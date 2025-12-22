Microsoft a été confronté à des difficultés sur le marché des consoles de jeux ces dernières années et a vu les ventes de la Xbox s'effondrer. Par exemple, en août 2024, un rapport a révélé une baisse stupéfiante de 42 % des revenus de la division Xbox au cours du trimestre précédent. Elle a vendu moins de 900 000 unités Xbox, contre 4,5 millions d'unités de PlayStation 5 expédiées. Mais Microsoft n'abandonne pas encore le marché des consoles de salon.
La firme de Redmond va repenser la Xbox à partir de la prochaine génération de la console. La présidente de Xbox, Sarah Bond, a déclaré que la prochaine génération comprendra des appareils pouvant tenir dans vos mains, ce qui suggère qu'elle pourrait inclure des consoles portables sous Windows comme la ROG Xbox Ally.
Mais les efforts de Microsoft pour redonner vie à la Xbox sont décriés. Laura Fryer, membre fondatrice de léquipe Xbox et ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game Studios, a déclaré en juin 2025 que « le matériel Xbox est bel et bien mort ». Dans une vidéo intitulée « The Future of Xbox » publiée sur YouTube, Laura Fryer a déclaré que la firme de Redmond semblait ne plus avoir envie ou être littéralement incapable de commercialiser du matériel.
Laura Fryer déplore le fait que Microsoft ait abandonné progressivement au fi des ans tout ce qui a fait la grandeur de la marque. D'autres anciens employés déplorent également cette situation. Mike Ybarra, ancien cadre chez Microsoft et ancien président de Blizzard Entertainment, a critiqué la stratégie « confuse » de Xbox dans un message désormais supprimé publié en octobre sur X, affirmant que l'entreprise risquait de connaître « une mort à petit feu ».
La console Xbox de Microsoft a connu une année 2025 tumultueuse
Selon un récent rapport du cabinet d'études Circana, l'industrie des consoles de jeux vidéo dans son ensemble a connu un ralentissement important cette année. Circana rapporte une baisse de 27 % des dépenses en matériel par rapport à l'année précédente en novembre, qui est généralement un mois très actif pour les achats. Se basant sur les données de Circana, les analystes ont déclaré qu'il s'agit du « pire » mois de novembre depuis deux décennies.
Les ventes combinées de Switch et Switch 2 ont baissé de plus de 10 % au cours du mois et celles de la PS5 ont chuté de plus de 40 %. Mais c'est la Xbox Series qui a été la plus touchée, avec une baisse spectaculaire de 70 % de ses ventes. En matière de ventes de consoles, Xbox est loin derrière les leaders. La Switch 2 s'est vendue à 10,36 millions d'unités depuis son lancement en juin 2025, indique la société japonaise dans son dernier rapport financier.
Selon ses derniers résultats financiers publiés par Sony, la PlayStation 5 s'est vendue à 9,2 millions d'unités en 2025. Du côté de la firme de Redmond, selon les estimations du site de suivi des ventes de jeux VGChartz, la Xbox Series S et la Series X de Microsoft, avec 1,7 million d'unités vendues, n'ont pas réussi à dépasser les ventes de la Nintendo Switch originale, lancée en 2017 et qui s'est vendue à 3,4 millions d'unités jusqu'à présent cette année.
Selon les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 de Microsoft, le chiffre d'affaires global de l'entreprise dans le domaine des jeux vidéo a diminué de 2 % par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 29 % des ventes de matériel Xbox.
Microsoft a admis avoir perdu la guerre des consoles face à Sony
La marque Xbox est en difficulté. La Xbox One a été largement dépassée par la PS4 de Sony, et les ventes de matériel Xbox Series S/X se sont effondrées ces dernières années. Semblant reconnaître ce fait, Microsoft a commencé à proposer les anciennes exclusivités de la console Xbox sur d'autres plateformes, abandonnant ainsi le potentiel des jeux exclusifs pour le système au profit de la perspective d'une augmentation des droits de licence des logiciels.
Il semble que Laura Fryer et Mike Ybarra souhaitent que Microsoft continue à se développer dans le domaine des consoles. Cependant, Microsoft a admis avoir perdu la guerre des consoles face à Sony (et Nintendo), et a donc élaboré la nouvelle stratégie « Everything Is an Xbox ». Microsoft ne semble pas trop s'inquiéter de prendre du retard sur les concurrents asiatiques, et poursuit la transformation de la Xbox en un PC de jeu fonctionnant sous Windows.
« Notre objectif n'est pas de surpasser Sony ou Nintendo. Il n'y a pas vraiment de solution idéale ni de victoire pour nous », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, dans un podcast en 2023. Alors que Sony et Nintendo se sont solidement implantés en tant que fabricants de matériel informatique, Microsoft poursuit la vision initiale de Bill Gates d'un centre de divertissement complet dans le salon. Mais ce projet fait l'objet de beaucoup de critiques.
Envoyé par Critique
À quoi ressemblera la prochaine génération de Xbox de Microsoft ?
On sait peu de choses sur l'état d'avancement du développement de la société. La prochaine génération de la console Xbox de Microsoft fonctionnera sous Windows et ne serait pas verrouillée sur une seule boutique. Les informations disponibles indiquent que la société envisage de créer un système ouvert permettant aux joueurs de passer librement de la console au PC et au cloud gaming, ainsi qu'à toute autre forme de divertissement au-delà du jeu vidéo.
