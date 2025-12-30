La boutique de jeux vidéo numériques sans DRM GOG est rachetée par son cofondateur initial Michal Kicinski « afin de fournir aux joueurs des titres faciles à trouver, à acheter, à télécharger »

GOG.com (anciennement Good Old Games) est une plateforme de distribution numérique de jeux vidéo et de films. GOG.com propose des jeux vidéo sans DRM via sa plateforme numérique pour Microsoft Windows, macOS et Linux. Elle était exploitée par GOG sp. z o.o., qui est une filiale à 100 % de CD Projekt, basée à Varsovie, en Pologne. La boutique de jeux sans DRM GOG a été créée en 2008. Soucieuse d'offrir aux joueurs PC une expérience totalement libre de toute gestion des droits numériques, la boutique GOG a progressivement élargi son offre et ses partenariats avec les éditeurs au fil des ans, tout comme l'équipe de développement de jeux de CD Projekt est devenue un studio de renommée mondiale.
Récemment, CD Projekt et GOG ont annoncé que des changements étaient en cours en coulisses. CD Projekt a vendu GOG à son cofondateur Michał Kiciński. Michał Dawid Kiciński (né en 1974) est un entrepreneur polonais. En 1994, avec Marcin Iwiński, il a fondé la société CD Projekt, spécialisée dans la distribution de jeux vidéo. Il a dirigé l'entreprise en tant que membre du conseil d'administration et co-PDG (avec Iwiński). Il a été le premier en Pologne à vendre des jeux à moins de 100 zlotys. À la fin de l'année 2010, il a quitté la société et n'y occupe plus aucune fonction officielle. Jusqu'à la fin de l'année 2011, il a toutefois continué à la soutenir grâce à ses connaissances et à son expérience.
Avec cette nouvelle annonce, Michał Kiciński est désormais le nouveau propriétaire de GOG, puisqu'il a acquis 100 % des parts de la société, la séparant ainsi du groupe CD Projekt. « Étant désormais pleinement concentrés sur un ambitieux programme de développement et sur l'expansion de nos franchises avec de nouveaux produits de haute qualité, nous avons estimé que le moment était venu de franchir le pas », a déclaré Michał Nowakowski, co-PDG de CD PROJEKT. « Depuis longtemps, GOG fonctionne de manière indépendante. Aujourd'hui, l'entreprise est entre de très bonnes mains. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de Michał Kiciński, l'un des cofondateurs de GOG, son avenir sera riche en projets et en succès. »
GOG affirme que sa mission, qui consiste à fournir aux joueurs des titres « faciles à trouver, à acheter, à télécharger et à jouer pour toujours », restera inchangée en tant que société indépendante. Cela signifie que l'offre de jeux sans DRM restera le pilier principal de GOG, tout comme les installateurs hors ligne et les lanceurs optionnels. « Ce nouveau chapitre vise à renforcer cette vision », a ajouté GOG. « Nous voulons faire davantage pour préserver les classiques du passé, célébrer les jeux exceptionnels d'aujourd'hui et contribuer à façonner les classiques de demain, y compris les nouveaux jeux dotés d'un véritable esprit rétro. »
Pour les fans de CD Projekt RED sur la plateforme GOG, il ne semble pas y avoir de projet d'arrêter la sortie de jeux sur la boutique sans DRM à l'avenir. Un accord de distribution a été signé par les deux parties pour lancer les prochains titres de CD Projekt RED, tels que The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077, sur GOG. On ne sait pas encore si ses jeux seront toujours lancés le jour même comme auparavant.
Cette annonce intervient alors que la domination de longue date de Steam sur le marché des jeux PC suscite à nouveau le débat. Une étude menée par Atomik Research pour la plateforme Rokky révèle que 72 % des développeurs de jeux considèrent Steam comme un monopole de fait dans la distribution de jeux PC. En outre, 88 % ont déclaré qu'au moins les trois quarts de leurs revenus proviennent de Steam, tandis que 37 % ont indiqué que la plateforme représente 90 % de leur chiffre d'affaires total. Cependant, un procès pour monopole contre Steam a été rejeté par le passé.
Pourtant, la politique de Steam concernant la propriété des jeux est controversée. En 2024, dans une mise à jour de ses conditions dutilisation, Steam précise que les « gamers achètent une licence et non le jeu lui-même. » La manuvre est destinée à se mettre en conformité avec les dispositions dune nouvelle loi californienne contre la publicité mensongère. La société a longtemps précisé, au plus profond de son contrat de licence utilisateur final (CLUF), qu'un achat est une licence, et que ces licences ne peuvent être revendues, ce qui évite les problèmes liés au droit de revente d'un jeu. Désormais, c'est quelque chose que chaque utilisateur voit sur chaque achat, quelle que soit la rapidité avec laquelle il clique pour accéder à son téléchargement. Un état de chose qui semble se généraliser pour les distributeurs de jeux vidéo.
Voici l'annonce de GOG :
GOG est racheté par son cofondateur d'origine : ce que cela signifie pour vous
Bonjour à tous, ici l'équipe GOG.
Aujourd'hui, Michał Kiciński, l'un des cofondateurs de CD PROJEKT et cofondateur de GOG, a racheté GOG à CD PROJEKT.
Pourquoi GOG et Michal Kicinski s'associent-ils ?
Nous pensons que les jeux qui nous ont façonnés méritent de rester vivants : faciles à trouver, à acheter, à télécharger et à utiliser indéfiniment. Mais le temps a la fâcheuse tendance à les effacer. Les droits s'emmêlent, la compatibilité est rompue, les versions disparaissent, et une soirée nostalgique se transforme souvent en session de dépannage. C'est la différence entre « Je joue aujourd'hui » (le jeu continue de vivre) et « Je jouerai un jour » (le jeu meurt).
Comme l'a dit Michał : « GOG est synonyme de liberté, d'indépendance et de contrôle véritable. »
GOG s'est toujours appuyé sur des valeurs fortes et des principes clairs. Lorsque Marcin Iwiński et Michał Kiciński ont eu l'idée de créer GOG en 2007, leur vision était simple : redonner aux joueurs accès aux jeux classiques et faire en sorte qu'une fois qu'un jeu est acheté, il appartienne vraiment à son propriétaire, pour toujours. Dans un marché de plus en plus défini par des clients obligatoires et des écosystèmes fermés, cette philosophie semble plus pertinente que jamais.
Ce nouveau chapitre vise à renforcer cette vision. Nous voulons faire davantage pour préserver les classiques du passé, célébrer les jeux exceptionnels d'aujourd'hui et contribuer à façonner les classiques de demain, y compris les nouveaux jeux dotés d'un véritable esprit rétro.
