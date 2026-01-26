Le jeu Doom a été porté sur une paire d'écouteurs, et vous pouvez désormais jouer à distance sur la paire d'écouteurs du programmeur depuis votre navigateur

La liste des appareils insolites capables de faire tourner Doom s'allonge encore. Un développeur amateur connu sous le nom d'Arin-S a réussi à porter le jeu de tir de 1993 sur une paire d'écouteurs intra-auriculaires sans fil open source, les Pinebuds Pro, ce qui permet de jouer à distance via un navigateur web. Baptisé « Doombuds », ce projet a nécessité d'importants compromis techniques, notamment des réductions de mémoire agressives, des optimisations de code et un overclocking du processeur. Les images sont transmises via MJPEG à un ordinateur externe à une cadence de 18 images par seconde, tandis que les commandes de l'utilisateur sont renvoyées à distance, permettant ainsi une expérience de jeu, bien que limitée, désormais partagée en streaming sur Twitch.
Doom (stylisé DOOM) est une franchise médiatique américaine créée par John Carmack, John Romero, Adrian Carmack, Kevin Cloud et Tom Hall. La série se concentre généralement sur les exploits d'un marine spatial anonyme (souvent appelé Doomguy, Doom Marine ou Doom Slayer) opérant sous l'égide de l'Union Aerospace Corporation (UAC), qui combat des hordes de démons et de morts-vivants pour sauver la Terre d'une invasion apocalyptique.
Le jeu Doom original est considéré comme l'un des premiers jeux de tir à la première personne pionniers, introduisant sur les ordinateurs compatibles IBM des fonctionnalités telles que les graphismes 3D, la spatialité en trois dimensions, le jeu multijoueur en réseau et la prise en charge des modifications créées par les joueurs avec le format Doom WAD. Plus de dix millions d'exemplaires des jeux de la série Doom ont été vendus et la série a donné naissance à de nombreuses suites, romans, bandes dessinées, jeux de société et adaptations cinématographiques.
La liste des appareils sur lesquels « Doom » ne fonctionne pas s'est encore un peu raccourcie : un amateur portant le pseudonyme arin-s a réussi à faire fonctionner le jeu de tir classique sur des écouteurs intra-auriculaires sans fil.
Cette prouesse sinscrit dans une longue tradition de portage autour de Doom, devenu un terrain dexpérimentation emblématique pour les développeurs. Ces dernières années, le jeu a été porté sur une multitude dobjets improbables. En février 2024, une nouvelle étape avait été franchie avec lannonce dune collaboration permettant de faire fonctionner Doom sur des tondeuses à gazon haut de gamme du fabricant suédois Husqvarna.
Plusieurs astuces ont été nécessaires pour développer les « Doombuds », comme l'explique arin-s sur le site web du projet. Il a notamment fallu réduire la mémoire requise par « Doom » afin que le jeu puisse tenir à la fois dans la mémoire flash et dans la RAM limitée des écouteurs. De plus, arin-s a overclocké le processeur des écouteurs intra-auriculaires. L'image est transmise à un ordinateur externe via un flux MJPEG.
Écouteurs open source
Les « Doombuds » sont des Pinebuds Pro, qui convenaient parfaitement au projet grâce à leur micrologiciel open source. Une version de « Doom » fonctionne sur les écouteurs, qui, dans la version « Squashware », n'occupe que 1,7 Mo d'espace de stockage. Le shareware original pèse 4,2 Mo et aurait légèrement dépassé la capacité de mémoire flash des écouteurs.
Arin-s a réussi à réduire la mémoire vive des Pinebuds Pro à 992 Ko. Normalement, cela ne suffirait pas pour « Doom », car le jeu nécessite 4 Mo. Cependant, l'amateur arin-s a réussi à réduire suffisamment les besoins en mémoire vive grâce à des optimisations du code de « Doom ». Par exemple, il a prédéfini des tables de correspondance (LUT) et supprimé les variables inutiles.
Enfin, arin-s a overclocké le processeur intégré aux écouteurs à 300 MHz. Cela suffit juste pour jouer à « Doom » à 18 images par seconde et pour réaliser l'encodage MJPEG. L'image compressée est envoyée via l'interface série UART à un ordinateur externe. L'interface UART est généralement utilisée pour le débogage des écouteurs, mais selon arin-s, elle est mieux adaptée à ce transfert de données que le Bluetooth. Elle reçoit également des données de l'ordinateur, ce qui permet de contrôler le personnage de Doom.
Jeu à distance sur Twitch
Arin-s a décidé de diffuser le jeu via Twitch. Sur son site web, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente pour jouer vous-même sur les écouteurs piratés via le jeu à distance. En raison des 18 FPS et du décalage d'entrée, l'expérience est tout de même jouable et peut être améliorée. Ceux qui le souhaitent peuvent également télécharger le portage « Doom » optimisé pour le Pinebuds Pro et les logiciels associés, et commencer à jouer avec leur propre Pinebuds.
Le portage de « Doom », sorti en 1993, est un gag récurrent dans le milieu des amateurs, les programmeurs et les hackers se lancant le défi de faire fonctionner le jeu de tir sur autant de plateformes et d'objets que possible. Parmi ceux-ci, on trouve des calculatrices, des brosses à dents ou des tondeuses à gazon.
En janvier 2025, le jeu Doom original a également été rendu jouable dans un simple fichier PDF. Ce portage, développé par le programmeur amateur ading2210, exploite le support JavaScript intégré au format PDF pour recréer une version textuelle du jeu. Si l'expérience reste peu fluide et difficile à jouer, le projet a été salué comme une prouesse technique illustrant l'ingéniosité déployée pour adapter Doom à des environnements initialement non prévus à cet effet.
Cette capacité de Doom à servir de banc d'essai technique se retrouve également dans des expérimentations encore plus conceptuelles. Un développeur est ainsi parvenu à exécuter le jeu directement au sein du système de types de TypeScript, détournant un outil conçu pour la vérification statique en un environnement d'exécution inattendu. Réalisée après près dun an de travail, cette démonstration a nécessité environ 3,5 trillions de lignes de code et près de 90 Go de mémoire vive. À l'instar des autres portages improbables de Doom, cette expérimentation relève autant de la performance technique que du clin d'il culturel à l'histoire du hacking créatif.
Source : DOOMBuds
