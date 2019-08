Bethesda commercialise des portages de DOOM 1, 2 et 3 et y ajoute un DRM, Vous devez d'abord créer un compte Bethesda.net pour pouvoir y jouer 50PARTAGES 12 0 Les jeux de la série DOOM, dont le premier est sorti en 1993, sont très connus, notamment avec DOOM 1, qui a été porté sur une très grande multitude de machines : montres (Appel Watch), imprimantes, voitures...





En effet, le moteur du jeu est librement accessible depuis 1997. Il en est de même pour les jeux qui suivent.

Évidemment, le portage ne s'arrête pas aux machines ésotériques et il existe des variantes pour les consoles, grâce aux efforts de la scène homebrew. En bref, si vous aviez hacké votre console pour y exécuter des programmes non autorisés, vous pouviez jouer à DOOM (pour peu que vous sachiez où trouver les données originales du jeu, qui ne sont pas libres).



Bethesda (actuel propriétaire de la licence) a publié les jeux DOOM 1, 2 et 3 sur les consoles de dernières générations (Nintendo Switch, XBox One et PS4). Cela est une bonne nouvelle pour tous les joueurs nostalgiques qui ne sont pas bidouilleurs ou encore, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces jeux à leur sortie.



Toutefois, tout n'est pas parfait. DOOM 1 n'utilise pas un des moteurs open source, mais a été réalisé à travers



Mais le point le plus critique, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un compte Bethesda.net pour pouvoir démarrer une partie à DOOM 1 et DOOM 2. Ce compte est aussi nécessaire, même si vous vouliez y jouer sans connecter votre console à Internet. Certes, cette activation n'est nécessaire qu'une unique fois, mais cela reste gênant et encore plus lorsqu'on se rappelle que les serveurs de jeux en ligne ne sont pas éternels. Ou encore, s'il y a un problème d'authentification quelconque. Pire, les jeux n'ont pas de fonctionnalités en ligne...

Évidemment, cette nécessité est inscrite sur la boîte et Bethesda pourra toujours se défendre en indiquant que cela a été signalé au consommateur.





Votre opinion



Quelle est votre opinion sur la politique de Bethesda pour ce jeu ? En général ?

Allez-vous acheter le jeu ?

Racontez-nous vos meilleurs moments sur la série DOOM !



Source



Kotaku Les jeux de la série DOOM, dont le premier est sorti en 1993, sont très connus, notamment avec DOOM 1, qui a été porté sur une très grande multitude de machines : montres (Appel Watch), imprimantes, voitures...En effet, le moteur du jeu est librement accessible depuis 1997. Il en est de même pour les jeux qui suivent.Évidemment, le portage ne s'arrête pas aux machines ésotériques et il existe des variantes pour les consoles, grâce aux efforts de la scène homebrew. En bref, si vous aviez hacké votre console pour y exécuter des programmes non autorisés, vous pouviez jouer à DOOM (pour peu que vous sachiez où trouver les données originales du jeu, qui ne sont pas libres).(actuel propriétaire de la licence) a publié les jeux DOOM 1, 2 et 3 sur les consoles de dernières générations (Nintendo Switch, XBox One et PS4). Cela est une bonne nouvelle pour tous les joueurs nostalgiques qui ne sont pas bidouilleurs ou encore, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces jeux à leur sortie.Toutefois, tout n'est pas parfait. DOOM 1 n'utilise pas un des moteurs open source, mais a été réalisé à travers Unity 3D . Ensuite, il semble que la musique est jouée plus lentement que dans la version originale.Mais le point le plus critique, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un compte Bethesda.net pour pouvoir démarrer une partie à DOOM 1 et DOOM 2. Ce compte est aussi nécessaire, même si vous vouliez y jouer sans connecter votre console à Internet. Certes, cette activation n'est nécessaire qu'une unique fois, mais cela reste gênant et encore plus lorsqu'on se rappelle que les serveurs de jeux en ligne ne sont pas éternels. Ou encore, s'il y a un problème d'authentification quelconque. Pire, les jeux n'ont pas de fonctionnalités en ligne...Évidemment, cette nécessité est inscrite sur la boîte et Bethesda pourra toujours se défendre en indiquant que cela a été signalé au consommateur.Quelle est votre opinion sur la politique de Bethesda pour ce jeu ? En général ?Allez-vous acheter le jeu ?Racontez-nous vos meilleurs moments sur la série DOOM ! Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 6 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éprouvé https://www.developpez.com



C'est ce qui est arrivé avec la version iOS officielle de Wolfenstein 3D (j'ai lu l'histoire dans le livre Game Engine Black Book: Wolfenstein 3D, mais on peut probablement trouver cette histoire sur le web).



