Les dirigeants de Xbox affirment que la Xbox de nouvelle génération offrira « une expérience de jeu et un matériel haut de gamme », mais en réalité, elle sera tout simplement trop chère pour un marché de niche.

Pendant plus de vingt ans, Xbox a incarné une vision claire du jeu vidéo : une console de salon puissante, simple dusage, centrée sur les exclusivités et sur lexpérience manette-canapé. Aujourdhui, cette image se fissure. Le matériel séloigne du concept de console traditionnelle pour ressembler à un PC portable, tandis que la stratégie logicielle mise tout sur le cloud, le Game Pass et la compatibilité totale avec Windows. Ce glissement, à la fois technique et philosophique, pose une question dérangeante : à quoi sert encore Xbox ? Et si elle nétait plus quun PC avec une manette ?
Laura Fryer, membre fondatrice de léquipe Xbox et ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game Studios, avait notamment déclaré que « le matériel Xbox est bel et bien mort ». Dans son analyse, elle affirme que Microsoft na plus la volonté - voire plus la capacité - de développer et de lancer de nouvelles consoles. Elle qualifie la feuille de route actuelle de Microsoft de « chaos » et se montre sceptique quant à l'avenir de la Xbox. Selon elle, les partenariats de Microsoft avec ASUS pour les appareils portables et AMD pour la future Xbox reflètent un avenir sombre pour ses consoles. Pour rappel, les ventes de la Xbox se sont effondrées ces dernières années.
Dans ce contexte, Microsoft garde ses projets concernant sa future console secrets, mais les récentes déclarations des dirigeants de Xbox suggèrent fortement que la Xbox de nouvelle génération offrira un matériel et une expérience de jeu ultra-haut de gamme. Bien que les détails concrets restent rares, la société a confirmé son intention de donner suite au succès des Xbox Series X et S avec un nouveau matériel avancé, développé en partenariat avec AMD.
Le géant technologique fait des promesses ambitieuses pour sa prochaine console, promettant « des performances de niveau supérieur, des graphismes de pointe, un gameplay révolutionnaire et une compatibilité inégalée ». Microsoft assure aux joueurs que leurs bibliothèques de jeux Xbox existantes seront « entièrement compatibles » avec le nouveau système, préservant ainsi leurs investissements actuels.
Lors d'une interview, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a donné un aperçu de la vision de Microsoft. Elle a décrit la future console comme « une expérience haut de gamme très premium », faisant allusion à un puissant hybride combinant les aspects d'un PC et d'une console traditionnelle. Bond a également cité la console portable ROG Xbox Ally X, récemment lancée au prix de 1 000 dollars, comme exemple de l'évolution de la philosophie de conception de l'entreprise, tout en précisant que c'est Asus qui fixe le prix de ces appareils portables.
La mention d'un matériel « haut de gamme », en particulier dans le contexte de la coûteuse ROG Xbox Ally X, a suscité des interrogations parmi les passionnés de Xbox. Beaucoup s'attendent désormais à un prix nettement plus élevé pour la console de nouvelle génération, en particulier après une série d'ajustements de prix récents dans l'écosystème Xbox. Les joueurs ont constaté des augmentations du prix des abonnements Xbox Game Pass, ainsi que des prix de vente au détail des consoles Xbox Series X et S de la génération actuelle.
Pour vous donner une idée du contexte, voici un aperçu des ajustements de prix effectués sur les consoles Xbox actuelles :
- Xbox Series S 512 Go : augmentation à 399,99 $ (au lieu de 379,99 $)
- Xbox Series S 1 To : augmentation à 449,99 $ (au lieu de 429,99 $)
- Xbox Series X Digital : augmentation à 599,99 $ (au lieu de 549,99 $)
- Xbox Series X : augmentation à 649,99 $ (au lieu de 599,99 $)
- Xbox Series X 2 To Galaxy Special Edition : augmentation à 799,99 $ (au lieu de 729,99 $)
Des rapports antérieurs suggèrent une sortie potentielle en 2027 pour la Xbox nouvelle génération de Microsoft et une console portable Xbox dédiée. Il est intéressant de noter que ces rapports indiquent que la prochaine console pourrait s'apparenter davantage à un PC qu'à n'importe quelle version précédente de la Xbox, prenant potentiellement en charge des boutiques numériques tierces telles que Steam, Epic Games Store et GOG.
Les commentaires précédents de Sarah Bond, présidente de Xbox, vont dans le sens de cette approche avant-gardiste. Elle a exprimé sa vision axée sur la création d'une « plateforme de jeu qui vous accompagne partout, afin que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez sur n'importe quel appareil, où que vous soyez, et vous offrir une expérience Xbox qui ne soit pas limitée à une seule boutique ou à un seul appareil ». Cette stratégie souligne une étroite collaboration avec l'équipe Windows afin de garantir que Windows reste une plateforme de jeu de premier plan, favorisant un écosystème ouvert et accessible pour les joueurs.
Ces rapports interviennent alors que Microsoft a restructuré les offres Xbox Game Pass en trois niveaux : Essential, Premium, Ultimate. Les niveaux Essential et Premium sont soumis à certaines limitations, notamment sur laccès aux jeux dès leur lancement. Le niveau Ultimate, qui donne laccès aux jeux dès leur sortie (« day-one ») et à un catalogue étendu (plus de 400 titres), voit son prix passer de 19,99 $ à 29,99 $ par mois une augmentation de 50 %. Cette hausse de prix significative a déclenché la colère des joueurs, qui appellent à un boycott. Depuis l'annonce, les utilisateurs de Game Pass résilient leurs abonnements à un rythme tel que le site Web de Microsoft peine à suivre.
