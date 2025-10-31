Mojang Studios supprime l'obfuscation du code source de Minecraft Java Edition, ce qui permet aux moddeurs et aux développeurs de mieux comprendre, étendre et expérimenter le jeu.

Suppression de l'obfuscation dans Java Edition

Plus de cartes d'obfuscation dans les versions .jsons, car elles ne sont plus nécessaires.

Les fichiers .jar du client et du serveur ne seront pas obfusqués.

Chaque fichier .jar comprend désormais un nouveau fichier LICENSE.



Mojang Studios est un développeur de jeux vidéo suédois basé à Stockholm. Développeur interne pour Xbox Game Studios, le studio est surtout connu pour avoir développé le jeu de bac à sable et de survie Minecraft, le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Minecraft a connu un grand succès, permettant à Mojang de connaître une croissance soutenue. La société a été rachetée par Microsoft en novembre 2014.Créé à l'origine en 2009 par Markus « Notch » Persson à l'aide du langage de programmation Java, Jens « Jeb » Bergensten s'est vu confier le contrôle du développement continu du jeu après sa sortie complète en 2011. En 2014, Mojang et la propriété intellectuelle de Minecraft ont été rachetés par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars américains. Xbox Game Studios détient les droits de publication de la Bedrock Edition, la version multiplateforme basée sur la Pocket Edition mobile qui a remplacé les versions console existantes en 2017. Bedrock est mise à jour en même temps que la Java Edition originale de Mojang, mais avec de nombreuses différences, généralement mineures.Mojang Studios teste déjà les fonctionnalités de la prochaine mise à jour majeure de Minecraft, mais cela n'a pas empêché le développeur d'annoncer une autre mise à jour importante à venir pour Minecraft, sauf que celle-ci est très différente. Après la sortie complète de la prochaine mise à jour Mounts of Mayhem, Mojang Studios commencera à supprimer l'obfuscation de Minecraft : Java Edition. Pour la plupart des gens, cela ne changera rien, mais pour les moddeurs, cela changera tout.Minecraft possède l'une des plus grandes communautés de moddeurs au monde, cette mise à jour aura donc un impact sur beaucoup de personnes. En gros, le code source de Minecraft: Java Edition, c'est-à-dire les « entrailles » du jeu, est brouillé afin de dissimuler le fonctionnement réel du jeu. Ce processus, appelé « obscurcissement », est très courant dans le développement de jeux vidéo et de logiciels. Le problème, cependant, est que les moddeurs devaient méticuleusement reconstituer le code afin de créer leurs mods.Mojang Studios avait précédemment publié des « mappages d'obfuscation » pour aider les moddeurs à faire correspondre les termes et variables obfusqués à leurs équivalents non obfusqués, mais cela ne résolvait pas le problème en soi. Désormais, les versions de Minecraft: Java Edition ne seront plus obfusquées, à commencer par le premier snapshot après la mise à jour Mounts of Mayhem. Tous les noms originaux de Mojang resteront intacts, ce qui rendra le code de Minecraft beaucoup plus clair et facile à analyser pour les moddeurs.Afin d'aider la communauté des moddeurs à effectuer la transition (d'autant plus que de nombreux outils de modding sont conçus en tenant compte de l'obfuscation de Minecraft), Mojang inclura également des aperçus expérimentaux non obfusqués à partir du prochain snapshot de Java Edition.Voici l'annonce de Mojang Studios :Vous aimez modifier Java, bricoler des constructions ou vous plonger dans le code de Minecraft ? Alors cet article est fait pour vous !Pendant longtemps, Java Edition a utilisé l'obfuscation (masquage de certaines parties du code), une pratique courante dans l'industrie du jeu vidéo. Nous modifions désormais la manière dont nous distribuons Minecraft: Java Edition afin de supprimer complètement l'obfuscation. Nous espérons que ce changement permettra à Minecraft: Java Edition d'évoluer vers un avenir où il sera plus facile de créer, mettre à jour et déboguer des mods.Minecraft: Java Edition a été obscurci depuis sa sortie. Cette obfuscation empêchait les utilisateurs de voir notre code source. Au lieu de cela, tout était brouillé, et ceux qui voulaient modifier Java Edition devaient essayer de reconstituer ce que faisaient chaque classe et chaque fonction du code.Mais nous encourageons les gens à faire preuve de créativité à la fois dans Minecraft et avec Minecraft. C'est pourquoi, en 2019, nous avons essayé de faciliter un peu ce processus fastidieux en publiant des « mappages d'obfuscation ». Ces mappages étaient essentiellement une longue liste qui permettait aux utilisateurs de faire correspondre les termes obscurcis à des termes non obscurcis. Cela a un peu atténué le problème, car les moddeurs n'avaient plus besoin de deviner ce que chaque élément faisait ou comment il devait être appelé. Mais pourquoi s'arrêter là ?Pour faciliter encore plus les choses et supprimer ces étapes intermédiaires, nous supprimons complètement l'obfuscation ! À partir du premier snapshot suivant le lancement complet de Mounts of Mayhem, nous n'obfusquerons plus Minecraft : Java Edition. Cela signifie que cette version (et toutes les versions futures) comportera tous nos noms d'origine (désormais avec des noms de variables et d'autres noms) inclus par défaut afin de faciliter encore plus le modding.Nous savons que ce changement peut poser des difficultés pour les outils de modding existants, qui sont généralement conçus pour du code obscurci, et nous allons aider les moddeurs à se préparer à ce changement. À partir du prochain snapshot, nous fournirons des versions « expérimentales » non obscurcies en plus des versions obscurcies. Les moddeurs pourront les utiliser pour tester leurs outils et leurs workflows avant que nous passions entièrement aux versions non obscurcies.Le premier snapshot suivant le lancement complet de Mounts of Mayhem sera la première version sans obscurcissement.Le modding est au cur de Java Edition, et l'obfuscation le rend plus difficile. Nous sommes ravis de ce changement visant à supprimer l'obfuscation, car il devrait permettre aux moddeurs de créer et d'améliorer plus rapidement et plus facilement leurs mods. Vous n'aurez plus à démêler des codes complexes ni à composer avec des noms peu clairs. De plus, le débogage deviendra plus simple et les journaux d'erreurs seront enfin lisibles !Petit rappel : ces changements n'affectent pas notre contrat de licence utilisateur final Minecraft et nos directives d'utilisation Minecraft. Les deux s'appliquent toujours à Minecraft : Java Edition et à tous les mods, alors gardez-les à l'esprit. Pour plus de transparence, vous trouverez désormais un fichier LICENSE dans le fichier jar qui renvoie directement au CLUF.Voici ce à quoi les moddeurs peuvent s'attendre dans les prochaines versions et les prochains snapshots :Comme pour toutes nos versions, nous souhaitons connaître votre avis sur cette modification, en particulier alors que nous passons d'un passé obfusqué à un avenir nouveau et plus transparent !Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?