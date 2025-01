Doom est un jeu de tir à la première personne développé et publié par id Software. Sorti le 10 décembre 1993 sur DOS, il s'agit du premier opus de la franchise Doom. L'une des particularités du jeu est qu'il fonctionne sur tout : des boucles d'oreilles aux bonbons d'Halloween, sur un tracteur John Deere ou sur une tondeuse à gazon Husqvarna de 2 000 dollars Dans cette optique de fonctionner sur toutes les plates-formes possibles et imaginables, le jeu original Doom est désormais jouable dans un fichier PDF personnalisé. Développé par, qui se décrit comme un "", le projet Doom PDF utilise le support Javascript inhérent au format de fichier pour recréer l'emblématique jeu de tir à la première personne en texte. Il fonctionne mal et se joue encore moins bien, mais c'est une merveille à voir en action.", a écrit ading2210 sur la page GitHub du jeu. "Doom PDF ne fonctionne qu'avec les navigateurs basés sur Chromium (Chrome, Edge, Opera, etc.) et prend en charge les WAD personnalisés (fichiers Doom modifiés comme le récent Gallery Experience), bien que vous ayez besoin du WAD Doom original pour les faire fonctionner.Pour rappel, en août 2024, des chercheurs de Google ont utilisé l'intelligence artificielle (IA) "GameNGen" pour créer un jeu semblable à Doom sur un réseau neuronal. Le modèle utilise ce qu'il sait de Doom pour créer des niveaux semblables à ceux de Doom, un peu comme le font les mods créés par des fans pour d'autres jeux. Le modèle construit des niveaux autour du joueur en temps réel, pendant qu'il joue.Le Doom de GameNGen peut être joué comme un "" jeu vidéo, avec des armes, des ennemis, des portes verrouillées et des points de vie, mais il n'est pas parfait. Cependant, le résultat est tout de même très impressionnant car même "Pensez-vous que ce portage de Doom est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?