allemagne, en Italie et en Irlande. Si les ventes des activités françaises et canadiennes sont menées à bien, la présence internationale de GameStop se limitera à l'avenir à deux pays, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande.Le PDG, Ryan Cohen, qui a pris ses fonctions en 2023, a déclaré que la stratégie de l'entreprise consistait à réduire le nombre de ses magasins physiques afin de privilégier la rentabilité à long terme. Cette approche de la rationalisation des opérations semble être la force motrice de la dernière annonce de vente.Le PDG de GameStop, Ryan Cohen, a publié un message controversé sur X (ex-Twitter) après l'annonce de la vente des opérations de l'entreprise en France et au Canada. Son message suggère que la décision est davantage motivée par des raisons politiques que financières. Il a cité « les impôts élevés, le libéralisme, le socialisme, le progressisme, le wokisme et la DEI ». Selon lui, ces éléments sont inclus dans la vente des opérations « sans frais supplémentaires ».« Envoyez un courriel à "M&A@gamestop.com" si vous êtes intéressé par l'achat de GameStop Canada ou de Micromania France. Impôts élevés, libéralisme, socialisme, progressisme, wokisme et DEI inclus sans frais supplémentaires si vous achetez aujourd'hui », a écrit Ryan Cohen dans un message publié X.Le chiffre d'affaires de GameStop a atteint son apogée en 2011, avec des ventes de 9,55 milliards de dollars. En 2024, ce chiffre était de 4,33 milliards de dollars, soit une baisse de 24 % par rapport à 2023. La société s'est efforcée de lutter contre le ralentissement de la croissance de l'industrie du jeu et le passage à la distribution numérique. Selon les experts, il est peu probable que l'industrie ralentisse ou abandonne la transition vers la distribution numérique.Tous les joueurs n'apprécient pas la distribution numérique, mais elle est devenue la norme de facto, car des entreprises comme Microsoft cherchent à regrouper les jeux dans des offres d'abonnement semblables à celles de Netflix. Les abonnements signifient que les joueurs ne sont pas propriétaires de leurs jeux, mais que Microsoft et d'autres entreprises peuvent générer des flux de revenus récurrents plus réguliers et accéder à une base de clients plus large.Mais Ryan Cohen semble dire que le déclin de l'empreinte physique de GameStop n'est pas dû à cette réalité, mais plutôt aux réglementations favorables aux travailleurs, à des exigences salariales, à des congés de paternité payés ou à toute autre politique qui ne permet pas à GameStop de profiter de ses employés.En 2022, Ryan Cohen a acquis, par l'intermédiaire de sa société d'investissement personnelle, une participation de 9,8 % dans Bed Bath & Beyond et a fait pression pour que des changements soient apportés à ce détaillant ; la société a fait faillite un an plus tard. Il a également cofondé la société de vente en ligne d'articles pour animaux de compagnie Chewy. Selon les critiques, ses entreprises n'ont connu qu'un succès limité, avec de nombreuses difficultés.DEI est l'acronyme de « Diversity, Equity, and Inclusion » (diversité, équité et inclusion) et désigne les politiques visant à soutenir les communautés sous-représentées sur le lieu de travail. Cette pratique a fait l'objet de vives critiques de la part du président américain Donald Trump et de son administration.Donald Trump et ses proches cherchent à éliminer ces politiques au sein du gouvernement fédéral et du secteur privé. Les critiques accusent Ryan Cohen de vouloir surfer sur la vague politique pour justifier la descente aux enfers de GameStop et l'incapacité de la direction à remonter la pente.Dans le sillage des décrets de Donald Trump visant à réprimer les programmes DEI, une multitude d'entreprises (Amazon, Meta, Google, etc.) sont revenues sur leurs politiques pour apaiser la nouvelle administration ou s'attirer ses faveurs. La question de savoir si ces politiques étaient efficaces ou si elles n'étaient que de la poudre aux yeux est à débattre, mais les mesures prises pour les supprimer ont semé la discorde au sein de plusieurs entreprises, dont Meta.Certaines études suggèrent que les employés du secteur technologique ont tendance à être beaucoup plus libéraux que leurs dirigeants. D'autres entreprises, comme Apple, ont maintenu leurs politiques en matière de DEI. Pour les critiques, la DEI introduit un traitement préférentiel inacceptable.L'annonce de la vente des opérations de GameStop en France et au Canada soulève plusieurs questions sur les futures sources de revenus de GameStop. GameStop n'offre plus de projections de bénéfices et a mis fin à sa conférence téléphonique trimestrielle avec les analystes. Wall Street est baissier sur le titre, mais reconnaît que les traders font grimper le prix. Selon les experts de Wall Street, le coût de l'action GameStop ne reflète pas la réalité.« Les actions de GameStop se négocient à un niveau qui ne tient pas compte des nombreux défis auxquels l'entreprise est confrontée. Le retour à la croissance prévu par la société se heurte à des obstacles insurmontables », a écrit Michael Pachter, analyste chez Wedbush, en décembre 2024.En fin de compte, GameStop n'a réussi à survivre à ce stade qu'en réduisant ses coûts, notamment en réduisant considérablement sa présence dans le commerce de détail. Les magasins qui subsistent aujourd'hui sont remplis d'objets de collection comme les Funko Pops et ne sont généralement pas des endroits agréables à visiter. Mais peut-être que maintenant que la DEI et le wokisme sont combattus aux États-Unis, la fortune de GameStop va se redresser.Sources : GameStop Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du déclin de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop ?GameStop met en vente les actifs de sa filiale française Micromania-Zing. Qu'en pensez-vous ?La stratégie de GameStop peut-elle lui permettre de survire encore longtemps ? GameStop risque-t-il de disparaître ?Que pensez-vous de la transition de l'industrie du jeu vidéo vers la distribution numérique ? Quels sont les défis que cela pose ?