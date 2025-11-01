Le casque Vision Pro d'Apple, équipé du processeur M5, offre des capacités de traitement et d'IA améliorées, ainsi qu'un double bandeau tricoté confortable, tout en conservant son prix de 3 499 $

LApple Vision Pro, le casque de réalité mixte dApple, a été accueilli en 2024 comme une véritable avancée technologique. Présenté comme un produit de « spatial computing », capable de transformer linteraction avec la technologie au quotidien, il a fait lobjet de nombreuses attentes. Avec un prix de 3 500 dollars, il sagissait de la promesse dun futur où la réalité virtuelle et augmentée fusionneraient de manière transparente avec la vie réelle. Cependant, un an après sa sortie, les utilisateurs expriment une série de déceptions et de regrets concernant lappareil.
Une situation qui a poussé Apple à suspendre la production de son casque de réalité mixte Vision Pro en janvier 2025. L'interruption de la production serait liée à la très faible demande du Vision Pro malgré l'engouement initial. Le prix prohibitif (3 499 $) de l'appareil et l'absence d'applications attrayantes n'ont pas attiré les consommateurs. Le Vision n'a pas fait le poids face aux rivaux qui coûte beaucoup moins cher avec un écosystème d'applications beaucoup plus riche. Pour Apple, il s'agissait d'un échec cuisant, car l'entreprise a passé des années à élaborer le concept et a insisté sur le fait que le Vision Pro est un pionnier dans le domaine de l'informatique spatiale. Mais le produit n'a pas su s'imposer.
Mais la dernière version du casque d'informatique spatiale d'Apple, le Vision Pro équipé de la puce M5, représente une évolution subtile mais significative dans la poussée de l'entreprise vers la réalité mixte. Lancé au milieu de grandes attentes, ce modèle mis à jour s'appuie sur les bases de l'original en intégrant un processeur plus puissant et une ergonomie raffinée, dans le but de remédier à certains des points faibles qui affligeaient son prédécesseur. Les observateurs du secteur notent que, si la conception de base reste familière, ces améliorations pourraient signaler l'engagement à long terme d'Apple dans cette catégorie émergente, même si les taux d'adoption sont inférieurs à ceux des appareils plus courants.
Au cur de cette mise à niveau se trouve la puce M5, qui promet des performances améliorées dans le traitement des expériences spatiales et des tâches d'intelligence artificielle. Le nouveau processeur offre des gains notables en termes de vitesse et d'efficacité, rendant les environnements virtuels plus réactifs. Cela est particulièrement évident dans les scénarios multitâches, où les utilisateurs peuvent jongler entre plusieurs affichages virtuels sans le décalage qui gâchait parfois l'expérience avec le modèle original équipé du M2. L'autonomie de la batterie a également été légèrement améliorée, ce qui permet des sessions plus longues sans être relié à une source d'alimentation, même si elle reste insuffisante pour une utilisation toute la journée pour la plupart des professionnels.
L'une des nouveautés les plus appréciées est le Dual Knit Band (double bandeau tricoté), un accessoire à 99 $ qui remplace le bandeau d'origine par un modèle plus respirant et ajustable. Les initiés habitués à un port prolongé rapportent que cette modification réduit considérablement les points de pression, rendant le casque viable pour des sessions de travail de plusieurs heures. Le communiqué de presse d'Apple souligne la façon dont le bandeau s'intègre parfaitement au cadre en aluminium de l'appareil, améliorant la stabilité globale sans ajouter de volume.
Cependant, tous les commentaires ne sont pas élogieux. Le poids du casque, légèrement plus lourd que le premier modèle, continue d'être un inconvénient pour certains utilisateurs, ce qui pourrait limiter son attrait dans des domaines tels que la collaboration à distance ou les flux de travail créatifs. Les critiques soulignent que si le M5 offre des images plus nettes et un rendu plus rapide, l'absence de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires pourrait ne pas justifier le prix de départ de 3 499 dollars pour ceux qui ont déjà investi dans l'écosystème.
Si l'on examine de plus près les spécifications, la puce M5 intègre des capacités neuronales avancées, permettant un traitement IA plus sophistiqué sur l'appareil. Cela s'inscrit dans la stratégie globale d'Apple en matière de silicium, comme le détaillent les annonces faites par Apple lors du dévoilement de la puce. Pour les professionnels du secteur, cela signifie une prise en charge améliorée des fonctionnalités de visionOS 26, telles que le suivi amélioré des mains et la cartographie environnementale, qui pourraient s'avérer inestimables dans des applications d'entreprise telles que la conception architecturale ou les simulations médicales.
