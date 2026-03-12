Microsoft a annoncé un nouveau « mode Xbox » pour Windows 11, une interface plein écran compatible avec les manettes, qui sera lancée dès avril 2026 sur certains marchés. Disponible sur tous les PC équipés du système d'exploitation Windows 11, ce mode simplifiera la navigation grâce à de grandes vignettes et des procédures de sélection simples, pour une navigation plus aisée avec une manette. Il optimisera également l'utilisation des ressources de l'ordinateur, offrant ainsi une expérience de jeu plus fluide. Cette initiative laisse entrevoir une intégration plus poussée entre Xbox et Windows et alimente davantage les rumeurs selon lesquelles le Projet Helix pourrait être une console hybride de nouvelle génération.
La Xbox est une console de jeux vidéo domestique développée et commercialisée par Microsoft. Elle a été lancée le 15 novembre 2001 en Amérique du Nord, puis en Australie, en Europe et au Japon en 2002. Il s'agissait de la première console majeure produite aux États-Unis depuis l'Atari Jaguar en 1993. En tant que console de sixième génération, elle était en concurrence avec la PlayStation 2 de Sony et la GameCube de Nintendo.
Windows 11 va bénéficier d'un « mode Xbox », une interface plein écran adaptée aux manettes pour le système d'exploitation, qui sera bientôt disponible sur tous les PC.
Cette évolution intervient alors que Microsoft redéfinit le rôle de son système dexploitation dans lécosystème Xbox. Début mars 2026, Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, a confirmé que la prochaine console de Microsoft s'appellera « Project Helix ». Selon les premières informations, lappareil reposerait sur un SoC AMD hybride baptisé Magnus et fonctionnerait sous Windows, avec la capacité dexécuter à la fois des jeux Xbox et des titres PC.
Microsoft a annoncé lors de la GDC 2026 que le « mode Xbox » serait déployé à partir du mois d'avril 2026 sur « certains marchés » pour tous les types de PC, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes. Cela inclut également les appareils portables, dont la plupart disposent déjà de ce mode, même s'il était auparavant connu sous le nom de « Xbox Full Screen Experience ».
En substance, Microsoft annonce donc que ce mode a été renommé et qu'il sera disponible sur tous les PC Windows 11, et pas seulement sur les appareils portables. Microsoft explique : « Le mode Xbox offre une expérience optimisée pour les manettes sur votre appareil Windows 11, permettant aux joueurs de parcourir leur bibliothèque, de lancer des jeux, d'utiliser la barre de jeu et de passer d'une application à l'autre. »
Il s'agit en réalité d'un mode « grand écran » de type Steam, qui remplace l'interface traditionnelle de Windows 11 par de grandes vignettes et des procédures de sélection simples, faciles à naviguer avec une manette. Cela signifie que si un utilisateur connecte son PC gaming Windows 11 à son téléviseur pour une session, il dispose d'une interface beaucoup plus simple pour lancer ses jeux. Il est possible de revenir rapidement au bureau Windows 11 traditionnel à tout moment.
Fusion entre PC et Xbox en perspective ?
Le nouveau mode est une interface de bureau radicalement différente, adaptée aux manettes et très simplifiée. Cela semble être un grand pas en avant pour les appareils portables et les PC de jeu Windows 11 connectés à un téléviseur de salon, avec une introduction plus large de ce mode Xbox plus tôt que prévu.
Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement de l'interface. Le mode Xbox optimise également l'utilisation des ressources du PC, en supprimant certains processus d'arrière-plan et en économisant ainsi une partie non négligeable de la mémoire vive du système, qui peut alors être utilisée pour les sessions de jeu.
Il s'agit par ailleurs d'un ajout intelligent pour Windows 11, qui était envisagé depuis longtemps. Plus largement, la récente initiative de Microsoft représente une évolution vers un avenir où la Xbox et le PC seront plus étroitement liés, et où les développeurs pourront bénéficier d'un kit de développement de jeux unifié leur permettant de créer des jeux à la fois pour PC et pour Xbox.
C'est clairement une bonne nouvelle pour les joueurs sur PC, et cela alimente encore davantage les rumeurs selon lesquelles le Projet Helix, la Xbox de nouvelle génération, pourrait être une console PC hybride lors de son lancement, prévu en théorie pour l'année prochaine.
Cependant, certains joueurs sur console craignent que cela ne sonne le glas de la Xbox telle que nous la connaissons, et cette dernière initiative de Microsoft ne devrait pas les convaincre du contraire. Il existe en outre quelques autres préoccupations concernant le mode Xbox, notamment le fait que Microsoft ne pourra pas résister à la tentation de le surcharger de fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), en y intégrant Copilot, qui a déjà un angle gaming. Ou encore que ce mode finira par souffrir des habituelles promotions insensées qui s'immiscent dans l'interface standard de Windows 11, certaines frôlant la publicité, tandis que d'autres en sont carrément une.
Le « mode Xbox » pour Windows 11 marque une étape clé dans la convergence des univers console et PC chez Microsoft. Historiquement, Xbox a incarné une console de salon puissante, simple d'utilisation et axée sur l'expérience manette-canapé. Cependant, cette identité devient de plus en plus floue à mesure que la frontière entre console traditionnelle et PC portable s'estompe. Les modèles actuels de Xbox, qui s'appuient sur des architectures proches de celles des ordinateurs portables, ainsi que la nouvelle approche logicielle axée sur le cloud, le Game Pass et la compatibilité totale avec Windows, illustrent cette évolution. Microsoft semble ainsi entrer dans une crise d'identité technologique.
Cette transition vers un modèle hybride soulève par ailleurs des inquiétudes quant à lavenir de la division Xbox de Microsoft. Seamus Blackley, l'un des créateurs de la Xbox, a exprimé des doutes quant à la pérennité du secteur du jeu vidéo au sein de l'entreprise, suggérant que Microsoft Gaming pourrait être « abandonnée » sous la nouvelle direction, alors que Microsoft se tourne vers l'IA. Selon lui, le rôle d'Asha Sharma, la responsable de Xbox, sera alors de guider doucement toutes les unités commerciales vers le nouveau monde de l'IA.
« La Xbox, comme beaucoup d'entreprises qui ne sont pas le cur de métier de l'IA, est en train de disparaître », a déclaré Seamus Blackley lors d'une interview accordée à GamesBeat. « Ils ne le disent pas, mais c'est ce qui se passe. Je m'attends à ce que la nouvelle PDG, Asha Sharma, fasse office de médecin en soins palliatifs et fasse glisser la Xbox doucement dans la nuit. »
Source : Microsoft
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Les dirigeants de Xbox affirment que la Xbox de nouvelle génération offrira « une expérience de jeu et un matériel haut de gamme », mais en réalité, elle sera tout simplement trop chère pour un marché de niche
La prochaine Xbox de Microsoft est une plateforme de jeu fonctionnant sous Windows et équipée d'une puce AMD, une initiative qui souligne l'évolution des consoles modernes vers des PC de jeux
Xbox est largement distancée dans la course des consoles. Ce recul s'inscrit dans le virage stratégique majeur de Microsoft dans le jeu vidéo qui brouille l'identité technologique de la Xbox
Vous avez lu gratuitement 944 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.