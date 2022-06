la duplication d'Allay a maintenant un temps de recharge de 5 minutes ;

en plus de la prise en charge de la notification par chat, les joueurs signalés peuvent désormais être bannis du jeu en ligne et des royaumes après examen par un modérateur ;

le jeu affiche un écran de notification au démarrage si vous avez été banni du jeu en ligne ;

la raison de l'interdiction est indiquée, ainsi que sa durée de validité.

En début de semaine, Microsoft a lancé une version préliminaire de la mise à jour 1.19.1 pour l'édition Java de Minecraft, qui sera disponible pour tous le 28 juin. Cette mise à jour ajoutera la possibilité de signaler les utilisateurs qui abusent du système de chat du jeu et permettra aux « joueurs signalés d'être bannis du jeu en ligne et des royaumes après examen par un modérateur ».« La première préversion de la 1.19.1 est maintenant disponible. Cette version contient quelques corrections de bugs, une augmentation du temps de recharge pour la duplication Allay, et elle contient également une nouvelle interface utilisateur si vous avez été banni pour avoir violé les normes de la communauté Minecraft », déclare l’équipe Minecraft.Voici, ci-dessous, quelques changements apportés par la version 1.19.1 :Sur une page d'aide récemment mise à jour intitulée « Pourquoi ai-je été banni de Minecraft ? », Microsoft note que les joueurs bannis recevront également un message lorsqu'ils se connecteront à Minecraft sur n'importe quelle plateforme (édition non-Java). Ce message précisera que « les joueurs bannis ne sont pas autorisés à jouer sur des serveurs, à rejoindre des royaumes, à héberger ou à rejoindre des jeux multijoueurs, ou à utiliser la place de marché. Ils ne sont pas non plus autorisés à accéder à Minecraft Earth. Les joueurs Xbox pourraient ne plus avoir accès à leurs mondes.Alors que les interdictions limiteront la capacité des joueurs à rejoindre des serveurs privés, Microsoft suggère que son « personnel de modération hautement qualifié examine les violations les plus flagrantes dans les serveurs et les royaumes publics... Les mondes personnels ne seront pas examinés ». Les propriétaires de serveurs privés pourront également toujours émettre des interdictions qui s'appliquent uniquement à ce serveur et qui sont « à la discrétion du propriétaire du serveur. » Microsoft affirme qu'elle « n'interviendra pas dans les serveurs privés en dehors des violations flagrantes du CLUF de Minecraft et de nos conditions de service. »La page d'aide suggère également que de nombreuses décisions de modération entraîneront des suspensions temporaires, tandis que les interdictions permanentes seront réservées aux « violations les plus graves de nos normes communautaires. » Ces normes communautaires couvrent des sujets de modération courants tels que « les discours haineux, l'intimidation, le harcèlement, la sollicitation sexuelle ou les menaces à l'égard d'autrui », mais aussi des choses telles que « l'affichage excessif ou le spamming » dans le chat, la création de contenu « négatif et dénigrant » ou la publication d'informations personnelles sur « vous-même ou d'autres personnes ».La page d'aide sur les rapports de chat précise également que les rapports doivent être initiés par un joueur et seront examinés par la modération, ce qui devrait limiter les problèmes de faux rapports parfois associés à des systèmes de modération plus automatisés. Microsoft prévient que l'abus du système de rapport par chat en envoyant sciemment des demandes de modération incorrectes ou non pertinentes ou en incitant d'autres personnes à faire de même « peut entraîner des répercussions sur votre compte ». Et les joueurs bannis pourront demander une révision du dossier s'ils estiment avoir été bannis injustement.Source : Microsoft Comment trouvez-vous, la décision de Microsoft de bannir les joueurs avertis de tous les serveurs privés de Minecraft ? Bonne ou mauvaise décision ?