Les comparaisons avec la version M2 révèlent des gains progressifs : des performances graphiques jusqu'à 20 % plus rapides et une meilleure gestion thermique, selon les benchmarks. Cependant, l'absence d'IA multimodale, telle que la fusion de la voix et des gestes, a suscité des critiques, soulignant qu'il s'agit là d'une occasion manquée de se différencier de la concurrence.
Sorti le 22 octobre 2025, après des précommandes qui ont débuté plus tôt dans le mois, le M5 Vision Pro cible un créneau d'utilisateurs haut de gamme, notamment les développeurs et les cadres créatifs. Les données de vente restent confidentielles, mais les commentaires suggèrent un certain scepticisme quant à son potentiel sur le marché de masse, certains pointant du doigt des alternatives telles que les casques Valve à venir comme des options plus accessibles.
Pour les initiés, l'intérêt réside dans l'approche itérative d'Apple : plutôt qu'une refonte complète, cette mise à jour peaufine l'expérience, ouvrant potentiellement la voie à un Vision Pro 2 plus abordable à l'avenir. Les modifications apportées au matériel maintiennent la continuité tout en améliorant les performances, soulignant le pari d'Apple sur l'informatique spatiale comme pilier de son ère post-iPhone.
Malgré ces progrès, des défis persistent. Le coût élevé et l'écosystème limité des applications continuent d'entraver une adoption plus large. Les professionnels des secteurs à forte intensité technologique peuvent trouver un intérêt à l'intégration de l'appareil dans les flux de travail macOS, mais pour beaucoup, l'expérience utilisateur « solitaire », qui manque de fonctionnalités sociales robustes, reste un obstacle.
Un autre défi semble être la configuration du casque. En 2024, les acheteurs du Vision Pro d'Apple semblaient avoir des difficultés à appréhender le fonctionnement de l'informatique spatiale. Des rapports ont signalé que le taux de retour du Vision Pro est élevé malgré le battage médiatique dont il fait l'objet. L'analyse de Ming-Chi Kuo contredit ces rapports et évoque un taux de 1 %. Jusqu'à 30 % des retours du Vision Pro d'Apple ont été dus au fait que les utilisateurs ne savent pas comment configurer leur casque de 3 500 $.
En fin de compte, le M5 Vision Pro apporte des améliorations plutôt qu'une révolution, offrant aux acteurs du secteur un aperçu du processus de perfectionnement méthodique d'Apple. Alors que l'entreprise fait face à la surveillance réglementaire et à l'évolution des demandes des consommateurs, ce casque pourrait servir de banc d'essai pour de futures innovations, garantissant que l'informatique spatiale passe du statut de nouveauté à celui de nécessité.
Une avancée significative en termes de performances avec le M5
Le M5 offre une expérience encore plus rapide, fluide et réactive aux utilisateurs d'Apple Vision Pro, tout en offrant aux développeurs de nouvelles possibilités pour créer des expériences spatiales et immersives plus avancées. Construit à l'aide de la technologie 3 nanomètres de troisième génération, le M5 de Vision Pro est équipé d'un processeur 10 curs avancé qui offre des performances multithread plus élevées, ce qui se traduit par des expériences plus rapides dans tout le système, notamment des temps de chargement plus courts pour les applications et les widgets et une navigation web plus réactive. L'architecture GPU 10 curs de nouvelle génération prend en charge le ray tracing et le mesh shading accélérés par le matériel, ce qui permet aux développeurs d'ajouter des détails remarquables à l'éclairage, aux ombres et aux reflets dans des jeux comme Control.
Avec M5, Apple Vision Pro affiche 10 % de pixels en plus sur les écrans micro-OLED personnalisés par rapport à la génération précédente, ce qui se traduit par une image plus nette, un texte plus précis et des visuels plus détaillés. Vision Pro peut également augmenter le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour réduire le flou de mouvement lorsque les utilisateurs regardent leur environnement physique, et offrir une expérience encore plus fluide lors de l'utilisation de Mac Virtual Display
Vision Pro avec M5 fonctionne avec la puce R1 spécialement conçue, qui traite les données provenant de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones, et transmet les nouvelles images aux écrans en moins de 12 millisecondes pour créer une vue en temps réel du monde. La batterie haute performance offre désormais jusqu'à deux heures et demie d'utilisation générale et jusqu'à trois heures de lecture vidéo, le tout avec une seule charge. Et il est facile d'utiliser Vision Pro pendant de longues périodes à la maison, au bureau ou pendant les trajets quotidiens en connectant la batterie à une source d'alimentation.
Le Neural Engine à 16 curs accélère jusqu'à 50 % les fonctionnalités basées sur l'IA pour les expériences système, telles que la capture d'une Persona ou la...