« Il s'agit de vous offrir une plateforme de jeu qui vous accompagne partout, afin que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez sur n'importe quel appareil, où que vous soyez, et vous offrir une expérience Xbox qui n'est pas verrouillée sur une seule boutique ou liée à un seul appareil. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe Windows pour faire en sorte que Windows soit la plateforme numéro un pour les jeux », note Sarah Bond.
Dans une interview accordée à The Verge en 2019, Phil Spencer a déclaré qu'il ne se souciait pas tant de se concentrer sur les ventes de consoles que de rendre les jeux accessibles. « Je pense qu'à l'aube de la prochaine décennie du jeu vidéo, alors que nous envisageons d'atteindre plus de 2 milliards de personnes jouant à des jeux dans le monde, beaucoup d'entre elles n'achèteront pas de consoles ni de PC de jeu », a déclaré le directeur de Microsoft Gaming.
Le service Xbox Game Pass, qui permet aux abonnés d'accéder à des jeux provenant de divers éditeurs, est un exemple clair de cette stratégie. Microsoft n'a cessé d'élargir son offre de titres sur ce service. Le niveau le plus basique de la plateforme, Game Pass Essential (anciennement Game Pass Core), qui coûte 9,99 $ et a été lancé en 2023 avec 36 jeux, propose désormais plus de 50 titres. Les membres du niveau Ultimate ont accès à plus de 500 titres.
Microsoft continue de réduire la taille de la division Xbox
Microsoft a licencié environ 1 900 employés, soit environ 9 % de sa division jeux vidéo, en janvier 2025, puis a supprimé 650 autres postes chez Xbox en septembre. En mai, l'entreprise avait également fermé plusieurs studios appartenant à l'éditeur de jeux Bethesda, notamment Arkane Austin, créateur de « Redfall », et Alpha Dog Games, développeur de « Mighty Doom ». Les rapports ont signalé que certains projets de jeux vidéo ont été abandonnés.
La division jeux vidéo a de nouveau été touchée lorsque les licenciements à l'échelle de l'entreprise en juillet ont conduit Microsoft à mettre en suspens « Perfect Dark » et « Everwild », des jeux qui auraient été en développement depuis au moins sept ans, ainsi que plusieurs projets non annoncés.
Certains ont attribué ces mesures de réduction des coûts à la pression croissante pour atteindre des objectifs de profit ambitieux. Selon Bloomberg, qui cite des sources internes, la société aurait demandé à sa division jeux vidéo en 2023 de viser une marge bénéficiaire de 30 %. Cet objectif représentait une augmentation significative par rapport à la marge bénéficiaire de 12 % atteinte par Xbox en 2022, comme le révèlent des documents judiciaires.
Il était bien supérieur à la moyenne de l'industrie du jeu vidéo. Toutefois, Microsoft a rejeté ces allégations, affirmant que, bien que la société se fixe des objectifs ambitieux, l'objectif de marge bénéficiaire de 30 % rapporté était incorrect. Microsoft a augmenté deux fois les prix de sa gamme vieillissante de consoles phares au cours de l'année dernière. Nintendo et Sony ont également annoncé des hausses de prix pour leurs consoles respectives en août 2025.
La colère des fans contre les nouvelles tarifications de Microsoft
Xbox Game Pass s'est imposé comme le pilier de l'activité de jeux vidéo de Microsoft, avec plus de 34 millions d'abonnés depuis son lancement en 2017. Ses membres bénéficiaient d'un accès illimité à un vaste catalogue de titres propriétaires et tiers sur Xbox et d'autres plateformes en échange d'un abonnement mensuel, ce qui en fait un moyen très rentable de profiter des jeux dans le contexte socio-économique actuel. Mais la donne a changé.
Alors que Game Pass est très populaire depuis très longtemps, la nouvelle restructuration du programme par Microsoft s'est avérée assez controversée. Les joueurs ont l'impression que Microsoft leur enlève trop tout en leur faisant payer plus cher que jamais. Beaucoup ont déjà décidé de résilier leur abonnement.
« Nous devons tous nous unir et boycotter fermement », déclarent les joueurs Xbox en colère suite à l'augmentation du prix Game Pass. Peu après l'annonce, Reddit a été inondé de messages de joueurs annulant purement et simplement leur abonnement. Un message publié sur le subreddit Xbox Game Pass qui est rapidement devenu viral était intitulé : « je résilie mon abonnement après cette augmentation de prix ridicule et vous devriez faire de même ! ».
Valve fait sensation avec sa nouvelle console Seam Machine
En novembre 2025, Valve a suscité l'intérêt avec sa Steam Machine de nouvelle génération, dont le lancement est prévu pour l'année prochaine. La nouvelle Steam Machine est un appareil semblable à un mini cube qui pourra faire tourner les jeux PC Windows grâce au SteamOS de Valve, basé sur Linux, en tant que console de télévision ou ordinateur de jeu. Les joueurs auront accès à la vaste bibliothèque de titres de Steam, qui compte des milliers de jeux.
La révélation de la Steam Machine a fait le buzz dans le monde du jeu vidéo, The Verge déclarant que « Valve vient de construire la Xbox dont Microsoft rêve ». En félicitant Valve pour cette sortie, le patron de Xbox a salué « le mouvement visant à élargir l'accès aux jeux sur PC, consoles et...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.