Et en interne, id n'a probablement pas mis à jour leur version "non publique" pour qu'elle soit facilement portable sur une machine actuelle pendant ces 20 dernières années, ce qui fait que ça leur aurait pris autant de temps de mettre à jour ce moteur que de refaire le jeu sous Unity ou à la main (ce qui à mon avis aurait été une meilleure idée :p ) 4 0 Il y a le problème que le moteur original, sur lequel toutes les versions améliorées sont basées, est sous une licence GPL, ce qui aurait obligé Bethesda à publier le code source de la version Switch publiquement s'ils étaient partis d'une des versions améliorées, ce qui est bien sûr contradictoire avec les constructeurs dont toutes les API et autres infos sont sous NDA.C'est ce qui est arrivé avec la version iOS officielle de Wolfenstein 3D (j'ai lu l'histoire dans le livre Game Engine Black Book: Wolfenstein 3D, mais on peut probablement trouver cette histoire sur le web).Et en interne, id n'a probablement pas mis à jour leur version "non publique" pour qu'elle soit facilement portable sur une machine actuelle pendant ces 20 dernières années, ce qui fait que ça leur aurait pris autant de temps de mettre à jour ce moteur que de refaire le jeu sous Unity ou à la main (ce qui à mon avis aurait été une meilleure idée :p ) Responsable 2D/3D/Jeux https://www.developpez.com

Par ailleurs, il est à noter que les jeux sur Steam ou GOG sont moins chers que les nouvelles versions vendues par Bethesda . Toutefois, comme cela a été dit dans l'annonce, ce sont des portages qui ont nécessité du développement et non juste des recompilations du code source. 2 0 Bethesda a annoncé travaillé sur une correction pour enlever l'obligation de se connecter avant de jouer.Par ailleurs, il est à noter que les jeux sur Steam ou GOG sont moins chers que les nouvelles versions vendues par Bethesda. Toutefois, comme cela a été dit dans l'annonce, ce sont des portages qui ont nécessité du développement et non juste des recompilations du code source. Responsable 2D/3D/Jeux https://www.developpez.com

2 0 Absolument pas. Ce que je trouve dommage (en plus du fait que je ne suis pas neutre dans l'actualité), c'est que Bethesda a demandé de recoder DOOM 1 (ou que le studio en charge du portage a pris cette décision). Alors qu'un portage du code source de base ne prend que 1h, comme le montre le Youtube Modern Vintage Gamer dans la vidéo suivante :Certes, il sait ce qu'il fait, mais reste t-il que je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à recoder un jeu intégralement, alors que le code source du moteur existe (et qu'il est plutôt portable). Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par LittleWhite Envoyé par Toutefois, tout n'est pas parfait. DOOM 1 n'utilise pas un des moteurs open source, mais a été réalisé à travers Unity 3D. Un jeu non open source perd obligatoirement du prestige à vos yeux? 0 0 Un jeu non open source perd obligatoirement du prestige à vos yeux? Responsable 2D/3D/Jeux https://www.developpez.com 0 0 Bien vu Guntha Membre du Club https://www.developpez.com Cette société m'étonnera toujours sur les paris marketing (foireux) qu'elle peut faire..

Ils ont donc dépensés du pognon pour porter un jeu qui n'a nullement besoin de l'être sur ces consoles.. (de toute façon un fan l'aurait fait, si c'est pas déjà le cas).

En plus ils requalifient encore une fois leurs "features" (ce drm pourri) en bogues. Merci Bugthesda. 1 3 Cette société m'étonnera toujours sur les paris marketing (foireux) qu'elle peut faire..Ils ont donc dépensés du pognon pour porter un jeu qui n'a nullement besoin de l'être sur ces consoles.. (de toute façon un fan l'aurait fait, si c'est pas déjà le cas).En plus ils requalifient encore une fois leurs "features" (ce drm pourri) en bogues. Merci Bugthesda. Poster une réponse Signaler un problème

Lead développeur PHP (Éditeur de logiciels) - H/F ↳ Seyos - Pays de la Loire - Angers (49000) Technicien alarme intrusion, vidéosurveillance et contrôle d'accès H/F - IDF ↳ LTD International - Ile de France - Paris (75009) Technicien support de proximité VIP Anglais courant (H/F) ↳ Proservia - Ile de France - Paris (75008) Voir plus d'offres